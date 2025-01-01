两名团队成员在被程式化的 Slack 消息和一只模仿竖起大拇指表情的手包围着交谈
单人或多人私信

利用团队聊天，开展业务交流，成为团队合作的标兵

善用你键入的内容。高效且有序的团队聊天可帮助你和自己的团队更好地合作。

Slack 中的一个对话示例
客服团队
苏奕哲下午 12:35你好，@channel，快速更新：第四季度提议已完成！如果少了什么，请告诉我。
第四季度 Acme 网站提议Spreadsheet from Google Drive
已上传此文件: 第四季度 Acme 网站提议
👀5🙌2
张语婷下午 12:35表现得很不错，@苏奕哲。我认为你可以将我的时间表缩短几周。
苏奕哲下午 12:35会的。是否为这些周提议任何其他工作？
发送消息至 #客服团队

选择适合自己的沟通方式

协作并不局限于文本。还可以使用语音、视频和其他方式来帮助传达你的消息。

Slack 中的一个对话示例
客服团队
苏奕哲下午 12:35你好，@channel，快速更新：第四季度提议已完成！如果少了什么，请告诉我。
第四季度 Acme 网站提议Spreadsheet from Google Drive
已上传此文件: 第四季度 Acme 网站提议
👀5🙌2
张语婷下午 12:35表现得很不错，@苏奕哲。我认为你可以将我的时间表缩短几周。
苏奕哲下午 12:35会的。是否为这些周提议任何其他工作？
发送消息至 #客服团队
Troops 应用集成使用示例
支持状态
裴琳下午 3:24昨天
  • 在加拿大度假！
今天
  • 优惠卷代码审核
魏辉宁下午 3:24昨天
  • 明显不是在度假
  • 现场营销调查结果
今天
  • 昨日发现成果总结
  • 分析审核
发送消息至 #支持状态

与人员保持联系，无论他们在何处工作

将组织中的每个人集合到一个地方进行沟通和协作。从一对一对话到团队聊天，无论你在哪里工作，都让你如同身临办公室。

Troops 应用集成使用示例
支持状态
裴琳下午 3:24昨天
  • 在加拿大度假！
今天
  • 优惠卷代码审核
魏辉宁下午 3:24昨天
  • 明显不是在度假
  • 现场营销调查结果
今天
  • 昨日发现成果总结
  • 分析审核
发送消息至 #支持状态

将背景带入对话

获取重要更新、进行讨论并采取行动。所有这些均无需切换选项卡。通过将其他工作工具连接到 Slack，你可以进行更丰富、更明智的对话。

查看 Slack Marketplace

Logo of Google Drive
Google Drive
Productivity
Logo of Salesforce (Legacy)
Salesforce (Legacy)
Customer Support
Logo of Asana
Asana
Productivity
Mystery App
Customer Support

将背景带入对话

获取重要更新、进行讨论并采取行动。所有这些均无需切换选项卡。通过将其他工作工具连接到 Slack，你可以进行更丰富、更明智的对话。

查看 Slack Marketplace

通过公开或私人交流进行安全聊天

Slack 中的大多数聊天都在频道中进行，这里是对消息、文件、工具和人员的开放且有序空间。但是你始终可以找到与私人频道和私信交流的场所。

组织对话

你可以为项目、客户或任何对你和自己公司有意义的事物命名和组织频道。每个对话都拥有首页和前进的地方。

让工作历史记录发挥作用

通过引用你的私信或在公司各个渠道中打开对话，可以令工作更智能，所有信息都可以自动保存和搜索。

一直触手可及

借助专用 Slack 桌面或移动应用，随时了解所有对话的最新动态，并随时随地进行交流。

在 Slack 上仔细查看消息传递

博客

Slack Essentials：最大程度利用消息传递

Slack 教程

Slack 101：发现并开始对话

博客

在 Slack 频道中工作的诀窍

博客

Slack Essentials：最大程度利用消息传递

Slack 教程

Slack 101：发现并开始对话

博客

在 Slack 频道中工作的诀窍

常见问题

Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与消息很快就会丢失的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以连接到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。

一个或若干成员之间的私信默认为私密信息。这些聊天将列入 Slack 窗口左侧私人和公共频道列表下方的“私信”下的单独组中。

使用 Slack Connect，你可以发送邀请，开始与公司以外的人员进行私信对话，就像 Slack 中的常规私信一样！一旦邀请发出且被接受，你可以开始与其他组织的人员互发消息。

如果你发起的是私信，你的公司所使用的一定是 Slack 付费套餐。使用免费套餐的人员仍然可以接受你的邀请开始私信对话。

选择更好的工作方式

开始使用与销售人员交谈