虽然 Slack 并不是市面上唯一拥有 AI 功能的工具，但有几点让 Slack 的 AI 与众不同。

组织内部的数据是可信赖的知识源。客户们在组织共享的对话历史中积累了大量宝贵的上下文信息，但他们才刚刚开始挖掘其中的潜力。Slack 中的 AI 帮助人们轻松、快速地找到所需信息。

我们设计了对话式界面，让生成式 AI 无缝融入你所在团队的日常工作。与局限于浏览器标签或独立助手式的 AI 不同，我们相信，推动 AI 广泛应用的最有效方式，是将其直接整合到用户的日常工作流程中。