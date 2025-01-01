Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与消息很快就会丢失的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以连接到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。