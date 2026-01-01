L’IA opera all’interno del perimetro affidabile di Slack e rispetta le procedure per la sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack stesso. Il programma di sicurezza di Slack protegge i dati dei clienti a tutti i livelli. Consentiamo ai clienti di gestire i rischi e proteggere i dati all'interno dei loro ambienti Slack grazie alla nostra aderenza alle normative globali applicabili e ai più riconosciuti framework, programmi e standard del settore in materia di sicurezza e privacy dei dati. Inoltre, Slack può essere configurato per soddisfare specifiche normative di settore e standard internazionali di sicurezza e privacy dei dati.