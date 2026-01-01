I canali Salesforce sono canali Slack specializzati che fungono da hub centrale per la collaborazione tra team e l’accesso ai dati CRM in tempo reale. Sono una componente fondamentale dell'integrazione tra il CRM e Slack, progettati per mantenere allineati team, conversazioni e dati relativi a un cliente o record specifico.

A differenza dei normali canali Slack, i canali Salesforce collegano in un unico posto team, dati CRM e conversazioni per mantenere i clienti al centro del lavoro. Si tratta di uno spazio dedicato in cui i team di diverse funzioni collaborano con una visione completa dei clienti, unificando tutte le conversazioni e le informazioni, indipendentemente da dove le persone lavorano meglio.



I canali Salesforce sono il fulcro della collaborazione sul CRM. Questi canali specializzati integrano le chat CRM del team con i dati dei clienti in tempo reale relativi a un account, un'opportunità o un caso di assistenza specifico.

Questo spazio dedicato migliora la comunicazione tra team connettendo persone, dati CRM e conversazioni in un unico luogo, mantenendo il cliente al centro del lavoro e offrendo una visione completa di ogni interazione.