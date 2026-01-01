Karriere bei Slack

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Entdecke flexible Möglichkeiten für Remote-Arbeit und schließe dich unserer Mission an, das Arbeitsleben einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten.


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Abbildung von sieben Personen, die persönlich und aus der Ferne zusammenarbeiten.

Slack ist die Zukunft der Arbeit

Wir arbeiten täglich daran, die Arbeit für alle Beteiligten zu verbessern und zu optimieren. Hilf uns, eine bessere Zukunft der Arbeit zu schaffen, die transparenter, integrativer und flexibler ist:

Vernetzt

Wir können alle ortsunabhängig zusammenarbeiten – über Zeitzonen, Regionen, Büros und Bildschirme hinweg.

Inklusiv

Unsere Teams spiegeln die ganze Vielfalt unserer Welt und die gleichen Chancen für alle wider.

Flexibel

Wir glauben daran, dass du die Freiheit haben solltest, zu wählen, wann und wie du am besten arbeitest, damit wir alle erfolgreich sein können.

Unsere zentralen Werte

Das sind einige der Unternehmenswerte, an die wir uns halten und die unsere Arbeit beeinflussen. Wir entwickeln eine Plattform und Produkte, an die wir wirklich glauben. Denn wir wissen, wie viel es bedeutet, Menschen zu helfen, ganz unabhängig davon, wo sie sich befinden. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, Prozesse und Workflows zu vereinfachen und Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen.

  • Empathie-Emoji  Empathie
  • Höflichkeits-Emoji  Höflichkeit
  • Persönliche-Entwicklung-Emoji  Persönliche Entwicklung
  • Handwerks-Emoji  Handwerk
  • Leichtigkeits-Emoji  Leichtigkeit
  • Solidaritäts-Emoji  Solidarität
Darstellung von vier Händen, die das Slack-Logo halten.
Abbildung eines Laptops, eines Notizblocks, eines Kaffeebechers und von Pflanzen.

Berufliche und persönliche Weiterentwicklung

Als Teil der globalen Salesforce-Familie sind wir stolz darauf, dass wir Leistungen anbieten, die dir dabei helfen, dich wohlzufühlen und dein Bestes zu geben. Nutze zahlreiche Vorteile, Ressourcen und fachkundige Beratung, die dir helfen, dein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Denn wenn du körperlich und geistig gesund bist, kannst du am besten arbeiten und erfolgreich sein.

  • Zeit zum Ausruhen, Auftanken und für gemeinnützige Arbeit
  • Außergewöhnliche Gesundheitsleistungen
  • Ganzheitliche Programme für Wohlbefinden, Familienplanung und mehr

Mehr Infos zu den Vorteilen

Abbildung eines Laptops, eines Notizblocks, eines Kaffeebechers und von Pflanzen.

Eine inklusive Umgebung schaffen

Wir möchten vielfältige Fachkräfte einstellen und dafür sorgen, dass wir dich während des Vorstellungsgesprächs und nach deinem Einstieg bei Slack respektvoll behandeln und unterstützen. Wir begrüßen die Vielfalt und bemühen uns, Bedingungen zu schaffen, die allen die gleichen Chancen bieten. Wir bieten verschiedene Programme und Initiativen an, um diese Werte zu verwirklichen.

Vielfalt, Einsatz und Zusammenhalt

Das Programm für Vielfalt, Einsatz und Zusammenhalt (DEB) setzt das Potenzial aller Mitarbeiter frei, indem es den Schwerpunkt auf Bildung, Selbstreflexion, Chancen und Wachstum legt und in eine integrative Gemeinschaft investiert.

Rising Tides

Rising Tides ist der Name eines sechsmonatigen Sponsorenprogramms für eine talentierte und vielfältige Gruppe von Top-Leistungsträgern und angehenden Führungskräften bei Slack, denen der Zugriff auf einen solchen Support bislang nicht zur Verfügung stand. Teilnehmer am Programm werden in Bezug auf die Karriereentwicklung geschult, erhalten Coaching in Führungsfragen und individuelle Betreuung durch ein Mitglied der Leitungsebene von Slack als Support. Damit möchten wir eine sich wechselseitig unterstützende Gemeinschaft von Gleichgestellten erschaffen.

Ressourcengruppen für Mitarbeiter

Ressourcengruppen für Mitarbeiter (ERGs) unterstützen, fördern und würdigen Gruppen von Mitarbeitern, die Wesenszüge oder Lebenserfahrungen miteinander teilen.

Partnerschaft

Partnerschaftsinitiativen wie unsere Zusammenarbeit mit The Next Chapter, einem Ausbildungsprogramm für ehemalige Häftlinge, unterstreichen den Einsatz von Slack für Vielfalt, Engagement und Zugehörigkeit. Zusammen mit The Last Mile bietet The Next Chapter entlassenen Straffälligen Schulungen an und stellt sie in Entwicklerteams von Slack ein.

Stellenangebote

Entdecke unsere offenen Stellen für die Arbeit im Homeoffice, im Büro oder an anderen Orten.

Bewerbungen bitte auf Englisch.

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Business Development Representative - German Speaking Markets

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Slack Cloud Account Executive

United Kingdom - London

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Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform

2 locations

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Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack

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Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack

Virginia - Washington DC Metro - Remote

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Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack

3 locations

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