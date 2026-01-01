L’IA in Slack lavora dove lavori tu.
L'IA non dovrebbe farti pensare, ma aiutarti ad agire. In Slack, è un modo straordinariamente semplice per essere più produttivi, sfruttando le conoscenze della tua azienda.
Le aziende di tutto il mondo si affidano all'IA in Slack.
Inizia la tua giornata con il piede giusto grazie a Oggi.
yPerdi tempo a cercare di capire cosa c’è di importante in una marea di messaggi non letti? Ti presentiamo il tuo nuovo briefing intelligente, che ti segnala ciò che richiede la tua attenzione in base alle tue priorità. Che si tratti di dare seguito a una trattativa importante, prepararti per una riunione con un cliente o sbrigare le faccende in sospeso, Oggi è quello che fa per te. Prenditi un caffè e mettiti al lavoro.Partecipa alla beta aperta per ottenere l’accesso
Il tuo membro del team ideale.
Slackbot è il tuo agente di IA personale in Slack che comprende te e la tua area di lavoro, aiutandoti a preparare riunioni, analizzare report e creare brief di progetto. Conosce il tuo tono e la tua voce, si adatta al tuo stile e rende le interazioni più personali e rilevanti.
Vai dritto al punto, senza perdere tempo.
Troppe informazioni e troppo poco tempo? L'IA in Slack può riassumere canali e conversazioni e produrre sintesi quotidiane, fornendoti le informazioni necessarie per ottimizzare l'organizzazione e rimanere sempre al passo.
97 min
Tempo medio che gli utenti possono risparmiare ogni settimana con l’IA*
Cerca tutto in Slack… e anche di più.
Conversazioni con i colleghi, PDF, immagini per la tua campagna social, presentazioni nascoste in Google Drive, ticket di supporto, record dei clienti da Salesforce: se è condiviso o integrato in Slack, è tutto ricercabile.
Nessun prompt. Solo progresso.
Crea automazioni che ti faranno risparmiare tempo in pochi clic, traduci le conversazioni in qualsiasi lingua e usa l'IA anche per prendere appunti durante le riunioni. L'IA in Slack è abbastanza intelligente da offrire supporto, ma anche abbastanza discreta da non intralciare mai il tuo lavoro.
Produttività che si adatta al tuo flusso di lavoro.
Assistenza clienti
Concentrati per trovare le soluzioni mentre l'IA prende appunti e mantiene tutti allineati.
Progettazione
Risolvi gli incidenti usando soluzioni provenienti da tutta l’organizzazione, senza mai uscire da Slack.
Vendite
Ottieni informazioni contestuali essenziali sui clienti e vendi in modo più intelligente riassumendo i canali di account.
Marketing
Traduci i messaggi con un clic per aiutare i team globali a lanciare le campagne più rapidamente.
L'IA in Slack ha qualcosa da offrire a tutti.
Il nostro team ama la rapidità con cui riesce a trovare le risposte grazie all’IA in Slack, il che si traduce in un processo decisionale più veloce e una maggiore attenzione al lavoro che ha realmente un impatto.
L’IA in Slack si è rivelata un vero valore aggiunto per me, per i nostri leader e per i team di vendita. Riassume in pochi secondi gli ultimi appunti o lo stato di una trattativa, così possiamo concentrarci sui prossimi passi da compiere.
Adoro l’IA in Slack. Posso usare le sintesi dei canali per procedere molto rapidamente, soprattutto per iniziare la giornata. È anche un ottimo modo per aumentare l’efficienza, eliminando il lavoro manuale che dobbiamo svolgere quotidianamente.
Lavora senza preoccupazioni.
I tuoi dati sono tuoi. I dati dei clienti non escono mai da Slack. Non utilizziamo i dati dei clienti per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Tutto viene eseguito all’interno dell’infrastruttura sicura di Slack, rispettando gli stessi standard di conformità di Slack.
Domande frequenti
Sebbene Slack non sia l'unico strumento basato sull'IA disponibile oggi, ci sono alcune caratteristiche che rendono l'approccio di Slack all'IA diverso dagli altri.
I dati organizzativi sono una fonte di conoscenza affidabile. I clienti hanno accumulato un’enorme quantità di informazioni contestuali preziose nella cronologia delle conversazioni condivise della loro organizzazione, ma stanno solo iniziando a scoprire tutto quello che possono apprendere. L’IA in Slack aiuta le persone a trovare queste informazioni in modo semplice e immediato.
Grazie alla nostra interfaccia conversazionale, l’IA generativa diventa parte integrante della giornata lavorativa del team. A differenza dell’IA confinata nelle schede del browser o negli assistenti autonomi, crediamo che il modo più efficace per incoraggiare un’adozione diffusa dell’IA sia collocarla direttamente dove le persone già lavorano.
La ricerca aziendale ti consente di trovare le informazioni di cui hai bisogno senza dover aprire e cercare in più applicazioni o chiedere ai tuoi colleghi. Scopri di più su come usare la ricerca aziendale in Slack.
L’IA opera all’interno del perimetro affidabile di Slack e rispetta le procedure per la sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack stesso. Il programma di sicurezza di Slack protegge i dati dei clienti a tutti i livelli. Consentiamo ai clienti di gestire i rischi e proteggere i dati all'interno dei loro ambienti Slack grazie alla nostra aderenza alle normative globali applicabili e ai più riconosciuti framework, programmi e standard del settore in materia di sicurezza e privacy dei dati. Inoltre, Slack può essere configurato per soddisfare specifiche normative di settore e standard internazionali di sicurezza e privacy dei dati.
I dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e i provider di LLM non hanno accesso ai dati dei clienti. Gli LLM attualmente sono ospitati direttamente all’interno del cloud privato virtuale AWS di Slack, garantendo che i dati non vengano inviati al di fuori dei confini di fiducia di Slack.
Slack è l'interfaccia utente conversazionale per Agentforce. Gli agenti creati con Agentforce possono essere eseguiti direttamente nei canali, nelle conversazioni e nei messaggi diretti di Slack, consentendo agli utenti di interrogare i dati, ottenere risposte contestuali e attivare azioni, il tutto all'interno del flusso di lavoro.
Grazie alla ricerca aziendale di Slack, Agentforce può accedere in tempo reale a messaggi, file e dati delle app per generare risposte accurate e aggiornate, con il contesto completo del lavoro. Raccoglie inoltre dati strutturati da Salesforce e altri sistemi, consentendo agli agenti di analizzare sia le informazioni strutturate che quelle non strutturate per supportare gli utenti in modo più efficace.
Oltre ad Agentforce, abbiamo diverse app di agenti preconfigurate pronte per te: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday e Writer, con altre in arrivo. Consulta il Marketplace per un elenco completo delle app supportate.
Sì, puoi utilizzare l'IA ovunque sia possibile acquistare Slack. Puoi anche localizzare il tuo client Slack in diverse lingue e i risultati dell'IA rispetteranno la lingua scelta oppure puoi usare l'IA per tradurre determinati messaggi in linea in qualsiasi lingua.
Le funzioni IA sono disponibili in tutti i piani di Slack a pagamento, così i tuoi team potranno iniziare subito a utilizzare l'IA in Slack. Per ulteriori informazioni sul piano più adatto al tuo team, contatta il tuo account executive di Slack o parla con le vendite.
- 1Le informazioni precedenti sono intese UNICAMENTE A SCOPO INFORMATIVO e non costituiscono un obbligo vincolante. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.