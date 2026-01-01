Was ist Slack und wie funktioniert es?

In Slack arbeiten Millionen von Menschen einfach zusammen.

Die am schnellsten wachsenden Organisationen der Welt entscheiden sich für die KI-gestützte Kollaborationsplattform von Slack, weil sich die Arbeit so einfacher, angenehmer und produktiver gestaltet. Jeden Tag versenden Menschen in Slack mehr als 700 Millionen Nachrichten und führen fast 3 Millionen Workflows aus, um ihre Arbeit in Slack zu erledigen – Teams aller Größen und Branchen verwenden die Plattform, um zu wachsen und die Produktivität zu steigern.

Zusammenarbeit in Slack bedeutet:

Optimierung der Kommunikation an einem sicheren, durchsuchbaren Ort, der von überall zugänglich ist

Förderung von noch mehr Produktivität dank des kollektiven Wissens aller Teammitglieder mit Slack AI

Automatisierung von Routineaufgaben ohne Code oder technische Kenntnisse

Integration der Apps und Tools, die du bereits verwendest, um in Slack den Fokus nicht zu verlieren

Sehen wir uns an, was Slack ist und wie es funktioniert.

Wie funktioniert Slack?

Slack bringt deine Mitarbeitenden, dein Wissen und deine Tools in einer einzigen, intuitiven und benutzerfreundlichen Umgebung zusammen. Auf diesem Fundament baut die Plattform auf – mit Automatisierungsfunktionen, für die kein Code erforderlich ist, und – für Kund:innen, die unser Angebot für generative KI erwerben – mit Slack AI. Das sehen wir uns jetzt im Einzelnen an.

Deine Mitarbeitenden

Das Herzstück von Slack ist die Zusammenarbeit von Teammitgliedern in Channels für Projekte, Themen oder Teams, die einfach zu erstellen sind, denen du ganz einfach Personen hinzufügen kannst und die Benutzer:innen ebenso einfach wieder verlassen können. Die Channels befinden sich in Workspaces, die von verschiedenen Teams (Vertrieb, Technik, Marketing usw.) organisiert werden können, um sich auf die Erledigung von Aufgaben zu konzentrieren. Nachrichten und Dateien werden gespeichert und sind durchsuchbar, sodass jede Person, die einen Channel zum ersten Mal oder erneut betritt, sich leicht über vergangene Unterhaltungen und Entscheidungen informieren kann. Außerdem kannst du private Nachrichten an Einzelpersonen oder Gruppen senden.

Slack Connect ersetzt das übliche Hin und Her von E-Mails. In Slack Connect können Benutzer:innen direkt mit externen Partner:innen und Kund:innen in Slack-Channels zusammenarbeiten, um Beziehungen zu vertiefen und Projekte schneller abzuschließen. Genau wie normale Channels können auch diese als Offene oder Geschlossene Channels konfiguriert werden.

Für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Bildschirmfreigabe kannst du mit einer Person oder deinem gesamten Team schnell ein Huddle starten. Und mit Video- und Sprachnachrichten kannst du asynchrone Video- oder Sprachnotizen für deine Teammitglieder hinterlassen, die sie in aller Ruhe ansehen können.

Dein Wissen

Funfact: Slack ist ein Akronym für Searchable Log of All Communication and Knowledge, also das durchsuchbare Protokoll jeglicher Kommunikation und allen Wissens.

Mit Slack hast du den gesamten Verlauf der Unterhaltungen in deiner Organisation jederzeit griffbereit. Anstatt jedes Mal mühsam nachzuforschen, wen du nach Informationen fragen musst, wenn du sie brauchst, kannst du einfach nach einem Satz suchen, der sich auf eine frühere Unterhaltung bezieht, und sofort die benötigten Details abrufen – das spart allen wertvolle Zeit und Arbeit.

