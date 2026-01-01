Kontakt Impressum

Impressum

Dienstanbieter (im Sinne des § 5 TMG):

Slack Technologies Limited
Salesforce Tower
60 R801, North Dock
Dublin
Irland

Vertretungsberechtigte:
David Dempsey, Elaine Nerney

Registernummer: 558379

Slack Limited Ireland ist eine nach irischem Recht gegründete und in Irland beim Irish Companies Registration Office (Irisches Handelsregister) registrierte Gesellschaft.

Umsatzsteuer-ID-Nr.: IE3336483DH

Kontakt und Support:

Für alle Datenschutzbezogenen Themen: privacy@slack.com
Für alle übrigen Themen: feedback@slack.com
Zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme empfehlen wir unser elektronisches Kontaktformular

Datenschutz:

Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Slacks Datenschutzrichtlinie kann hier eingesehen werden.

Slack-Nutzungsbedingungen:

Slack Nutzungsbedingungen für Kunden
Nutzungsbedingungen für Benutzer