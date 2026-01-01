Productivité et collaboration

Historique des messages et des fichiers Effectuez des recherches parmi les personnes, canaux et fichiers pour retrouver des informations et permettre aux nouvelles recrues de se mettre rapidement à la page. Limite de 90 jours Inclus Inclus Inclus

Les canaux Pour plus de clarté, les canaux vous permettent d’organiser votre travail : vous pouvez en créer un pour chaque projet, thème ou équipe. Inclus Inclus Inclus Inclus

Rechercher Avec les messages de votre organisation consultables, les réponses dont vous avez besoin sont à portée de main. Inclus Inclus Inclus Inclus

Clips audio et vidéo Partagez des idées à l’oral ou des enregistrements d’écran grâce aux clips, le tout sans quitter Slack. Inclus Inclus Inclus Inclus

Slack Connect Collaborez en toute sécurité avec les prestataires, clients et partenaires grâce à Slack Connect. En duo uniquement Inclus Inclus Inclus

Appels d’équipe Collaborez en temps réel dans le cadre de réunions audio et vidéo (permettant le partage d’écran) grâce aux appels d’équipe Slack. En duo uniquement Inclus Inclus Inclus

Canevas Créez du contenu, comme du texte, des fichiers, des images, des vidéos et bien plus encore, directement dans un canevas Slack. Inclus Inclus Inclus

Listes Gérez les projets et organisez les tâches de manière collaborative dans les listes Slack. Inclus Inclus Inclus

Sections personnalisables Organisez vos projets et vos équipes. Regroupez les canaux et conversations au sein de sections dans la barre latérale. Inclus Inclus Inclus

Modèles Accédez à des modèles prêts à l’emploi avec l’automatisation. Avec le forfait Enterprise+, publiez des modèles personnalisés pour votre entreprise. Créés par l’utilisateur Créés par l’utilisateur Créés par l’administrateur

Travail alimenté par l’IA

Résumés des fils de discussion et des canaux Rattrapez facilement les canaux et les fils de discussion en un seul clic. Inclus Inclus Inclus

Notes d’appels d’équipe Générez des résumés de vos réunions avec des transcriptions, points clés et éléments d’action. Inclus Inclus Inclus

Applications d’assistant IA Intégrez des agents tiers et des outils IA modernes, et collaborez avec eux directement dans Slack. Inclus Inclus Inclus

Slackbot (agent IA personnel) Nouveau Votre agent IA personnel qui comprend les conversations, les fichiers et les projets dans Slack. Les limites des forfaits s’appliquent. Inclus Inclus

Récaps quotidiens Obtenez un résumé quotidien de la situation de l’ensemble de vos équipes et de vos projets. Inclus Inclus

Résumés de fichiers Rattrapez rapidement ce que vous avez manqué dans les documents grâce aux résumés des fichiers partagés, générés par IA. Inclus Inclus

Traduction par IA Traduisez les messages et profitez des résultats de Slack AI dans votre langue. Inclus Inclus

Génération de flux de travail par IA Créez des flux de travail via une seule demande grâce à Slack AI et au générateur de flux de travail. Inclus Inclus

Étapes d’IA dans le générateur de flux de travail Optimisez vos flux de travail grâce à des étapes basées sur l’IA comme les résumés de canaux, pour profiter de récaps quotidiens ou hebdomadaires. Inclus Inclus

Explications des messages par l’IA Comprenez instantanément les acronymes, les projets ou le jargon grâce à des explications claires tirées des conversations de votre équipe. Inclus Inclus

Aide à l’écriture par l’IA dans les canevas L’IA aide à créer, à structurer et à affiner votre contenu. Inclus Inclus

Recherche par IA Saisissez une question dans la barre de recherche pour obtenir une réponse claire, s’appuyant sur les conversations et fichiers partagés. L’IA s’occupe du reste. Inclus Inclus

Recherche Enterprise Avec la recherche d’entreprise, effectuez des recherches dans les applications connectées, les bases de données et les systèmes. Inclus

Outils d’automatisation

Intégrations avec d’autres applications Faites votre choix parmi plus de 2 600 applications proposées dans la liste des applications Slack, comme Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT et bien d’autres. 10 Inclus Inclus Inclus

Déployer des applications sur l’infrastructure de Slack Déployez des fonctions personnalisées exécutées sur l’infrastructure sécurisée de Slack sans coûts supplémentaires. Inclus Inclus Inclus

Générateur de flux de travail Automatisez les tâches et les processus de routine directement dans Slack, sans code. Inclus Inclus Inclus

Ramification conditionnelle dans le générateur de flux de travail Créez des flux de travail avec logique conditionnelle dans Slack, sans codage. Inclus Inclus

Étapes personnalisées du flux de travail Les étapes de flux de travail personnalisées permettent aux développeurs d’intégrer des systèmes internes grâce aux API Slack. Inclus Inclus Inclus

Sécurité

Chiffrement du trafic et du stockage des données Par défaut, les contrôles de sécurité de Slack assurent le chiffrement du trafic et du stockage des données. Inclus Inclus Inclus Inclus

Authentification à deux facteurs Renforcez la sécurité pour éviter les mots de passe compromis et garder l’esprit tranquille. Inclus Inclus Inclus Inclus

