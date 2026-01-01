Salesforce in Slack

Salesforce è entrato nella conversazione

Gestire i dati dei clienti dovrebbe essere semplice come una conversazione. Ora lo è, grazie al CRM numero 1 al mondo basato sull'IA e integrato in Slack.

Le aziende agentiche leader adorano lavorare in Slack

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Dati di Salesforce 🤝 Agenti in Slack

“Ehi Slackbot, aggiorna la mia pipeline.”

Slackbot sa su cosa stai lavorando e con chi stai collaborando. Trasforma le conversazioni in record CRM acquisendo automaticamente gli aggiornamenti, registrando i passaggi successivi e mantenendo i dati sempre aggiornati.

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Porta Agentforce a ogni team in Slack

Mentre Agentforce gestisce le attività più specializzate, tu puoi concentrarti sul lavoro che conta davvero. Agenti progettati ad hoc possono monitorare i workflow, far emergere le conoscenze e eseguire i passaggi successivi, tutto all’interno di Slack.

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Metti al lavoro tutti gli agenti da un’unica conversazione

Slackbot coinvolge automaticamente l'agente, l'app o il workflow giusto per ogni attività. Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e troverà il percorso migliore per aiutarti a portare a termine il lavoro.

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Con Salesforce in Slack, il tuo CRM lavora dove lavori tu

Le funzionalità CRM in Slack consentono ai team di agire più rapidamente sui dati e sulle informazioni dei clienti in tempo reale, proprio dove stanno già lavorando.

Salesforce CRM in Slack

I tuoi dati Salesforce, proprio dove avvengono le conversazioni

Tutti i dati dei tuoi clienti sono ricercabili e utilizzabili in Slack. Esplora le metriche, automatizza le attività e aggiorna i record direttamente dove si svolge il lavoro, senza passare da uno strumento all'altro.

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Canali Salesforce

Fai di più per i tuoi clienti con dati e dialogo, insieme

I canali Salesforce riuniscono i dati dei clienti e le conversazioni del team in un unico spazio condiviso, in modo che tutti abbiano il contesto necessario e nulla vada perso.

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NOVITÀ PER LE PICCOLE IMPRESE

Gestisci i clienti in Slack con Slackbot al tuo fianco

Slackbot trasforma le conversazioni in record organizzati per le piccole imprese, monitorando le trattative, gestendo i casi e mantenendo gli aggiornamenti sempre attuali direttamente in Slack. Ora il tuo team agile può lavorare più velocemente, restare allineato ed eliminare le attività ripetitive. Inizia oggi stesso con Slack CRM e scala senza problemi con Salesforce man mano che cresci.

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Soluzioni per ogni team

Salesforce offre soluzioni progettate su misura che forniscono i dati giusti, i workflow e il supporto dell’IA a ogni reparto, direttamente dove il tuo team già lavora.
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Agentforce Sales in SlackAgentforce Sales in SlackRappresentanti, manager e agenti di IA in un’unica area di lavoro per chiudere trattative, potenziare il CRM e ottenere risultati positivi più in fretta.Servizio Agentforce IT in SlackServizio Agentforce IT in SlackOttimizza il supporto IT end-to-end con il self-service conversazionale per i dipendenti e l'automazione basata sull'IA per i team IT.Tableau Next in SlackTableau Next in SlackRicevi informazioni in tempo reale da Tableau Next in Slack. Collabora con Agentforce per analizzare le metriche in tempo reale e agire come un team.Servizio Agentforce in SlackServizio Agentforce in SlackEstendi i dati, i processi e le conoscenze di Service Cloud a tutti i team e gestisci gli interventi collettivi sui casi direttamente da Slack.Flow in SlackFlow in SlackImporta i dati di Salesforce e automatizza i processi aziendali in Slack utilizzando i clic, senza codice.Vedi tutte le appVedi tutte le appIntegra ogni Cloud in Slack per una visione a 360° di ogni cliente all’interno del tuo flusso di lavoro.
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"Slack è il nostro centro di comando, dove agiamo in tempo reale... Offre un enorme potenziale per aiutare i nostri venditori a muoversi più velocemente e a rimanere allineati, mantenendo sempre il cliente al centro."

Shoby Jose, Responsabile di Global Revenue Operations e Sales Enablement, Wayfair

Domande frequenti

Gestire le relazioni con i clienti diventa semplice e intuitivo come conversare con il tuo team. Invece di accedere a un sistema separato, le informazioni sui clienti risiedono esattamente dove lavori ogni giorno.

Con il CRM in Slack, puoi aggiornare le informazioni sulle trattative, registrare le chiamate con i clienti e condividere informazioni con il team semplicemente inviando un messaggio. È un nuovo modo di lavorare che rende il Customer Relationship Management parte integrante del tuo flusso di lavoro quotidiano.

Integrare il CRM in Slack semplifica la comunicazione aziendale e tra team per vendite, assistenza, marketing e altro, rendendo il lavoro più snello. Offre alle persone la possibilità di:

  • Agire all'istante: aggiornare i dati del CRM nel flusso di lavoro e ricevere avvisi in tempo reale sulle attività dei clienti direttamente in Slack, in modo che il team non perda mai un'opportunità o una richiesta urgente.
  • Migliorare la collaborazione sul CRM: riunire i team interfunzionali in un unico posto, offrendo loro una visibilità condivisa sia sui dati dei clienti che sulle discussioni del team.
  • Automatizzare il lavoro amministrativo: ridurre i cambi di contesto e l'inserimento manuale dei dati, liberando il team per concentrarsi sui clienti.

L’IA è integrata nell’esperienza CRM in Slack e agisce come un membro intelligente del team. Migliora la comunicazione legata al CRM collegando il flusso di conversazione con i dati dei clienti in tempo reale per aiutare tutti a lavorare in modo più efficiente.

È progettata per migliorare la collaborazione sul CRM occupandosi di attività che fanno risparmiare tempo al team. Ad esempio, l'IA può aiutare gli utenti a:

  • Riepilogare lunghe conversazioni prima di una chiamata.
  • Scrivere messaggi di follow-up basati su una discussione.
  • Trovare risposte rapide a domande sulla storia dei clienti.

In questo modo è più facile per tutti rimanere al passo e contribuire in modo efficace.

I canali Salesforce sono canali Slack specializzati che fungono da hub centrale per la collaborazione tra team e l’accesso ai dati CRM in tempo reale. Sono una componente fondamentale dell'integrazione tra il CRM e Slack, progettati per mantenere allineati team, conversazioni e dati relativi a un cliente o record specifico.

A differenza dei normali canali Slack, i canali Salesforce collegano in un unico posto team, dati CRM e conversazioni per mantenere i clienti al centro del lavoro. Si tratta di uno spazio dedicato in cui i team di diverse funzioni collaborano con una visione completa dei clienti, unificando tutte le conversazioni e le informazioni, indipendentemente da dove le persone lavorano meglio.

I canali Salesforce sono il fulcro della collaborazione sul CRM. Questi canali specializzati integrano le chat CRM del team con i dati dei clienti in tempo reale relativi a un account, un'opportunità o un caso di assistenza specifico.

Questo spazio dedicato migliora la comunicazione tra team connettendo persone, dati CRM e conversazioni in un unico luogo, mantenendo il cliente al centro del lavoro e offrendo una visione completa di ogni interazione.