Gérer vos projets et vos tâches directement dans Slack grâce aux listes
Éléments d’actions, échéances, ressources : les listes capturent et structurent les éléments les plus importants de vos conversations afin que les équipes puissent être plus efficaces.
Suivre vos projets du lancement à la livraison
Les listes constituent un espace où les équipes peuvent créer, suivre et gérer des projets sans jamais quitter Slack. Il n’est plus nécessaire de passer d’une application à l’autre.
Gérer ensemble les tâches en cours et à venir
Les listes Slack sont l’essence même de la collaboration. Toute personne affectée à une tâche, qui suit un projet ou qui se met simplement à jour, peut obtenir les informations dont elle a besoin pour agir et rester coordonnée.
Récupérer, automatiser et trier les demandes
Les flux de travail fonctionnent également dans les listes. Vous pouvez automatiser les tâches répétitives, connecter vos applications et faire des listes votre nouvel espace pour gérer le travail dans Slack.
« Notre équipe peut désormais suivre et collaborer sur des tâches, et organiser des informations qui peuvent être partagées entre les équipes, le tout au sein d’un espace unique. »
Les listes fonctionnent pour tout type d’équipe, dans tout type d’entreprise
Créez des listes pour suivre tout ce qui doit être fait et assurez-vous que rien n’est oublié, sans quitter Slack.
Ventes
Coordonner les équipes commerciales en élaborant des stratégies de vente et en préparant les appels clients
Service client
Essaimer rapidement et résoudre des incidents grâce à un processus de réponse standardisé
Marketing
Suivre les livrables et désigner les responsables au fur et à mesure de la planification et du lancement des campagnes.
Informatique
Réduire le temps de réponse en collectant, en hiérarchisant et en gérant les demandes entrantes
Questions fréquentes
Il est facile de gérer des projets dans les listes. Ensemble, vous et votre équipe pouvez suivre les livrables, désigner des responsables de projets, respecter les échéances et collaborer sur les tâches. Gérez vos calendriers et vos actions pour les déploiements pour les clients, l’intégration des nouveaux collaborateurs, les lancements de produits et bien plus encore.
Les listes sont parfaites pour gérer tous types de tâches, qu’il s’agisse de listes personnelles, de mesures à prendre au sein d’une petite équipe ou de livrables au sein d’une équipe projet transversale.
Les listes sont comprises dans tous les forfaits Slack payants. En savoir plus ici.
Oui ! Partager des listes avec vos partenaires, clients et prestataires via Slack Connect est un excellent moyen de gérer le travail de manière collaborative au sein d’équipes externes.
Oui, vous pouvez ajouter une liste dans un canevas. Par exemple, vous pouvez intégrer le planning d’un projet figurant dans une liste, directement dans le briefing de ce projet dans un canevas.