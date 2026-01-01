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„Die Möglichkeit, mit einem ganzen Team zu sprechen, ohne eine E-Mail an 20 Personen oder eine bestimmte E-Mail-Adresse senden zu müssen, ist ein entscheidender Faktor.“Tomas Schwaighofer PerezStrategische Projektleitung, Organizational Solutions, trivago