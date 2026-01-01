Salesforce è entrato nella conversazione
Gestire i dati dei clienti dovrebbe essere semplice come una conversazione. Ora lo è, grazie al CRM numero 1 al mondo basato sull'IA e integrato in Slack.
Le aziende agentiche leader adorano lavorare in Slack
Dati di Salesforce 🤝 Agenti in Slack
“Ehi Slackbot, aggiorna la mia pipeline.”
Slackbot sa su cosa stai lavorando e con chi stai collaborando. Trasforma le conversazioni in record CRM acquisendo automaticamente gli aggiornamenti, registrando i passaggi successivi e mantenendo i dati sempre aggiornati.Scopri di più su Slackbot
Porta Agentforce a ogni team in Slack
Mentre Agentforce gestisce le attività più specializzate, tu puoi concentrarti sul lavoro che conta davvero. Agenti progettati ad hoc possono monitorare i workflow, far emergere le conoscenze e eseguire i passaggi successivi, tutto all’interno di Slack.Scopri di più su Agentforce in Slack
Metti al lavoro tutti gli agenti da un’unica conversazione
Slackbot coinvolge automaticamente l'agente, l'app o il workflow giusto per ogni attività. Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e troverà il percorso migliore per aiutarti a portare a termine il lavoro.Scopri di più
Con Salesforce in Slack, il tuo CRM lavora dove lavori tu
Le funzionalità CRM in Slack consentono ai team di agire più rapidamente sui dati e sulle informazioni dei clienti in tempo reale, proprio dove stanno già lavorando.
I tuoi dati Salesforce, proprio dove avvengono le conversazioni
Tutti i dati dei tuoi clienti sono ricercabili e utilizzabili in Slack. Esplora le metriche, automatizza le attività e aggiorna i record direttamente dove si svolge il lavoro, senza passare da uno strumento all'altro.
Fai di più per i tuoi clienti con dati e dialogo, insieme
I canali Salesforce riuniscono i dati dei clienti e le conversazioni del team in un unico spazio condiviso, in modo che tutti abbiano il contesto necessario e nulla vada perso.
Gestisci i clienti in Slack con Slackbot al tuo fianco
Slackbot trasforma le conversazioni in record organizzati per le piccole imprese, monitorando le trattative, gestendo i casi e mantenendo gli aggiornamenti sempre attuali direttamente in Slack. Ora il tuo team agile può lavorare più velocemente, restare allineato ed eliminare le attività ripetitive. Inizia oggi stesso con Slack CRM e scala senza problemi con Salesforce man mano che cresci.Scopri di più su Slack CRM
Soluzioni per ogni team
Domande frequenti
Gestire le relazioni con i clienti diventa semplice e intuitivo come conversare con il tuo team. Invece di accedere a un sistema separato, le informazioni sui clienti risiedono esattamente dove lavori ogni giorno.
Con il CRM in Slack, puoi aggiornare le informazioni sulle trattative, registrare le chiamate con i clienti e condividere informazioni con il team semplicemente inviando un messaggio. È un nuovo modo di lavorare che rende il Customer Relationship Management parte integrante del tuo flusso di lavoro quotidiano.
Integrare il CRM in Slack semplifica la comunicazione aziendale e tra team per vendite, assistenza, marketing e altro, rendendo il lavoro più snello. Offre alle persone la possibilità di:
- Agire all'istante: aggiornare i dati del CRM nel flusso di lavoro e ricevere avvisi in tempo reale sulle attività dei clienti direttamente in Slack, in modo che il team non perda mai un'opportunità o una richiesta urgente.
- Migliorare la collaborazione sul CRM: riunire i team interfunzionali in un unico posto, offrendo loro una visibilità condivisa sia sui dati dei clienti che sulle discussioni del team.
- Automatizzare il lavoro amministrativo: ridurre i cambi di contesto e l'inserimento manuale dei dati, liberando il team per concentrarsi sui clienti.
L’IA è integrata nell’esperienza CRM in Slack e agisce come un membro intelligente del team. Migliora la comunicazione legata al CRM collegando il flusso di conversazione con i dati dei clienti in tempo reale per aiutare tutti a lavorare in modo più efficiente.
È progettata per migliorare la collaborazione sul CRM occupandosi di attività che fanno risparmiare tempo al team. Ad esempio, l'IA può aiutare gli utenti a:
- Riepilogare lunghe conversazioni prima di una chiamata.
- Scrivere messaggi di follow-up basati su una discussione.
- Trovare risposte rapide a domande sulla storia dei clienti.
In questo modo è più facile per tutti rimanere al passo e contribuire in modo efficace.
I canali Salesforce sono canali Slack specializzati che fungono da hub centrale per la collaborazione tra team e l’accesso ai dati CRM in tempo reale. Sono una componente fondamentale dell'integrazione tra il CRM e Slack, progettati per mantenere allineati team, conversazioni e dati relativi a un cliente o record specifico.
A differenza dei normali canali Slack, i canali Salesforce collegano in un unico posto team, dati CRM e conversazioni per mantenere i clienti al centro del lavoro. Si tratta di uno spazio dedicato in cui i team di diverse funzioni collaborano con una visione completa dei clienti, unificando tutte le conversazioni e le informazioni, indipendentemente da dove le persone lavorano meglio.
I canali Salesforce sono il fulcro della collaborazione sul CRM. Questi canali specializzati integrano le chat CRM del team con i dati dei clienti in tempo reale relativi a un account, un'opportunità o un caso di assistenza specifico.
Questo spazio dedicato migliora la comunicazione tra team connettendo persone, dati CRM e conversazioni in un unico luogo, mantenendo il cliente al centro del lavoro e offrendo una visione completa di ogni interazione.