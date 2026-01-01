Nächster Job: Slack
Entdecke flexible Möglichkeiten für Remote-Arbeit und schließe dich unserer Mission an, das Arbeitsleben einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten.
Slack ist die Zukunft der Arbeit
Wir arbeiten täglich daran, die Arbeit für alle Beteiligten zu verbessern und zu optimieren. Hilf uns, eine bessere Zukunft der Arbeit zu schaffen, die transparenter, integrativer und flexibler ist:
Vernetzt
Wir können alle ortsunabhängig zusammenarbeiten – über Zeitzonen, Regionen, Büros und Bildschirme hinweg.
Inklusiv
Unsere Teams spiegeln die ganze Vielfalt unserer Welt und die gleichen Chancen für alle wider.
Flexibel
Wir glauben daran, dass du die Freiheit haben solltest, zu wählen, wann und wie du am besten arbeitest, damit wir alle erfolgreich sein können.
Unsere zentralen Werte
Das sind einige der Unternehmenswerte, an die wir uns halten und die unsere Arbeit beeinflussen. Wir entwickeln eine Plattform und Produkte, an die wir wirklich glauben. Denn wir wissen, wie viel es bedeutet, Menschen zu helfen, ganz unabhängig davon, wo sie sich befinden. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, Prozesse und Workflows zu vereinfachen und Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen.
- Empathie
- Höflichkeit
- Persönliche Entwicklung
- Handwerk
- Leichtigkeit
- Solidarität
Berufliche und persönliche Weiterentwicklung
Als Teil der globalen Salesforce-Familie sind wir stolz darauf, dass wir Leistungen anbieten, die dir dabei helfen, dich wohlzufühlen und dein Bestes zu geben. Nutze zahlreiche Vorteile, Ressourcen und fachkundige Beratung, die dir helfen, dein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Denn wenn du körperlich und geistig gesund bist, kannst du am besten arbeiten und erfolgreich sein.
- Zeit zum Ausruhen, Auftanken und für gemeinnützige Arbeit
- Außergewöhnliche Gesundheitsleistungen
- Ganzheitliche Programme für Wohlbefinden, Familienplanung und mehr
Eine inklusive Umgebung schaffen
Wir möchten vielfältige Fachkräfte einstellen und dafür sorgen, dass wir dich während des Vorstellungsgesprächs und nach deinem Einstieg bei Slack respektvoll behandeln und unterstützen. Wir begrüßen die Vielfalt und bemühen uns, Bedingungen zu schaffen, die allen die gleichen Chancen bieten. Wir bieten verschiedene Programme und Initiativen an, um diese Werte zu verwirklichen.
Vielfalt, Einsatz und Zusammenhalt
Das Programm für Vielfalt, Einsatz und Zusammenhalt (DEB) setzt das Potenzial aller Mitarbeiter frei, indem es den Schwerpunkt auf Bildung, Selbstreflexion, Chancen und Wachstum legt und in eine integrative Gemeinschaft investiert.
Rising Tides
Rising Tides ist der Name eines sechsmonatigen Sponsorenprogramms für eine talentierte und vielfältige Gruppe von Top-Leistungsträgern und angehenden Führungskräften bei Slack, denen der Zugriff auf einen solchen Support bislang nicht zur Verfügung stand. Teilnehmer am Programm werden in Bezug auf die Karriereentwicklung geschult, erhalten Coaching in Führungsfragen und individuelle Betreuung durch ein Mitglied der Leitungsebene von Slack als Support. Damit möchten wir eine sich wechselseitig unterstützende Gemeinschaft von Gleichgestellten erschaffen.
Ressourcengruppen für Mitarbeiter
Ressourcengruppen für Mitarbeiter (ERGs) unterstützen, fördern und würdigen Gruppen von Mitarbeitern, die Wesenszüge oder Lebenserfahrungen miteinander teilen.
Partnerschaft
Partnerschaftsinitiativen wie unsere Zusammenarbeit mit The Next Chapter, einem Ausbildungsprogramm für ehemalige Häftlinge, unterstreichen den Einsatz von Slack für Vielfalt, Engagement und Zugehörigkeit. Zusammen mit The Last Mile bietet The Next Chapter entlassenen Straffälligen Schulungen an und stellt sie in Entwicklerteams von Slack ein.
Stellenangebote
Entdecke unsere offenen Stellen für die Arbeit im Homeoffice, im Büro oder an anderen Orten.
Bewerbungen bitte auf Englisch.
- All locations
- All departments
- All job types
Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
Slack Cloud Account Executive
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Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
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2 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
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4 locations
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
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Virginia - Washington DC Metro - Remote
Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack
3 locations
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3 locations
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