Ein Canvas ist eine weitere Möglichkeit, Wissen in Slack zu teilen. Ein Canvas ist ein Ort in Slack, an dem ein Team wichtige Geschäftsressourcen erstellen, organisieren und teilen kann. Es kann alle möglichen Informationen enthalten, z. B. Text, Dateien, Apps, Rich Media oder Link-Vorschauen zur Vorabansicht von Datensätzen – beispielsweise Salesforce Customer 360. So kannst du relevante Erkenntnisse in den Mittelpunkt stellen, ohne die App wechseln zu müssen.

Mit Listen erfolgt das Projekt- und Aufgabenmanagement direkt in Slack. Listen ermöglichen eine noch bessere Strukturierung der Arbeit in Slack, sodass Teams bei Projekten, neuen Anfragen und Prioritäten immer auf dem neuesten Stand sind – und zwar genau da, wo sie bereits zusammenarbeiten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen zu müssen.

Deine Tools

Das App-Verzeichnis von Slack enthält über 2.600 beliebte Drittanbietertools, die sich im Handumdrehen zu den Benutzerumgebungen von Slack hinzufügen lassen. Teams können über Channels, Nachrichten und Befehle direkt in Slack mit Apps interagieren – so kommen sie mit ihrer Arbeit voran, ohne ihren Workspace verlassen zu müssen. Das Zentralisieren von Benachrichtigungen, Warnungen und Aktionen, die du für deine Arbeit ausführst, sorgt für einen sofortigen Produktivitätsschub in Slack.

Unternehmenswissen mit Automatisierung und generativer KI aktivieren

Slack ist ein Ort, an dem ganz natürliche Unterhaltungen stattfinden, und wenn du deine Mitarbeitenden, Daten und Apps an einem zentralen Ort versammelst, ist er gleichzeitig die natürliche Anlaufstelle vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz.

Slack AI ist ein separat zu erwerbendes Add-on-Angebot, das die Verwendung von Wissen in allen Slack-Channels und -Workspaces ermöglicht. Slack AI bietet Zusammenfassungen von Unterhaltungen sowie der wichtigsten Informationen des Tages in konzentrierter Form. Und wenn Benutzer:innen schnelle Antworten brauchen, erhalten sie sie durch die erweiterte Suche von Slack AI. Benutzer:innen können beispielsweise nach unbekannten Abkürzungen fragen oder schnell die neuesten Unternehmensrichtlinien abrufen.

Wir haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, Automatisierungsfunktionen für alle Menschen einfach nutzbar und zugänglich zu machen. Der Workflow-Builder ist ein Tool, das keinerlei Code erfordert und das es allen Benutzer:innen – auch ohne jede Entwicklungskenntnisse – ermöglicht, Routineprozesse direkt in Slack zu automatisieren. Benutzer:innen können automatisierte Workflows von Grund auf neu erstellen oder die modulare Vorlage von Slack verwenden. Es gibt unglaublich kreative Anwendungsmöglichkeiten für den Workflow-Builder: Das Priorisieren von IT-Anfragen, das Durchführen von Stand-up-Meetings, das Einholen von Feedback, das Onboarding neuer Teammitglieder – um nur einige wenige zu nennen.

Diese Tools kratzen aber nur an der Oberfläche. Möchtest du wissen, wie Unternehmen sie einsetzen können, damit ihre Abteilungen effizienter arbeiten können? Dann lies weiter.

Folgende Ergebnisse wurden nach der Einführung von Slack erzielt: Eine durchschnittlich um 36 % höhere Erfolgsquote von Vertriebsteams

32 % schnellere Lösung von Fällen in Serviceteams

37 % schnellere Entscheidungen in Marketingteams

38 % höhere Produktivität von Mitarbeitenden in IT-Teams

37 % höhere Produktivität von Mitarbeitenden in Finanzteams

36 % höheres Mitarbeitenden-Engagement in Personalteams

Wie setzen kleine Unternehmen Slack ein?

