全世界的公司都信任 Slack 中的 AI。
为你介绍 Slackbot：内置于 Slack 中的 AI 助手
来认识 Slackbot 吧，你在 Slack 中的个性化 AI 助手。Slackbot 了解你和你的工作区，你可以像与任何其他同事交谈一样与其对话。无论是准备即将召开的会议、分析报告，还是建立项目简报，Slackbot 都能帮助你在不离开对话的情况下完成工作。了解更多有关 Slackbot 的信息
获取摘要，无需翻阅。
信息太多，时间太少？Slack 中的 AI 能帮你总结频道和消息列，提供每日要点回顾，让你轻松掌握关键信息，保持高效有序。
97 分钟
使用 AI 的用户每周可节省的平均时间*
可以搜索 Slack 内的所有内容，而且远不止于此。
与同事的对话、PDF、社交媒体营销活动的图片、存储在 Google 云端硬盘中的宣传资料、支持工单、Salesforce 中的客户记录……只要是在 Slack 中共享或集成的内容，都可以搜索到。
无需提示，自然推进。
只需几次点击，即可建立省时的自动化流程、将对话翻译成任意语言，甚至用 AI 自动记录会议笔记。Slack 中的 AI 足够智能，帮得上忙；又足够低调，绝不打扰你的工作节奏。
贴合你的工作节奏，高效自然而然。
客户服务
专注于解决问题，AI 负责记录笔记，确保团队保持步调一致。
工程
使用组织提供的解决方案解决事故，无需离开 Slack。
销售
通过总结客户频道，获取重要的客户情况信息，实现更智能的销售。
营销
一键翻译消息，助力全球团队更快启动营销活动。
安心工作。
你的数据属于你。客户数据会始终保留在 Slack 中。客户数据永远不会用于训练大型语言模型 (LLM)。一切都在 Slack 的安全基础架构上运行，与 Slack 本身遵循相同的合规性标准。
常见问题
虽然 Slack 并不是市面上唯一拥有 AI 功能的工具，但有几点让 Slack 的 AI 与众不同。
组织内部的数据是可信赖的知识源。客户们在组织共享的对话历史中积累了大量宝贵的上下文信息，但他们才刚刚开始挖掘其中的潜力。Slack 中的 AI 帮助人们轻松、快速地找到所需信息。
我们设计了对话式界面，让生成式 AI 无缝融入你所在团队的日常工作。与局限于浏览器标签或独立助手式的 AI 不同，我们相信，推动 AI 广泛应用的最有效方式，是将其直接整合到用户的日常工作流程中。
企业搜索使你无需打开和搜索多个应用，也无需询问同事，就能找到所需的信息。进一步了解如何使用 Slack 中的企业搜索。
AI 在 Slack 的可信边界内运行，并坚持客户对 Slack 本身所期望的安全实践和合规标准。Slack 的安全程序从各个层面保护客户数据。Slack 通过严格遵循适用的全球法规以及广受认可的行业标准、安全与数据隐私框架、计划和标准，帮助客户在 Slack 环境中管理风险并确保数据安全。此外，Slack 可灵活配置，以满足特定行业法规及国际安全与数据隐私标准。
客户数据不会用于训练大语言模型 (LLM)，且 LLM 提供商也无权访问客户数据。LLM 目前直接托管在 Slack 的 AWS 虚拟私有云中，这样可确保你的数据不会被发送到 Slack 可信边界之外。
Slack 是 Agentforce 的对话式用户界面。使用 Agentforce 构建的代理可以直接在 Slack 频道、消息列和私信中运行，用户可以在工作流程中查询数据、获得上下文相关的回复并触发操作。
通过 Slack 企业搜索，Agentforce 可以访问实时消息、文件和应用数据，结合完整的工作上下文，生成准确且最新的答案。它还可以调取来自 Salesforce 等系统的结构化数据，使智能代理能够对结构化和非结构化信息进行推理，更高效地帮助用户。
除了 Agentforce，我们还为你准备了多个即用型代理应用：Adobe Express、Asana、Box、Cohere、Workday 和 Writer，以及更多即将推出的应用。请查看 Marketplace，以获取受支持应用的完整列表
没错，你可以在任何能够购买 Slack 的地方使用 AI。你可以将 Slack 客户端本地化为不同的语言，AI 结果会根据你选择的语言显示，或者你也可以使用 AI 将某些内联消息翻译成任意语言。
- 1以上信息仅供参考，不得作为约束性承诺。当你在做出购买决定时，请勿依赖这些信息。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。