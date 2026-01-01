Optimisez le travail collaboratif grâce à la messagerie d’équipe
Tirez parti de vos messages. Une messagerie d’équipe efficace et organisée améliore le travail collaboratif.
Choisissez le style de communication qui vous convient
La collaboration ne se limite pas aux messages. Utilisez la vidéo, votre voix et bien plus pour faire passer votre message.
Connectez-vous aux utilisateurs, quel que soit leur lieu de travail
Rassemblez tous les membres de votre entreprise en leur offrant un espace de communication et de collaboration. Qu’il s’agisse d’entretiens individuels ou de discussions d’équipe, vous aurez l’impression d’être au bureau, quel que soit l’endroit où vous travaillez.
Contextualisez la conversation
Obtenez des mises à jour importantes, discutez-en et agissez, le tout sans devoir changer d’onglet. En connectant d’autres outils à Slack, vous pouvez bénéficier de conversations plus riches et plus complètes.
Productivity
Customer Support
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Customer Support
Contextualisez la conversation
Obtenez des mises à jour importantes, discutez-en et agissez, le tout sans devoir changer d’onglet. En connectant d’autres outils à Slack, vous pouvez bénéficier de conversations plus riches et plus complètes.
Discuter en toute sécurité de façon publique ou privée
Dans l’environnement Slack, les conversations ont principalement lieu dans les canaux, qui sont des espaces ouverts et organisés réunissant messages, fichiers, outils et collaborateurs. Mais vous pouvez également communiquer dans des canaux privés et par le biais de messages directs personnels.
Organisez vos conversations
Vous pouvez nommer et organiser vos canaux par projet, client ou selon vos propres besoins et ceux de votre entreprise. Toutes les conversations pourront avoir lieu selon le schéma que vous préférez.
Tirer profit du travail déjà effectué
Travaillez plus intelligemment en référençant vos messages privés ou conversations ouvertes dans des canaux dans l’ensemble de votre entreprise. Tous seront enregistrés automatiquement et consultables.
Toujours à portée de main
Recevez les dernières informations sur toutes vos conversations et continuez-les depuis n’importe où grâce aux applications Slack spécifiques pour ordinateur ou appareil portable.
Focus sur la messagerie dans Slack
Slack Essentials : exploiter au mieux la messagerie
Présentation de Slack : rechercher et démarrer des conversations
Les tenants et aboutissants du travail dans les canaux Slack
Foire aux questions
Une messagerie professionnelle présente de nombreux avantages pour échanger avec vos collaborateurs, voire même avec vos clients ou vos partenaires. Ainsi, tous vos messages sont regroupés dans un espace unique, où vous pouvez facilement les organiser par projet. Accéder à l'ensemble de vos messages grâce à un seul logiciel de messagerie représente donc un véritable gain de temps. Par ailleurs, ce système de messagerie pro vous offre la possibilité de travailler avec vos collaborateurs à distance, qu’ils soient chez eux en télétravail ou dans un autre bureau. Vous pouvez ainsi aisément échanger avec eux afin de mener à bien tous vos projets.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, Slack, en tant qu’outil de gestion de projet, facilite la réalisation de vos projets avec ses nombreuses fonctionnalités. En effet, Slack présente avant tout un système de messagerie professionnelle organisé en canaux. Lorsque vous lancez un nouveau projet, vous pouvez ainsi créer un canal dédié, accessible à tous les collaborateurs impliqués, pour envoyer et recevoir des messages, des fichiers et des documents. Ce canal vous donne également accès aux différents outils et aux fichiers nécessaires.
Par ailleurs, Slack n’est pas qu'une simple messagerie : ce système peut aussi être associé à un grand nombre de services tels que Google Drive ou Office 365 pour que vous puissiez partager et travailler sur tous vos documents, qui seront accessibles en quelques clics.
Les failles de sécurité dans les entreprises proviennent principalement des phishings reçus par mail, ainsi que des spams. Or, Slack et sa messagerie professionnelle, vous permettront de protéger votre espace de travail numérique, puisque les échanges entre collaborateurs se font sur une messagerie professionnelle dédiée. Slack assure également la protection des données personnelles et professionnelles afin de vous garantir confidentialité et sécurité. Il existe aussi différents niveaux d’utilisateurs, afin que les administrateurs puissent fournir à chacun un accès aux données dont il a besoin sans compromettre la sécurité numérique de votre entreprise. Enfin, les notifications des applications reliées à votre espace de travail, telles que Google Drive, sont reçues sur votre espace de travail, pour ne plus recevoir de messages qui ne sont pas sécurisés.
Slack propose une façon de travailler plus simple et mieux organisée. Adieu les chaînes d’e-mails interminables : dans Slack, vous menez à bien votre travail dans des canaux, des espaces flexibles regroupant les personnes, les fichiers et les outils dont vous avez besoin. Contrairement aux e-mails, dans lesquels les informations peuvent se perdre, vous pouvez attirer l’attention d’une personne en lui envoyant une notification dans Slack afin d’obtenir une réponse rapidement. Slack se connecte également aux outils que vous utilisez le plus fréquemment, chose impossible avec les e-mails. Voici des raisons supplémentaires de sauter le pas.
Les messages directs entre un ou plusieurs membres sont privés par défaut. Ces discussions seront répertoriées dans un groupe séparé, dans messages directs, sous la liste des canaux privés et publics dans la partie gauche de votre fenêtre Slack.
Grâce à Slack Connect, vous pouvez envoyer des invitations pour entamer des conversations par messages directs avec des personnes d’entreprises externes, de la même manière qu’avec les messages directs classiques de Slack ! Une fois qu’une invitation a été envoyée et acceptée, vous pouvez commencer à échanger des messages avec une personne faisant partie d’une autre entreprise.
Pour pouvoir démarrer un message direct, votre entreprise doit bénéficier d’un forfait Slack payant. Les personnes utilisant le forfait Gratuit pourront tout de même accepter votre invitation à échanger des messages directs.