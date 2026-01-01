O Salesforce entrou na conversa
Gerenciar os dados dos seus clientes deveria ser tão fácil quanto ter uma conversa. Isso já é realidade com o CRM nº 1 do mundo com tecnologia de IA e integrado ao Slack.
Empresas líderes com agentes de IA adoram trabalhar no Slack
Dados do Salesforce 🤝 Agentes no Slack
“Olá, Slackbot. Atualize meu pipeline.”
O Slackbot sabe no que você está trabalhando e com quem. Ele transforma conversas em registros de CRM, coletando atualizações, registrando as próximas etapas e mantendo os dados atualizados automaticamente.Saiba mais sobre o Slackbot
Traga o Agentforce para todas as equipes no Slack
Enquanto o Agentforce cuida de tarefas mais especializadas, você pode se concentrar nas atividades mais importantes. Os agentes criados para uso específico podem monitorar fluxos de trabalho, trazer conhecimento e executar as próximas etapas, tudo no Slack.Saiba mais sobre o Agentforce no Slack
Coloque todos os agentes para trabalhar em uma única conversa
O Slackbot traz o agente, app ou fluxo de trabalho adequado para todas as tarefas, automaticamente. Basta descrever o que você necessita, e ele encontrará o caminho certo para ajudar a executar as tarefas.Saiba mais
Com o Salesforce no Slack, seu CRM funciona onde você trabalha.
Os recursos de CRM no Slack possibilitam que as equipes ajam mais rápido com base em dados e insights de clientes em tempo real, diretamente no lugar onde já trabalham.
Seus dados do Salesforce, exatamente onde as suas conversas acontecem
Todos os dados de clientes podem ser pesquisados e usados de forma prática no Slack. Explore métricas, automatize tarefas e atualize registros onde o trabalho acontece, sem precisar alternar entre ferramentas.
Ofereça mais aos seus clientes reunindo dados e conversas
Os canais do Salesforce levam os dados dos seus clientes e as conversas da sua equipe para um espaço compartilhado. Assim, todos têm o contexto necessário, e nada passa despercebido.
Gerencie os clientes no Slack com o Slackbot na sua equipe
O Slackbot transforma conversas em registros organizados para pequenas empresas, acompanhando negócios, gerenciando casos e mantendo as atualizações em dia diretamente no Slack. Agora a sua equipe ágil pode trabalhar com mais rapidez, ficar em sintonia e se livrar das tarefas burocráticas. Comece a usar o CRM do Slack hoje mesmo e promova uma expansão perfeita com o Salesforce à medida que sua empresa cresce.Saiba mais sobre o CRM do Slack
Soluções para todas as equipes
Perguntas frequentes
Gerenciar o relacionamento com seus clientes se torna tão fácil e intuitivo quanto conversar com sua equipe. Não é necessário acessar um sistema separado, pois as informações dos seus clientes já estão onde você trabalha todos os dias.
Com o CRM no Slack, é possível atualizar informações de negócios, registrar chamadas com clientes e compartilhar insights com a equipe apenas enviando uma mensagem. É uma nova forma de trabalhar que torna a gestão de relacionamento com o cliente uma parte natural do seu fluxo de trabalho diário.
Trazer seu CRM para o Slack simplifica os negócios e a comunicação entre equipes de vendas, atendimento, marketing e outras áreas, facilitando o trabalho. Isso permite que as pessoas:
- Ajam de forma instantânea: atualize dados do CRM no fluxo de trabalho e receba alertas em tempo real sobre a atividade de clientes diretamente no Slack, garantindo que sua equipe nunca perca uma oportunidade ou solicitação urgente.
- Melhorem a colaboração no CRM: una equipes multifuncionais em um só lugar, com visibilidade compartilhada tanto dos dados dos clientes quanto das conversas internas.
- Automatizem tarefas administrativas: reduza trocas de contexto e entradas manuais de dados, liberando tempo para sua equipe se concentrar nos clientes.
A IA está integrada à experiência do CRM no Slack, atuando como uma colega de equipe inteligente. Ela aprimora a comunicação do CRM conectando o fluxo de conversa com os dados de clientes em tempo real, ajudando todos a trabalhar de forma mais inteligente.
Ela foi projetada para melhorar a colaboração no CRM assumindo tarefas que economizam o tempo da equipe. Por exemplo, a IA pode ajudar os usuários a:
- Resumir conversas longas antes de uma ligação.
- Redigir mensagens de acompanhamento com base em uma discussão.
- Encontrar respostas rápidas sobre o histórico de um cliente.
Isso permite que todos fiquem atualizados rapidamente e contribuam de maneira eficaz.
Os canais do Salesforce são canais especializados do Slack que funcionam como uma central para colaboração da equipe e dados de CRM em tempo real. Eles são um componente essencial da integração do CRM no Slack, projetados para manter equipes, dados e conversas unificados em torno de um cliente ou registro específico.
Diferentemente dos canais comuns do Slack, os canais do Salesforce conectam equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do trabalho. É um espaço dedicado onde equipes de diferentes áreas colaboram com uma visão completa dos clientes, unificando todas as conversas e insights, independentemente de onde as pessoas trabalhem.
Os canais do Salesforce são o centro da colaboração no CRM. Esses canais especializados unificam as conversas de CRM da equipe e os dados de clientes em tempo real em torno de uma conta, oportunidade ou caso de serviço específico.
Esse espaço dedicado eleva a comunicação em equipe conectando suas equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do seu trabalho e oferecendo uma visão completa de cada interação.