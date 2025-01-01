选择适合自己的沟通方式
协作并不局限于文本。还可以使用语音、视频和其他方式来帮助传达你的消息。
与人员保持联系，无论他们在何处工作
将组织中的每个人集合到一个地方进行沟通和协作。从一对一对话到团队聊天，无论你在哪里工作，都让你如同身临办公室。
将背景带入对话
获取重要更新、进行讨论并采取行动。所有这些均无需切换选项卡。通过将其他工作工具连接到 Slack，你可以进行更丰富、更明智的对话。
通过公开或私人交流进行安全聊天
Slack 中的大多数聊天都在频道中进行，这里是对消息、文件、工具和人员的开放且有序空间。但是你始终可以找到与私人频道和私信交流的场所。
组织对话
你可以为项目、客户或任何对你和自己公司有意义的事物命名和组织频道。每个对话都拥有首页和前进的地方。
让工作历史记录发挥作用
通过引用你的私信或在公司各个渠道中打开对话，可以令工作更智能，所有信息都可以自动保存和搜索。
一直触手可及
借助专用 Slack 桌面或移动应用，随时了解所有对话的最新动态，并随时随地进行交流。
常见问题
Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与消息很快就会丢失的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以连接到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。
一个或若干成员之间的私信默认为私密信息。这些聊天将列入 Slack 窗口左侧私人和公共频道列表下方的“私信”下的单独组中。
使用 Slack Connect，你可以发送邀请，开始与公司以外的人员进行私信对话，就像 Slack 中的常规私信一样！一旦邀请发出且被接受，你可以开始与其他组织的人员互发消息。
如果你发起的是私信，你的公司所使用的一定是 Slack 付费套餐。使用免费套餐的人员仍然可以接受你的邀请开始私信对话。