Os canais do Salesforce são canais especializados do Slack que funcionam como uma central para colaboração da equipe e dados de CRM em tempo real. Eles são um componente essencial da integração do CRM no Slack, projetados para manter equipes, dados e conversas unificados em torno de um cliente ou registro específico.

Diferentemente dos canais comuns do Slack, os canais do Salesforce conectam equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do trabalho. É um espaço dedicado onde equipes de diferentes áreas colaboram com uma visão completa dos clientes, unificando todas as conversas e insights, independentemente de onde as pessoas trabalhem.



Os canais do Salesforce são o centro da colaboração no CRM. Esses canais especializados unificam as conversas de CRM da equipe e os dados de clientes em tempo real em torno de uma conta, oportunidade ou caso de serviço específico.

Esse espaço dedicado eleva a comunicação em equipe conectando suas equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do seu trabalho e oferecendo uma visão completa de cada interação.