Salesforce no Slack

O Salesforce entrou na conversa

Gerenciar os dados dos seus clientes deveria ser tão fácil quanto ter uma conversa. Isso já é realidade com o CRM nº 1 do mundo com tecnologia de IA e integrado ao Slack.

Empresas líderes com agentes de IA adoram trabalhar no Slack

  • Logotipo da Wayfair

Dados do Salesforce 🤝 Agentes no Slack

“Olá, Slackbot. Atualize meu pipeline.”

O Slackbot sabe no que você está trabalhando e com quem. Ele transforma conversas em registros de CRM, coletando atualizações, registrando as próximas etapas e mantendo os dados atualizados automaticamente.

Saiba mais sobre o Slackbot

Traga o Agentforce para todas as equipes no Slack

Enquanto o Agentforce cuida de tarefas mais especializadas, você pode se concentrar nas atividades mais importantes. Os agentes criados para uso específico podem monitorar fluxos de trabalho, trazer conhecimento e executar as próximas etapas, tudo no Slack.

Saiba mais sobre o Agentforce no Slack

Coloque todos os agentes para trabalhar em uma única conversa

O Slackbot traz o agente, app ou fluxo de trabalho adequado para todas as tarefas, automaticamente. Basta descrever o que você necessita, e ele encontrará o caminho certo para ajudar a executar as tarefas.

Saiba mais

Com o Salesforce no Slack, seu CRM funciona onde você trabalha.

Os recursos de CRM no Slack possibilitam que as equipes ajam mais rápido com base em dados e insights de clientes em tempo real, diretamente no lugar onde já trabalham.

Salesforce CRM no Slack

Seus dados do Salesforce, exatamente onde as suas conversas acontecem

Todos os dados de clientes podem ser pesquisados e usados de forma prática no Slack. Explore métricas, automatize tarefas e atualize registros onde o trabalho acontece, sem precisar alternar entre ferramentas.

Saiba mais
Canais do Salesforce

Ofereça mais aos seus clientes reunindo dados e conversas

Os canais do Salesforce levam os dados dos seus clientes e as conversas da sua equipe para um espaço compartilhado. Assim, todos têm o contexto necessário, e nada passa despercebido.

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NOVIDADE PARA PEQUENAS EMPRESAS

Gerencie os clientes no Slack com o Slackbot na sua equipe

O Slackbot transforma conversas em registros organizados para pequenas empresas, acompanhando negócios, gerenciando casos e mantendo as atualizações em dia diretamente no Slack. Agora a sua equipe ágil pode trabalhar com mais rapidez, ficar em sintonia e se livrar das tarefas burocráticas. Comece a usar o CRM do Slack hoje mesmo e promova uma expansão perfeita com o Salesforce à medida que sua empresa cresce.

Saiba mais sobre o CRM do Slack

Soluções para todas as equipes

O Salesforce oferece soluções especializadas que trazem os dados, fluxos de trabalho e assistência de IA certos para cada departamento, diretamente onde sua equipe já trabalha.
Saiba mais
Agentforce Sales no SlackAgentforce Sales no SlackUna representantes, gerentes e agentes de IA em um workspace inteligente para acelerar negociações, aumentar a adoção do CRM e fechar negócios mais rápido como equipe.Agentforce IT Service no SlackAgentforce IT Service no SlackOtimize o suporte de TI de ponta a ponta com autoatendimento conversacional para funcionários e automação com tecnologia de IA para as equipes de TI.Tableau Next no SlackTableau Next no SlackObtenha insights do Tableau Next em tempo real no Slack. Colabore com o Agentforce para analisar métricas em tempo real e realizar ações em equipe.Agentforce Service no SlackAgentforce Service no SlackLeve os dados, processos e conhecimento do Service Cloud para todas as equipes e gerencie mutirões de casos diretamente no Slack.Fluxo no SlackFluxo no SlackLeve dados do Salesforce e automatize processos da empresa no Slack usando cliques, não código.Veja todos os appsVeja todos os appsTraga cada Salesforce Cloud para o Slack e obtenha uma visão 360° de cada cliente no seu fluxo de trabalho.
Logotipo da Wayfair

"O Slack é a nossa central de comando onde agimos em tempo real... Existe muito potencial para ajudar os nossos vendedores a trabalhar de forma mais rápida e ficar em sintonia enquanto o cliente é mantido no centro de tudo."

Shoby Jose, líder de operações de receita globais e capacitação de vendas, Wayfair

Perguntas frequentes

Gerenciar o relacionamento com seus clientes se torna tão fácil e intuitivo quanto conversar com sua equipe. Não é necessário acessar um sistema separado, pois as informações dos seus clientes já estão onde você trabalha todos os dias.

Com o CRM no Slack, é possível atualizar informações de negócios, registrar chamadas com clientes e compartilhar insights com a equipe apenas enviando uma mensagem. É uma nova forma de trabalhar que torna a gestão de relacionamento com o cliente uma parte natural do seu fluxo de trabalho diário.

Trazer seu CRM para o Slack simplifica os negócios e a comunicação entre equipes de vendas, atendimento, marketing e outras áreas, facilitando o trabalho. Isso permite que as pessoas:

  • Ajam de forma instantânea: atualize dados do CRM no fluxo de trabalho e receba alertas em tempo real sobre a atividade de clientes diretamente no Slack, garantindo que sua equipe nunca perca uma oportunidade ou solicitação urgente.
  • Melhorem a colaboração no CRM: una equipes multifuncionais em um só lugar, com visibilidade compartilhada tanto dos dados dos clientes quanto das conversas internas.
  • Automatizem tarefas administrativas: reduza trocas de contexto e entradas manuais de dados, liberando tempo para sua equipe se concentrar nos clientes.

A IA está integrada à experiência do CRM no Slack, atuando como uma colega de equipe inteligente. Ela aprimora a comunicação do CRM conectando o fluxo de conversa com os dados de clientes em tempo real, ajudando todos a trabalhar de forma mais inteligente.

Ela foi projetada para melhorar a colaboração no CRM assumindo tarefas que economizam o tempo da equipe. Por exemplo, a IA pode ajudar os usuários a:

  • Resumir conversas longas antes de uma ligação.
  • Redigir mensagens de acompanhamento com base em uma discussão.
  • Encontrar respostas rápidas sobre o histórico de um cliente.

Isso permite que todos fiquem atualizados rapidamente e contribuam de maneira eficaz.

Os canais do Salesforce são canais especializados do Slack que funcionam como uma central para colaboração da equipe e dados de CRM em tempo real. Eles são um componente essencial da integração do CRM no Slack, projetados para manter equipes, dados e conversas unificados em torno de um cliente ou registro específico.

Diferentemente dos canais comuns do Slack, os canais do Salesforce conectam equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do trabalho. É um espaço dedicado onde equipes de diferentes áreas colaboram com uma visão completa dos clientes, unificando todas as conversas e insights, independentemente de onde as pessoas trabalhem.

Os canais do Salesforce são o centro da colaboração no CRM. Esses canais especializados unificam as conversas de CRM da equipe e os dados de clientes em tempo real em torno de uma conta, oportunidade ou caso de serviço específico.

Esse espaço dedicado eleva a comunicação em equipe conectando suas equipes, dados de CRM e conversas em um só lugar, mantendo os clientes no centro do seu trabalho e oferecendo uma visão completa de cada interação.