Durée de session Imposez aux membres de se reconnecter une fois qu’ils ferment Slack, ou après une certaine période. Inclus Inclus Inclus Inclus

Gestion des appareils native Appliquez des règles comme le blocage d’appareils débridés, ou relatives au téléchargement de fichiers sur mobile et ordinateur. Inclus Inclus Inclus Inclus

Journaux d’accès Les journaux d’accès consignent les connexions, les dates, les appareils et les adresses IP, afin de détecter les activités suspectes. Inclus Inclus Inclus

Authentification unique Connectez-vous avec le fournisseur d’identité de votre choix. Prend en charge 12 options de SSO comme Okta, Google ou Azure. Authentification avec Google Authentification unique basée sur SAML Multi-SAML pris en charge

Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) Slack EKM vous permet de sécuriser les données sensibles grâce à vos propres clés de cryptage et journaux d’activité AWS KMS. Module complémentaire

Intégration avec la gestion de la mobilité d’entreprise Contrôlez les données mobiles, avec des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise, comme VMware AirWatch ou Ivanti MobileIron. Inclus

Réponse à un événement anormal Protégez-vous contre les risques en mettant automatiquement fin aux sessions d’utilisateurs en cas d’événement anormal. Inclus

Conformité

Règles de conservation des données Dans le forfait gratuit Slack, les données sont supprimées au bout d’un an. Les forfaits payants permettent de les conserver indéfiniment par défaut, avec des paramètres pour ajuster la durée de conservation. Jusqu’à un an Inclus Inclus Inclus

Hébergement des données Pour les équipes internationales, choisissez la région dans laquelle certains types de données au repos sont stockées. Inclus Inclus

Exportations des données pour tous les messages Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent exporter toutes les données de l’espace de travail, y compris les canaux privés et les messages directs. Inclus Inclus

Exportations des données pour tous les messages d’un utilisateur Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent exporter les données de toutes les conversations auxquelles un utilisateur participe. Inclus

Prévention de la perte de données native Analysez les messages et fichiers externes pour prévenir les fuites ou pertes de données. Inclus

Barrières d’informations Compartimentez les groupes du fournisseur d’identité pour bloquer certains messages directs ou appels d’équipe, et ainsi éviter les conflits d’intérêts. Inclus

Mises en suspens Créez une mise en suspens sur des membres pour conserver leurs données Slack malgré les modifications, suppressions ou durées de conservation. Inclus

Discovery API Utilisez des applications tierces approuvées pour exporter ou agir sur les messages et les fichiers depuis Slack. Inclus

Journaux d’audit Les journaux d’audit permettent de suivre les modifications et l’utilisation. Vous pouvez les consulter dans Slack, les exporter au format CSV, ou utiliser l’API Audit Logs. Inclus

Assistance pour la conformité HIPAA Slack est configurable de façon à prendre en charge les données de santé protégées (PHI) dans les fichiers chargés et les messages. Inclus

Administration

Espaces de travail Véritable bureau virtuel, l’espace de travail est au cœur du travail. Tous vos canaux, tous vos messages directs et tous vos outils en accès direct y sont organisés. 1 1 1 En nombre illimité

Gérer les autorisations de publication sur les canaux Contrôlez qui est autorisé à publier des messages ou mentionner tout le monde dans des canaux. Cela permet d’éviter les distractions dans les canaux en publiant des annonces touchant tout le monde. Canal #général uniquement Canal #général uniquement Autorisations de publication sur les canaux Autorisations de publication sur les canaux

Tableaux de bord d’analyses des données d’administrateur Le tableau de bord des analyses présente la manière dont Slack est utilisé dans votre organisation. Triez les données pour comprendre les messages, les canaux et les membres. Inclus Inclus Inclus

Gestion des utilisateurs du SCIM Slack prend en charge la mise en service de membres avec SCIM. Utilisez une application de connecteur et un fournisseur d'identité pris en charge. Inclus Prise en charge des invités

API d’analyses des données d’administration Récupérez les analyses des données d’une date spécifique dans un fichier JSON compressé. Inclus Inclus

Analyses des données de l’activité des messages Les propriétaires, les administrateurs ou les membres peuvent voir les activités de messages pour mesurer les effets des communications. Inclus Inclus

Groupes d’utilisateurs personnalisés Simplifiez les communications en équipe en ajoutant plusieurs personnes dans un groupe que vous pouvez mentionner. Inclus Inclus Inclus

Revendication de la propriété de noms de domaines Slack aide les entreprises à enregistrer plusieurs noms de domaines. Inclus

Conditions d’utilisation personnalisées Les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent configurer des règles personnalisées pour la connexion à leur organisation Slack et son utilisation. Inclus

Rôles granulaires Attribuez des rôles système aux membres ou groupes du fournisseur d’identité. Choisissez s’ils peuvent gérer les tâches administratives à l’échelle de l’organisation ou par espace de travail. Inclus

Gérer le contenu flashé Les membres avec le forfait Enterprise+ peuvent signaler des messages pour qu’ils soient vérifiés. Les propriétaires et administrateurs peuvent passer en revue les signalements et prendre des mesures. Inclus

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