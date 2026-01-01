Sichere Abläufe, effizientere Zusammenarbeit
Erfahre, warum die agilsten Unternehmen im Bank- und Versicherungswesen sowie in der Vermögensverwaltung ihre Beschäftigten, Automatisierungsprozesse und Apps in Slack vernetzen.
Operative Abläufe modernisieren und die Produktivität steigern
- Greife auf wichtige Aktionen zu, indem du relevante Benachrichtigungen, Genehmigungen und Daten aus Tools wie der Salesforce Financial Services Cloud in Slack integrierst
- Automatisiere Aufgaben im Empfehlungsmanagement, Onboarding von Kund:innen und Service mit Workflows ohne Code, um mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen zu haben
- Beschleunige die Entscheidungsfindung, indem du die entsprechenden Teammitglieder im Front-, Middle- und Backoffice in Workspace-übergreifenden Channels vernetzt
- Arbeite Bankangestellte, Finanzbeauftragte und Berater:innen schneller ein - mit KI-gestützten, organisationsweiten Suchtools, die das gesamte Unternehmenswissen abrufen
26 %
schnellere Entscheidungsfindung1
25 %
schnellere Falllösung1
Kund:innen bessere und schnellere Ergebnisse liefern
- Verbessere die Kundenbindung und -zufriedenheit, indem du die richtigen Mitarbeitenden, Informationen und Tools an einem zentralen Ort zusammenbringst, um Probleme schnell zu lösen und personalisierte Erfahrungen zu liefern
- Baue mit einer ganzheitlichen Echtzeitansicht von Kundendaten und relevantem Kontext in Slack-Channels engere Kundenbeziehungen auf
- Biete allen deinen Teams mit Slack und Salesforce Customer 360 eine einzige Ansicht deiner Kund:innen, ihrer Haushalte und ihrer Beziehungen
„Wir sind davon überzeugt, dass wir das beste Tech-Team sein müssen, um die beste Bank zu werden. Damit wir die Erwartungen unserer Kund:innen erfüllen können, müssen wir unseren Mitarbeitenden Zugang zu den besten Tools geben, und Slack ist eines davon.“
Die besten Sicherheitsfunktionen in Slack
Datenverschlüsselung bei Übertragung und Speicherung
Enterprise Key Management (EKM)
Support zum Schutz vor Datenverlust (DLP)
Globale Aufbewahrungsrichtlinien
eDiscovery-Unterstützung
Informationsbarrieren
Audit-Logs
Sicherheit auf Enterprise-Ebene für dein Unternehmen und deine Partner:innen
- Arbeite im Rahmen von Branchen- und internationalen Compliance-Standards wie FINRA, FedRAMP, ISO/IEC und DSGVO zusammen
- Erweitere die Sicherheit mit Slack Connect auf externe Partner:innen
- Kontrolliere den Zugriff auf Informationen in Slack mit dem Identitäts- und Geräte-Management, das dir hilft, Menschen und Geräte auf der ganzen Welt zu verwalten
- Schütze Daten mit Tools wie Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), Audit-Protokollen und Integrationen mit führenden Anbieter:innen für den Schutz vor Datenverlust (DLP)
- Nutze die Governance- und Risikomanagement-Funktionen von Slack, um finanzielle, rechtliche und Reputationsrisiken einzuschränken
Erledige mit Apps mehr – direkt dort, wo du bereits arbeitest
Slack lässt sich mit all deinen bevorzugten Tools wie Salesforce, Smarsh, Global Relay und mehr vernetzen.
Erfolgsgeschichten aus aller Welt
Die Tech-Teams von RBC erkunden neue Arten der Zusammenarbeit mit Slack.
Modernisierung von Team‑Kommunikation
Wie Up Slack zum Aufbau der ersten digitalen Bank Australiens genutzt und so die Gunst von über 340.000 Kundinnen und Kunden gewonnen hat
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter von Stripe bauen mit Slack Connect enge Kundenbeziehungen auf
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Häufig gestellte Fragen
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Möglichkeiten, die gewährleisten, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene, und zwar im Einklang mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr. Slack ist DSGVO-konform und kann für Compliance mit FINRA konfiguriert werden. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.
Außerdem bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung zur Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deinem Unternehmen oder vertrauenswürdigen Partnerunternehmen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Financial Services Cloud für Slack oder DocuSign.
Slack bietet Datenschutz auf Enterprise-Ebene. Detaillierte Steuermöglichkeiten versetzen Admins in die Lage, die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anzupassen, damit keine Person etwas sieht, was sie eigentlich nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Ja. Mit Slack Connect kannst du sicher mit externen Partner:innen wie Kund:innen, Broker:innen und Anbieter:innen zusammenarbeiten. Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Organisationen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partnerunternehmen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack verlagern. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit verbessert sich. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene von Slack, etwa Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect.