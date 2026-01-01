Les failles de sécurité dans les entreprises proviennent principalement des phishings reçus par mail, ainsi que des spams. Or, Slack et sa messagerie professionnelle, vous permettront de protéger votre espace de travail numérique, puisque les échanges entre collaborateurs se font sur une messagerie professionnelle dédiée. Slack assure également la protection des données personnelles et professionnelles afin de vous garantir confidentialité et sécurité. Il existe aussi différents niveaux d’utilisateurs, afin que les administrateurs puissent fournir à chacun un accès aux données dont il a besoin sans compromettre la sécurité numérique de votre entreprise. Enfin, les notifications des applications reliées à votre espace de travail, telles que Google Drive, sont reçues sur votre espace de travail, pour ne plus recevoir de messages qui ne sont pas sécurisés.