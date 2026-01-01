Kontakt Impressum

Impressum

Dienstanbieter (im Sinne des § 5 TMG):

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Irland

Vertretungsberechtigte:

David Dempsey, Elaine Nerney



Registernummer: 558379

Slack Limited Ireland ist eine nach irischem Recht gegründete und in Irland beim Irish Companies Registration Office (Irisches Handelsregister) registrierte Gesellschaft.

Umsatzsteuer-ID-Nr.: IE3336483DH



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Slack-Nutzungsbedingungen:

Slack Nutzungsbedingungen für Kunden

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