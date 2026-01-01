Wenn Teammitglieder sich besser kennen, bauen sie Vertrauen auf und arbeiten schneller zusammen. Von der Anzeige von Benutzerzugehörigkeiten und -fähigkeiten bis hin zu einem dynamischen, interaktiven Organigramm hilft Slack-Atlas Teamkolleg:innen dabei, schnell herauszufinden, wer sich am anderen Ende ihrer Arbeitsbeziehung befindet.