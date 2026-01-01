Umfassende Benutzerprofile und Organigramme mit Atlas
Mit Slack-Atlas – einem neu gestalteten Mitarbeiterverzeichnis, in dem wertvolle Informationen über alle Kolleg:innen aufgeführt sind – kannst du deine Teams dabei unterstützen, besser zu verstehen, mit wem sie zusammenarbeiten.
Deinen Teams helfen, besser zu verstehen, mit wem sie arbeiten
Wenn Teammitglieder sich besser kennen, bauen sie Vertrauen auf und arbeiten schneller zusammen. Von der Anzeige von Benutzerzugehörigkeiten und -fähigkeiten bis hin zu einem dynamischen, interaktiven Organigramm hilft Slack-Atlas Teamkolleg:innen dabei, schnell herauszufinden, wer sich am anderen Ende ihrer Arbeitsbeziehung befindet.
Die umfassenden Benutzerprofile und dynamischen Organigramme von Atlas spielen eine wichtige Rolle dabei, bessere Beziehungen in einer hybriden Welt aufzubauen.
Profil-Management auf Unternehmensebene
Unternehmenssysteme, einschließlich HRIS, füllen wichtige Profilinformationen mittels SCIM aus, um sicherzustellen, dass Mitarbeiterprofile jederzeit korrekt und aktuell sind. Administrator:innen können auch zulassen, dass bestimmte Profilinformationen von Mitarbeiter:innen angepasst werden.
Der richtige Kontext immer zur Hand
Mit Slack-Atlas sind umfassende, durchsuchbare Profilinformationen sowie ein dynamisches Organigramm nur einen Klick entfernt. Mitarbeiter:innen können ganz einfach die Kolleg:innen finden, mit denen sie zusammenarbeiten werden, ohne das Tool zu wechseln oder Slack zu verlassen.
Mehr als ein Verzeichnis
Slack-Atlas ist mehr als nur Namen und Gesichter – die Plattform bietet auch Kontextinformationen, die alle nutzen können, um effizient zusammenzuarbeiten.
Anpassbare Benutzerprofile
Personen können ihre Interessen, Hauptprojekte und Team-Ziele hinzufügen, um Kontext zu liefern und sich zu vernetzen.
Vertrauenswürdige Quelle für Mitarbeiterinformationen
Synchronisierte Profildaten bedeuten, dass Atlas eine zuverlässige Informationsquelle für Organisationsstrukturen und Geschäftsbeziehungen darstellt.
Vollständiges Organisationsporträt
Slack-Benutzer:innen können Profilinformationen zu allen Personen in ihrer Organisation ansehen, sogar zu denjenigen, die Slack noch nicht nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Bitte wende dich bei Fragen zum Preis an deine Slack-Account-Kontaktperson oder kontaktiere den Vertrieb. Mehr Infos zu den kostenpflichtigen Slack-Plänen findest du auf unserer Preisseite.
Slack-Atlas ist im Enterprise+ Plan ohne zusätzliche Kosten enthalten. Slack-Atlas ist auch als kostenpflichtiges Add-on zu den Business+ Plänen verfügbar.
Ja. Slack-Atlas ist ideal für Unternehmensorganisationen geeignet und kann so konfiguriert werden, dass Daten aus Unternehmenssystemen integriert und umfassende Profile für diejenigen erstellt werden, die Slack nutzen, sowie schreibgeschützte Profile für alle anderen Personen in der Organisation. Slack-Benutzer:innen können diese schreibgeschützten Profile in Slack ansehen, durchsuchen und auf sie zugreifen. Funktionen zur Profilanpassung und Erstellung benutzerdefinierter Felder sind für Mitarbeitende mit schreibgeschützten Profilen jedoch nicht verfügbar.
Ja. Slack-Atlas ist vollständig in Slack integriert und verwendet dieselben Funktionen zum Sicherheits- und Identitätsmanagement auf Unternehmensniveau, die den Kern der Slack-Plattform ausmachen und über Integrationen von Drittanbietern enthalten sind.
Slack-Atlas ist in allen Märkten und allen von Slack unterstützten Sprachen verfügbar.