Slack hilft kleinen Unternehmen und Teams beim Skalieren, indem es Routineaufgaben vereinfacht. Teams können an einem zentralen Ort zusammenarbeiten, ihre Effizienz mithilfe von Automatisierung steigern und so kommunizieren, wie es für sie am besten funktioniert – über Audio- oder Videonachrichten oder in textbasierten Channels. Hier findest du einige Beispiele, wie kleine Unternehmen Slack einsetzen:

Opteo: Die Plattform für Marketingsoftware hat sich für Slack entschieden, um zu einem asynchronen Arbeitsmodell überzugehen, und konnte dadurch erhebliche Produktivitätssteigerungen erzielen. Das Unternehmen hat die Anzahl der geplanten Meetings um 90 % reduziert, und die Anzahl der Projekte, die das Team gleichzeitig in Angriff nimmt, ist um das Zwei- bis Dreifache gestiegen.

McLeod Cranes: Dieses Baukranunternehmen im Familienbesitz hat mithilfe von Slack seinen ganzen Betrieb umgestellt. Auftragsbuchungen wurden mit Workflow-Builder optimiert und können so innerhalb weniger Minuten statt in mehreren Tagen abgewickelt werden. Die Integration von Simple Poll hat die Erstellung von Plänen für Wochenenddienste vereinfacht, da die Mitarbeitenden jetzt ganz einfach ihre Verfügbarkeit angeben können. Und die Integration von Salesforce in Slack ermöglicht einen umfassenden Überblick über alle Abläufe und verbessert so die Produktivität und Kommunikation im gesamten Unternehmen.

Ari Bicycles: Dieses Unternehmen, das maßgeschneiderte Fahrräder herstellt und direkt an Endkund:innen verkauft, verlässt sich komplett auf Slack. Jede Phase der Produktion, vom Entwurf über den Zusammenbau bis hin zur Auslieferung an die Kund:innen – alles wird über Channels koordiniert. Zudem nutzt das Unternehmen Slack AI, um Wissen, das sich irgendwo im Slack-Workspace befindet, schnell abrufen zu können. Dank Slack profitiert Ari von schnellem und einfachem Projektmanagement; die Mitarbeitenden müssen seltener an Meetings teilnehmen und können sich ganz auf das konzentrieren, was sie am besten können.

Wie setzen große Unternehmen und Konzerne Slack ein?

Nahezu 80 % der Fortune-100-Unternehmen arbeiten jeden Tag mit Slack. Viele führen sogar sämtliche Geschäftsprozesse auf der Plattform aus. Slack bietet Funktionen auf Enterprise-Ebene, mit denen sie umfangreiche, funktionsübergreifende Prozesse in einer sicheren Umgebung automatisieren und messen können. Dies sind einige unserer Großkunden:

IBM: IBM nutzt Slack, um im gesamten globalen Unternehmen mit 250.000 Mitarbeitenden die Produktivität zu verbessern und Prozesse zu optimieren. Vertriebsteams verwenden Slack für die Zusammenarbeit und zum Erstellen und Pflegen von Pipelines mit vertraulichen Kundendaten aus Salesforce – so werden die Vertriebsprozesse effizienter und die Abschlussquoten steigen. Dank der bidirektionalen Sales Cloud-Integration können Teams besser zusammenarbeiten und anhand relevanter Kundendaten vorgehen, was zu schnelleren und fundierteren Entscheidungen führt. IBM arbeitet zudem mit mehr als 10.000 Workflows und Apps in Slack: Arbeitsabläufe werden zentralisiert, um die Effizienz zu verbessern und eine gemeinschaftliche Arbeitsumgebung zu fördern.

Inter: Diese digitale Bank aus Brasilien verwendet Slack, um Prozesse für ihre 3.600 Mitarbeitenden zu modernisieren. In nur zwei Tagen hat das Unternehmen in Slack eine benutzerdefinierte App namens InterGPT entwickelt, die Aufgaben automatisiert und die Datensicherheit verbessert. Mitarbeitende nutzen die App für Produktentwicklung, Renditeberechnungen, Investitionsberatung und viele weitere Aufgaben. Mit der App spart jede:r einzelne Mitarbeiter:in jeden Tag 30 Minuten, was sich unterm Strich zu großen Einsparungen summiert. Inter hat bereits mehr als 50 Apps und Hunderte von Workflows erstellt und plant die weitere Expansion und Integration von Slack: z. B. eine neue App namens Interpedia, die von Slack und Salesforce unterstützt wird.

Wayfair: Slack ist die Arbeitsplattform von Wayfair und ermöglicht den 11.000 Mitarbeitenden, über 22 Millionen von Kund:innen zu bedienen. Slack hilft dem IT-Team von Wayfair beim Lösen von technischen Vorfällen, die bereits um 65 % reduziert werden konnten. Alle Teams sparen Zeit durch codefreie Workflows, mit denen sie Aufgaben und Integrationen von ihren meistgenutzten Tools erstellen – so können sie sich voll und ganz ihren wichtigeren Aufgaben widmen. Wayfair hat am Pilotprogramm für Slack AI teilgenommen und dabei aus erster Hand erfahren, wie die generative KI das Benutzererlebnis erweitern kann, da Benutzer:innen schnell nach relevanten Informationen in Slack suchen und diese zusammenfassen können.

Wie verwenden verschiedene Abteilungen Slack?

Slack für den Vertrieb

Moderne Vertriebsteams stehen vor zahlreichen Herausforderungen, die es ihnen erschweren, Geschäfte abzuschließen und Kundenbeziehungen aufzubauen. Von ungenauen Geschäftsprognosen und chaotischen Pipelines bis hin zur aufwendigen Aufgabe, CRM-Daten relevant und auf dem neuesten Stand zu halten: Verkaufen ist viel schwieriger, wenn Daten veraltet sind und nicht dort abgerufen werden können, wo die Teams zusammenarbeiten.

Durch native Integration von Salesforce Sales Cloud in Slack zentralisiert Slack Sales Elevate wichtige Kundendatensätze, Accounts, Opportunitys und wichtige Kennzahlen. Es vereinfacht zudem Genehmigungen und Entscheidungen zu Veränderungen von Geschäften, Teamerfolgen und Änderungsprozessen in Pipelines. Gleichzeitig automatisiert es CRM-Updates und weitere Verwaltungsaufgaben.

Die Vertriebsteams bei Rochester Electronics verwenden Slack Sales Elevate für Folgendes:

Präzisere Prognosen für Geschäfte

Verwaltung der Pipeline und weniger Zeitaufwand für CRM-Updates

Höhere Abschlussquote durch Verkaufen als Team

Slack für den Kundenservice

Kund:innen verlangen Service- und Support-Teams immer mehr ab. Lange Reaktionszeiten, Fehler in der Kommunikation und Fälle, die von Support-Mitarbeiter:in zu Support-Mitarbeiter:in weitergereicht werden, ohne dass eine Lösung gefunden wird, sind nur einige wenige Beispiele für einen unzureichenden Service, mit negativen Auswirkungen auf die Kundentreue.

Mit nicht-hierarchischem Support, benutzerdefinierten Automatisierungen und transparenterem Wissensmanagement kann Slack Support-Prozesse in positive Benutzererlebnisse verwandeln, sodass Unternehmen ihre Reputation bei den Kund:innen erheblich verbessern können.

Serviceteams bei OpenAI und Salesforce verwenden Slack für Folgendes:

26 % schnellere Klärung von Supportfällen dank nicht-hierarchischem Support

19 % schnellere Lösung von Vorfällen

36 % höherer Anteil von Lösungen beim Erstkontakt

Slack für das Marketing

Marketingteams stehen unter ständigem Druck, effektive Kampagnen zu entwickeln, eine Vielzahl von Datenquellen zu analysieren und schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. Ob es um fundierte Entscheidungen, die Erfüllung komplexer Anforderungen an Kampagnenfreigaben oder die Nachverfolgung vielversprechender Leads geht – Schnelligkeit war noch nie so entscheidend wie heute.

Ob ein Unternehmen Marktführer ist oder den Mitbewerbern hinterherhinkt, kann davon abhängen, wie effektiv diese Herausforderungen bewältigt werden. Dank Slack als zentraler Anlaufstelle für die Zusammenarbeit lassen sich solche Herausforderungen in Opportunitys verwandeln, da Teams schneller und intelligenter arbeiten können.

Marketingteams bei Grammarly und Box verwenden Slack für Folgendes:

Automatisieren von Kampagnenfreigaben

Schnellere Entscheidungen zu Kampagnen

Schnelle Reaktion auf Marketing Qualified Leads (MQLs)

Slack für Finanzdienstleistende

Vom Genehmigen von Budgets und Ausgaben bis hin zum Abwickeln von Fusionen und Akquisitionen – Finanzteams müssen Herausforderungen der heutigen Zeit präzise und schnell bewältigen. Oft sind sie jedoch hin- und hergerissen zwischen der Herausforderung, sowohl gesetzliche Vorschriften als auch geschäftliche Prioritäten zu erfüllen.

Slack schließt Kommunikationslücken, vereinfacht Workflows und hilft Finanzteams dabei, schnell optimierte Arbeitsabläufe zu entwickeln. Durch Reduzieren von Eskalationen und Follow-ups, Automatisieren von Budget- und Ausgabengenehmigungen und Optimieren von Prozessen bei Firmenfusionen eliminiert Slack alles Überflüssige und macht Finanzteams zu hocheffizienten Hochgeschwindigkeitsmaschinen.

Finanzteams bei Canva und Salesforce verwenden Slack für Folgendes:

Genehmigen von Budgets und Ausgaben mit der Präzision eines Uhrwerks

Reduzieren von Eskalationen und Follow-ups

Abwickeln von Fusionen und Akquisitionen mit methodischer Effizienz

Slack für die IT

IT-Teams sind die unbesungenen Held:innen, die für die reibungslose und sichere Ausführung von Workspaces sorgen. Aber selbst in perfekt optimierten Systemen gibt es Herausforderungen: Budgets müssen eingehalten, technische Unterbrechungen minimiert und Benutzererlebnisse in zunehmend hybriden Arbeitsumgebungen vereinheitlicht werden.

Wir bei Slack erkennen diese Herausforderungen und wissen, dass der Schlüssel zu ihrer Bewältigung „intelligentere Kommunikation und bessere Integration“ heißt. Slack bringt die richtigen Personen zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen zusammen und hilft IT-Teams so dabei, die Kosten erheblich zu senken, Reaktionszeiten zu verkürzen und Benutzererlebnisse zu liefern, auf die alle Mitarbeitenden unabhängig von ihrem Standort zugreifen können.

IT-Teams bei Paramount und IBM verwenden Slack für Folgendes:

Reduzieren der Kosten pro Helpdesk-Ticket

Schnellere Lösung von Vorfällen

Vereinheitlichen des Mitarbeitererlebnisses

Einfache, angenehme und produktive Arbeitsumgebung

Slack ist mehr als die Summe seiner Funktionen: Es ist eine bessere Möglichkeit, heute und in Zukunft zu arbeiten. Darum verwenden Millionen von Menschen und mehr als 200.000 Organisationen weltweit Slack für Folgendes:

Zeitzonenübergreifende Zusammenarbeit an mehreren Standorten

Integration der gesamten vorhandenen Technologie in eine einzige benutzerfreundliche Schnittstelle

Einfachere und effizientere Arbeit dank Automatisierung und dem neuen Add-on von Slack für generative KI

Und im Gegensatz zu herkömmlicher Unternehmenssoftware fördert Slack die Teamkultur und -bindung: 90 % der Benutzer:innen geben an, dass Slack ihnen hilft, als Team in Verbindung zu bleiben und eine Gemeinschaft innerhalb ihrer Organisation aufzubauen. Wir geben unser Bestes, um perfekte Benutzererlebnisse zu gestalten, dank derer die Menschen an allen Nuancen des menschlichen Zusammenlebens teilhaben können.