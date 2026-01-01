Kontakt mit dem Vertriebsteam aufnehmen

Wir beantworten gern all deine Fragen und machen dich mit Slack vertraut.

Eine Demo planen

Erhalte Infos zu Preisen

Schaue dir Anwendungsbereiche für dein Team an

Besuche bei technischen Problemen und Fragen zu Produkten unser Support-Center.

Sprechblase
Jetzt mit dem Vertriebsteam sprechen
anrufen 1-800-380-9489.

Tolle Unternehmen verwenden Slack

  • Trivago
  • Delivery Hero
  • Süddeutsche Zeitung
  • Solarisbank
  • Europace
  • Jägermeister
„Die Möglichkeit, mit einem ganzen Team zu sprechen, ohne eine E-Mail an 20 Personen oder eine bestimmte E-Mail-Adresse senden zu müssen, ist ein entscheidender Faktor.“Tomas Schwaighofer PerezStrategische Projektleitung, Organizational Solutions, trivago