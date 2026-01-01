Choisissez un forfait payant conçu pour réussir.
Vous pouvez également commencer par les basiques gratuitement, puis passer à un forfait supérieur par la suite.
Les entreprises majeures utilisent Slack
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Enterprise+Contacter le service commercial
|Productivité et collaboration
Historique des messages et des fichiers
Effectuez des recherches parmi les personnes, canaux et fichiers pour retrouver des informations et permettre aux nouvelles recrues de se mettre rapidement à la page.
|Limite de 90 jours
Les canaux
Pour plus de clarté, les canaux vous permettent d’organiser votre travail : vous pouvez en créer un pour chaque projet, thème ou équipe.
Rechercher
Avec les messages de votre organisation consultables, les réponses dont vous avez besoin sont à portée de main.
Clips audio et vidéo
Partagez des idées à l’oral ou des enregistrements d’écran grâce aux clips, le tout sans quitter Slack.
Slack Connect
Collaborez en toute sécurité avec les prestataires, clients et partenaires grâce à Slack Connect.
|En duo uniquement
Appels d’équipe
Collaborez en temps réel dans le cadre de réunions audio et vidéo (permettant le partage d’écran) grâce aux appels d’équipe Slack.
|En duo uniquement
Canevas
Créez du contenu, comme du texte, des fichiers, des images, des vidéos et bien plus encore, directement dans un canevas Slack.
Listes
Gérez les projets et organisez les tâches de manière collaborative dans les listes Slack.
Sections personnalisables
Organisez vos projets et vos équipes. Regroupez les canaux et conversations au sein de sections dans la barre latérale.
Modèles
Accédez à des modèles prêts à l’emploi avec l’automatisation. Avec le forfait Enterprise+, publiez des modèles personnalisés pour votre entreprise.
|Créés par l’utilisateur
|Créés par l’utilisateur
|Créés par l’administrateur
|Travail alimenté par l’IA
Résumés des fils de discussion et des canaux
Rattrapez facilement les canaux et les fils de discussion en un seul clic.
Notes d’appels d’équipe
Générez des résumés de vos réunions avec des transcriptions, points clés et éléments d’action.
Applications d’assistant IA
Intégrez des agents tiers et des outils IA modernes, et collaborez avec eux directement dans Slack.
Slackbot (agent IA personnel)Nouveau
Votre agent IA personnel qui comprend les conversations, les fichiers et les projets dans Slack. Les limites des forfaits s’appliquent.
Récaps quotidiens
Obtenez un résumé quotidien de la situation de l’ensemble de vos équipes et de vos projets.
Résumés de fichiers
Rattrapez rapidement ce que vous avez manqué dans les documents grâce aux résumés des fichiers partagés, générés par IA.
Traduction par IA
Traduisez les messages et profitez des résultats de Slack AI dans votre langue.
Génération de flux de travail par IA
Créez des flux de travail via une seule demande grâce à Slack AI et au générateur de flux de travail.
Étapes d’IA dans le générateur de flux de travail
Optimisez vos flux de travail grâce à des étapes basées sur l’IA comme les résumés de canaux, pour profiter de récaps quotidiens ou hebdomadaires.
Explications des messages par l’IA
Comprenez instantanément les acronymes, les projets ou le jargon grâce à des explications claires tirées des conversations de votre équipe.
Aide à l’écriture par l’IA dans les canevas
L’IA aide à créer, à structurer et à affiner votre contenu.
Recherche par IA
Saisissez une question dans la barre de recherche pour obtenir une réponse claire, s’appuyant sur les conversations et fichiers partagés. L’IA s’occupe du reste.
Recherche Enterprise
Avec la recherche d’entreprise, effectuez des recherches dans les applications connectées, les bases de données et les systèmes.
|Outils d’automatisation
Intégrations avec d’autres applications
Faites votre choix parmi plus de 2 600 applications proposées dans la liste des applications Slack, comme Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT et bien d’autres.
|10
Déployer des applications sur l’infrastructure de Slack
Déployez des fonctions personnalisées exécutées sur l’infrastructure sécurisée de Slack sans coûts supplémentaires.
Générateur de flux de travail
Automatisez les tâches et les processus de routine directement dans Slack, sans code.
Ramification conditionnelle dans le générateur de flux de travail
Créez des flux de travail avec logique conditionnelle dans Slack, sans codage.
Étapes personnalisées du flux de travail
Les étapes de flux de travail personnalisées permettent aux développeurs d’intégrer des systèmes internes grâce aux API Slack.
|Sécurité
Chiffrement du trafic et du stockage des données
Par défaut, les contrôles de sécurité de Slack assurent le chiffrement du trafic et du stockage des données.
Authentification à deux facteurs
Renforcez la sécurité pour éviter les mots de passe compromis et garder l’esprit tranquille.
Durée de session
Imposez aux membres de se reconnecter une fois qu’ils ferment Slack, ou après une certaine période.
Gestion des appareils native
Appliquez des règles comme le blocage d’appareils débridés, ou relatives au téléchargement de fichiers sur mobile et ordinateur.
Journaux d’accès
Les journaux d’accès consignent les connexions, les dates, les appareils et les adresses IP, afin de détecter les activités suspectes.
Authentification unique
Connectez-vous avec le fournisseur d’identité de votre choix. Prend en charge 12 options de SSO comme Okta, Google ou Azure.
|Authentification avec Google
|Authentification unique basée sur SAML
|Multi-SAML pris en charge
Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM)
Slack EKM vous permet de sécuriser les données sensibles grâce à vos propres clés de cryptage et journaux d’activité AWS KMS.
|Module complémentaire
Intégration avec la gestion de la mobilité d’entreprise
Contrôlez les données mobiles, avec des solutions de gestion de la mobilité d’entreprise, comme VMware AirWatch ou Ivanti MobileIron.
Réponse à un événement anormal
Protégez-vous contre les risques en mettant automatiquement fin aux sessions d’utilisateurs en cas d’événement anormal.
|Conformité
Règles de conservation des données
Dans le forfait gratuit Slack, les données sont supprimées au bout d’un an. Les forfaits payants permettent de les conserver indéfiniment par défaut, avec des paramètres pour ajuster la durée de conservation.
|Jusqu’à un an
Hébergement des données
Pour les équipes internationales, choisissez la région dans laquelle certains types de données au repos sont stockées.
Exportations des données pour tous les messages
Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent exporter toutes les données de l’espace de travail, y compris les canaux privés et les messages directs.
Exportations des données pour tous les messages d’un utilisateur
Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent exporter les données de toutes les conversations auxquelles un utilisateur participe.
Prévention de la perte de données native
Analysez les messages et fichiers externes pour prévenir les fuites ou pertes de données.
Barrières d’informations
Compartimentez les groupes du fournisseur d’identité pour bloquer certains messages directs ou appels d’équipe, et ainsi éviter les conflits d’intérêts.
Mises en suspens
Créez une mise en suspens sur des membres pour conserver leurs données Slack malgré les modifications, suppressions ou durées de conservation.
Discovery API
Utilisez des applications tierces approuvées pour exporter ou agir sur les messages et les fichiers depuis Slack.
Journaux d’audit
Les journaux d’audit permettent de suivre les modifications et l’utilisation. Vous pouvez les consulter dans Slack, les exporter au format CSV, ou utiliser l’API Audit Logs.
Assistance pour la conformité HIPAA
Slack est configurable de façon à prendre en charge les données de santé protégées (PHI) dans les fichiers chargés et les messages.
|Administration
Espaces de travail
Véritable bureau virtuel, l’espace de travail est au cœur du travail. Tous vos canaux, tous vos messages directs et tous vos outils en accès direct y sont organisés.
|1
|1
|1
|En nombre illimité
Gérer les autorisations de publication sur les canaux
Contrôlez qui est autorisé à publier des messages ou mentionner tout le monde dans des canaux. Cela permet d’éviter les distractions dans les canaux en publiant des annonces touchant tout le monde.
|Canal #général uniquement
|Canal #général uniquement
|Autorisations de publication sur les canaux
|Autorisations de publication sur les canaux
Tableaux de bord d’analyses des données d’administrateur
Le tableau de bord des analyses présente la manière dont Slack est utilisé dans votre organisation. Triez les données pour comprendre les messages, les canaux et les membres.
Gestion des utilisateurs du SCIM
Slack prend en charge la mise en service de membres avec SCIM. Utilisez une application de connecteur et un fournisseur d'identité pris en charge.
|Prise en charge des invités
API d’analyses des données d’administration
Récupérez les analyses des données d’une date spécifique dans un fichier JSON compressé.
Analyses des données de l’activité des messages
Les propriétaires, les administrateurs ou les membres peuvent voir les activités de messages pour mesurer les effets des communications.
Groupes d’utilisateurs personnalisés
Simplifiez les communications en équipe en ajoutant plusieurs personnes dans un groupe que vous pouvez mentionner.
Revendication de la propriété de noms de domaines
Slack aide les entreprises à enregistrer plusieurs noms de domaines.
Conditions d’utilisation personnalisées
Les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent configurer des règles personnalisées pour la connexion à leur organisation Slack et son utilisation.
Rôles granulaires
Attribuez des rôles système aux membres ou groupes du fournisseur d’identité. Choisissez s’ils peuvent gérer les tâches administratives à l’échelle de l’organisation ou par espace de travail.
Gérer le contenu flashé
Les membres avec le forfait Enterprise+ peuvent signaler des messages pour qu’ils soient vérifiés. Les propriétaires et administrateurs peuvent passer en revue les signalements et prendre des mesures.
|Assistance
Contacter l’assistance client
Nous sommes là pour vous aider à profiter de tout le potentiel de Slack, à chaque étape.
|Assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
|Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec temps de réponse garanti de 4 heures
|Assistance prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec temps de réponse garanti de 4 heures
Comparer toutes les fonctionnalités
Ouvrir la voie en matière de sécurité d’entreprise
- Chiffrement du trafic et du stockage des données
- Programmes complets en matière de conformité et de certification
- Journaux d’audit, prévention de la perte des données, authentification unique et bien plus encore
Foire aux questions
L’IA dans Slack repose sur l’infrastructure fiable de Slack et respecte les pratiques de sécurité et les normes de conformité que les clients exigent de Slack. Slack ne partage pas les données client aux fournisseurs de grands modèles de langage (LLM) et n’utilise pas ces données client pour entraîner de grands modèles de langage. Pour en savoir plus, consultez notre centre d’assistance.
Nos grands modèles de langage sont hébergés directement dans le cloud privé virtuel AWS de Slack, ce qui garantit que vos données ne sortent pas de chez vous.
Vous pouvez utiliser une carte de crédit pour payer n’importe quel forfait. Si vous choisissez l’option de paiement annuel, vous pouvez être facturé et payer par ACH ou virement bancaire. Accédez à notre centre d’assistance si vous avez besoin de plus d’informations ou contactez-nous pour lancer le processus.
Si vous choisissez de payer par carte de crédit, le premier débit de carte de crédit par Slack aura lieu le jour d’achat du forfait payant. D’autres prélèvements de Slack auront lieu :
- À votre date de renouvellement mensuel si vous payez tous les mois.
- À votre date de renouvellement annuel si vous payez tous les ans.
- Le dernier jour du mois si vous payez tous les ans et s’il y a un solde à payer pour l’ajout de nouveaux membres.
Vous pouvez modifier les cycles de facturation ou passer au paiement sur facture à tout moment. En savoir plus sur la gestion des détails de facturation ici.
Chez Slack, nous estimons que vous ne devez payer qu’en fonction de ce que vous utilisez. Les membres qui effectuent une action dans Slack au cours d’une période de 28 jours seront considérés comme actifs pour la facturation. Si vous avez déjà payé pour un membre qui devient inactif, nous créditerons proportionnellement votre compte pour le temps non utilisé.
Vous serez facturé(e) au prorata par rapport aux nouveaux membres de l’équipe jusqu’à la fin de la période de facturation en cours. Accédez au centre d’assistance pour obtenir un aperçu détaillé de notre modèle de facturation et de la manière dont la durée de votre abonnement influe sur votre facturation.
Très prochainement, tous les utilisateurs de Slack pourront tester Slackbot, quel que soit leur forfait. Afin de répondre à la forte demande, nous ouvrons les accès pour que chaque équipe puisse découvrir la puissance d’un agent intégré à ses flux de travail. Les utilisateurs des forfaits Slack Gratuit et Pro pourront profiter directement des fonctionnalités de Slackbot dans le cadre d’un essai limité. Les utilisateurs avec un forfait Business+ et Enterprise+ pourront continuer à accéder à Slackbot, et les clients Salesforce CRM qui connectent leurs comptes à Slack pourront très prochainement accéder eux aussi à Slackbot.
Bien sûr ! Slack souhaite soutenir les personnes qui œuvrent pour de bonnes causes. C’est la raison pour laquelle nous proposons des réductions aux associations à but non lucratif et aux établissements scolaires éligibles.
Obtenez plus d’informations sur la facturation chez Slack et les limites des forfaits pour Slackbot.
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