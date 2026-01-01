Ja. Mit Slack Connect kannst du sicher mit externen Partner:innen wie Kund:innen, Broker:innen und Anbieter:innen zusammenarbeiten. Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Organisationen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partnerunternehmen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack verlagern. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit verbessert sich. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene von Slack, etwa Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect.