À quoi sert Slack et comment ça marche ?

Slack est un espace qui optimise le travail pour ses millions d’utilisateurs.

Dans le monde entier, les entreprises à forte croissance optent pour Slack, une plateforme conversationnelle alimentée par l’IA, parce qu’elle rend le travail plus simple, plus agréable et plus productif. Chaque jour, des équipes de toutes tailles et dans tous les secteurs échangent plus de 700 millions de messages et gèrent plus de 3 millions de flux de travail pour booster leur productivité.

Travailler dans Slack présente de nombreux avantages :

Rationalisez et centralisez vos communications sur une plateforme unique, accessible où que vous soyez

Exploitez les connaissances collectives de votre équipe grâce à Slack AI pour gagner en productivité

pour gagner en productivité Automatisez les tâches habituelles sans code ni connaissances techniques

Intégrez les applications et outils que vous utilisez au quotidien pour mieux vous focaliser sur vos tâches dans Slack

Découvrons ensemble ce qu’est Slack et comment fonctionne la plateforme.

Comment fonctionne Slack ?

Slack regroupe les utilisateurs, les informations et les outils au sein d’un environnement unique intuitif et convivial. Notre plateforme propose par ailleurs aux clients des fonctionnalités d’automatisation no-code, ainsi que Slack AI dans le cadre de notre offre payante d’IA générative, pour leur permettre de maximiser leurs résultats. Voyons tout cela en détail.

Vos collaborateurs

Vos coéquipiers sont au cœur de Slack et collaborent dans des canaux qui peuvent être organisés par projet, thème ou équipe. Vous pouvez les créer facilement et y ajouter ou en retirer des membres. Les canaux sont organisés au sein d’espaces de travail que vous pouvez répartir selon vos équipes (ventes, ingénierie, marketing, etc.) pour leur permettre de mieux se concentrer sur leurs activités. Les messages et fichiers sont enregistrés et vous pouvez les retrouver en effectuant une recherche. Toute personne rejoignant un canal peut donc facilement rattraper les conversations passées et les décisions qui ont été prises. Vous pouvez également envoyer des messages privés à des utilisateurs individuels ou à des groupes.

Slack Connect remplace les échanges d’e-mails chronophages et permet aux utilisateurs de collaborer directement avec des partenaires et clients externes dans des canaux, pour profiter d’échanges plus efficaces et accélérer les projets. À la manière des canaux classiques, les canaux Slack Connect peuvent être privés ou publics.

Pour collaborer en temps réel avec partage d’écran, vous pouvez utiliser un appel d’équipe avec un collègue ou l’ensemble de votre équipe. De plus, les clips vous permettent de créer des notes vidéo ou vocales pour vos collègues, qui pourront les consulter à tout moment.

Vos connaissances

Le saviez-vous ? Slack est l’acronyme de Searchable Log of All Communication and Knowledge.

Avec Slack, l’historique intégral des conversations au sein de votre entreprise est à portée de clic. Au lieu de perdre du temps à vous demander où retrouver l’information dont vous avez besoin, il vous suffit de rechercher une expression ou un terme lié à votre conversation pour obtenir instantanément les résultats dont vous avez besoin.

Les canevas aussi vous permettent de partager des connaissances dans Slack. Un canevas dans Slack permet de créer, d’organiser et de partager des ressources essentielles. Vous pouvez y ajouter du texte, des applications, du contenu multimédia enrichi, et également y intégrer des liens permettant d’afficher un aperçu des systèmes d’enregistrements comme Salesforce Customer 360, pour que chacun puisse accéder facilement à des informations pertinentes sans devoir jongler entre différentes applications.

Les listes intègrent la gestion de projets et de tâches directement dans Slack. Elles permettent de structurer le travail, pour que les équipes puissent suivre les projets, les demandes entrantes et les tâches prioritaires, directement dans leur environnement de travail, et sans devoir jongler entre plusieurs applications.

Vos outils

La liste des applications Slack propose plus de 2 600 outils tiers que vous pouvez ajouter rapidement à votre environnement Slack. Les équipes peuvent interagir avec des applications directement dans Slack par le biais de canaux, de messages et de commandes, pour travailler efficacement sans devoir quitter l’espace de travail. En centralisant les notifications, les alertes et les actions, vous pouvez facilement gagner en productivité dans Slack.

Accélérez la gestion des connaissances grâce à l’automatisation et à l’IA générative

Slack propose une interface de conversation naturelle et il est tout aussi naturel d’y intégrer une intelligence artificielle de confiance pour rapprocher davantage vos collaborateurs, vos données et vos applications.

Slack AI, un outil complémentaire proposé séparément, vous permet d’exploiter toutes les connaissances disponibles dans vos canaux et espaces de travail, par le biais de résumés de conversation, pour aller à l’essentiel. Et la fonctionnalité de recherche améliorée de Slack AI vous permet de trouver des réponses à toutes vos questions. Vous avez besoin de comprendre un acronyme ou de vous mettre à la page avec les politiques de l’entreprise ? Aucun problème.

Nous nous sommes donné pour mission de simplifier les automatisations et de les rendre plus accessibles. Le Générateur de flux de travail est un outil no-code qui permet à tous les utilisateurs, qu’ils soient développeurs ou non, d’automatiser des processus répétitifs directement dans Slack. Vous pouvez utiliser un modèle modulaire qui permet de personnaliser vos propres flux de travail automatisés, ou créer vos automatisations en partant de zéro. Le générateur de flux de travail est adapté à une multitude de cas d’usage, du tri des demandes d’assistance informatique à l’intégration des nouvelles recrues, en passant par l’organisation de points d’équipe ou la collecte de commentaires.

Ces outils ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Vous souhaitez savoir comment les entreprises les utilisent pour booster la productivité de leurs services ? Voyons cela.

Après avoir adopté Slack Les équipes commerciales augmentent leur taux d’acquisition de 36 % en moyenne

Les équipes d’assistance accélèrent de 32 % la résolution de problèmes

Les équipes marketing accélèrent de 37 % la prise de décisions

La productivité des collaborateurs dans les équipes informatiques augmente de 38 %

La productivité des collaborateurs dans les services financiers augmente de 37 %

L’investissement des collaborateurs dans les équipes RH est 36 % plus élevé

Comment les petites structures utilisent-elles Slack ?

Slack aide les petites équipes et entreprises à développer leurs activités sans perdre leur temps dans des tâches chronophages. Les équipes peuvent collaborer dans un espace unique, gagner en efficacité grâce aux automatisations, et communiquer comme elles le souhaitent, que ce soit par le biais de clips audio ou vidéo, ou encore par écrit dans les canaux. Voici quelques exemples de la manière dont les petites entreprises utilisent Slack :

Opteo : cette plateforme marketing logicielle a opté pour Slack pour passer à un mode de travail asynchrone, qui s’est traduit par une augmentation de la productivité. La société a réduit le nombre de réunions programmées de 90 %, et le nombre de projets gérés par les équipes a été multiplié par deux, voire trois.

McLeod Cranes : cette entreprise familiale spécialisée dans les matériels de levage a transformé ses opérations grâce à Slack. Elle a rationalisé l’enregistrement des projets grâce au Générateur de flux de travail, et le processus prend désormais moins d’une minute, contre plusieurs jours auparavant. L’intégration de Simple Poll a simplifié la gestion des équipes du week-end en permettant aux opérateurs d’indiquer leurs disponibilités. Et l’intégration de Salesforce dans Slack permet de générer une vue d’ensemble des opérations pour renforcer la productivité et la communication dans l’ensemble de l’entreprise.

Ari Bicycles : cette marque de vélos en D2C tourne avec Slack. Chaque phase de la production, de la conception et production des modèles jusqu’à la vente au client final, est coordonnée à l’aide de canaux. L’entreprise s’appuie également sur Slack AI pour retrouver rapidement les informations stockées dans son espace de travail Slack. Slack permet à Ari d’accélérer et d’optimiser la gestion de projets et de réduire le nombre de réunions pour lui permettre de mieux se focaliser sur ses activités stratégiques.

Comment les grandes entreprises utilisent-elles Slack ?

Près de 80 % des entreprises du Fortune 100 utilisent Slack au quotidien, et bon nombre d’entre elles gèrent l’intégralité de leurs opérations sur cette plateforme. Slack propose des fonctionnalités professionnelles permettant aux entreprises de rationaliser, d’automatiser et de gérer des projets à grande échelle, dans un environnement entièrement sécurisé. Voici quelques exemples de grands groupes qui utilisent Slack :

IBM : IBM a choisi Slack pour gagner en productivité et rationaliser ses opérations à grande échelle pour ses 250 000 collaborateurs dans le monde. L’équipe commerciale s’appuie sur une conception collaborative de son pipeline directement dans Slack avec des données client Salesforce, pour gagner en efficacité et augmenter le taux d’acquisition client. L’interaction Sales Cloud bidirectionnelle renforce la collaboration et permet à l’équipe d’agir sur la base d’informations client pertinentes, pour optimiser la prise de décisions éclairées. IBM utilise également plus de 10 000 flux de travail et applications dans Slack, pour centraliser le travail et gagner en efficacité dans un environnement collaboratif.

Inter : cette banque en ligne brésilienne utilise Slack afin de moderniser ses opérations pour ses 3 600 collaborateurs. En seulement deux jours, elle a créé InterGPT, une application personnalisée dans Slack, qui automatise et optimise la sécurité des données. Les salariés l’utilisent pour le développement de produits, pour le calcul de ROI, ou encore pour obtenir des conseils en matière d’investissement, et gagnent ainsi 30 minutes chaque jour, ce qui se traduit par d’importantes économies. Avec plus de 50 applications et des centaines de flux de travail, Inter envisage d’approfondir l’intégration avec Slack, avec notamment le développement d’Interpedia, une application qui s’appuie sur Slack et Salesforce.

Wayfair : Wayfair utilise Slack comme plateforme de travail, permettant à ses 11 000 salariés de mieux répondre aux besoins de ses 22 millions de clients. Slack aide l’équipe informatique de Wayfair à résoudre les incidents, dont le nombre a baissé de 65 %. Les équipes gagnent du temps grâce aux flux de travail no-code qui permettent d’automatiser les tâches, et aux intégrations avec leurs outils les plus utilisés, pour qu’elles puissent mieux se focaliser sur leurs tâches stratégiques. En profitant du programme pilote de Slack AI, Wayfair a pu découvrir comment l’IA générative transforme l’expérience des collaborateurs grâce à la recherche améliorée et au récapitulatif d’informations pertinentes dans Slack.

Comment les différents départements utilisent-ils Slack ?

Slack pour les équipes commerciales

Les équipes commerciales font aujourd’hui face à de nombreux défis, qui les empêchent de conclure leurs contrats et de développer des relations durables avec leurs clients. Qu’il s’agisse de l’inexactitude des prévisions, de pipelines inefficaces ou de la gestion chronophage des données CRM, il est beaucoup plus difficile de vendre efficacement lorsque les données sont obsolètes et déconnectées de votre solution de collaboration.

Slack Sales Elevate centralise les enregistrements, comptes, opportunités et indicateurs relatifs à vos clients grâce à une intégration native de Salesforce Sales Cloud dans Slack. L’outil simplifie également les approbations et décisions relatives aux contrats, le travail en équipe et les changements dans le pipeline, tout en automatisant les mises à jour du CRM et les tâches administratives.

Les équipes commerciales de Rochester Electronics utilisent Slack Sales Elevate pour :

Générer des prévisions de vente plus précises

Gérer le pipeline et accélérer les mises à jour du CRM

Augmenter le taux d’acquisition client grâce au travail collaboratif

Slack pour le service client

Les équipes d’assistance font face à des demandes client de plus en plus exigeantes. La lenteur des réponses, les soucis de communication et la multitude d’interlocuteurs sont autant de raisons qui impactent la fidélité des clients.

Grâce à une approche horizontale, aux automatisations personnalisées et à la gestion transparente des connaissances, Slack permet de transformer les équipes d’assistance pour leur permettre de renforcer la réputation de votre entreprise.

Les équipes d’assistance d’OpenAI et de Salesforce utilisent Slack pour :

Accélérer de 26 % le traitement des dossiers grâce à une approche horizontale

Accélérer de 19 % la résolution des incidents

Augmenter de 36 % le taux de résolution au premier contact

Slack pour le marketing

Les équipes marketing doivent aujourd’hui concevoir des campagnes efficaces, analyser des sources de données multiples et s’adapter aux évolutions rapides du marché. Qu’il s’agisse de prendre des décisions éclairées, de gérer les processus complexes d’approbation pour les campagnes ou de nourrir les leads pertinents, le facteur temps est aujourd’hui essentiel.

La différence entre une équipe leader ou à la traîne repose souvent sur sa capacité à relever efficacement ces défis. L’approche collaborative de Slack permet de transformer ces défis en opportunités et donne aux équipes tout ce dont elles ont besoin pour travailler plus efficacement et plus intelligemment.

Les équipes marketing de Grammarly et Box utilisent Slack pour :

Automatiser l’approbation des campagnes

Accélérer la prise de décision pour leurs campagnes

Répondre plus rapidement aux MQL

Slack pour les services financiers

Qu’il s’agisse d’approuver les budgets ou dépenses, ou de gérer les fusions et acquisitions, les services financiers doivent faire preuve de précision et de rapidité pour gérer ces défis. Pourtant, les exigences de conformité nuisent souvent à leur capacité à traiter les priorités métier.

Slack facilite la communication, simplifie les flux de travail et aide les services financiers à optimiser leurs opérations. En réduisant les recours aux remontées et suivis, en automatisant l’approbation des budgets et dépenses, et en rationalisant les processus de fusion, Slack permet aux services financiers de travailler plus rapidement et plus efficacement.

Les services financiers de Canva et Salesforce utilisent Slack pour :

Approuver les budgets et dépenses plus efficacement

Réduire le recours aux remontées et suivis

Fluidifier les opérations de fusion et d’acquisition

Slack pour les équipes informatiques

Les professionnels des équipes informatiques sont souvent les héros de l’ombre qui garantissent la sécurité des espaces de travail. Mais les systèmes les plus rationalisés doivent eux aussi relever des défis, notamment pour maintenir l’équilibre budgétaire, réduire au minimum les interruptions ou optimiser l’expérience des collaborateurs dans des environnements de travail hybrides.

Chez Slack, nous comprenons que l’optimisation de la collaboration et de l’intégration est la clé pour relever ces défis. En permettant aux bonnes personnes d’accéder aux bonnes informations au bon moment, Slack aide les équipes informatiques à réduire les coûts, à agir plus rapidement et à proposer des expériences adaptées à tous les salariés, où qu’ils se trouvent.

Les équipes informatiques de Paramount et IBM utilisent Slack pour :

Réduire le coût par demande d’assistance

Réduire le temps nécessaire pour résoudre les incidents

Proposer une expérience homogène aux collaborateurs

Une façon de travailler plus conviviale et plus productive

Slack est bien plus qu’un ensemble de fonctionnalités : c’est une façon de travailler plus efficacement, adaptée aux défis d’aujourd’hui et de demain. Des millions d’utilisateurs et plus de 200 000 entreprises dans le monde utilisent notre plateforme pour :

Collaborer à distance et dans tous les fuseaux horaires

Intégrer les stacks de technologies au sein d’une interface unique et professionnelle

Rendre le travail plus rapide et plus efficace grâce aux automatisations et au nouveau module d’IA générative

À l’inverse des solutions traditionnelles, Slack favorise le développement de la culture d’entreprise et des relations : 90 % des utilisateurs déclarent que Slack les aide à renforcer la cohésion des équipes et à développer des communautés au sein de leur entreprise. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une expérience optimale, qui place le contact humain au cœur de tous les échanges.