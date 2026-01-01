Automação com IA para todos
Transforme processos rotineiros em fluxos de trabalho automatizados sem escrever uma única linha de código sequer.
Crie fluxos de trabalho com IA em minutos
Não tem habilidades técnicas? Sem problema. O Criador de fluxo de trabalho usa IA para gerar processos automatizados com apenas alguns cliques. Basta instruir a IA sobre o que você precisa para receber um fluxo de trabalho pronto, o que economiza tempo e aumenta a produtividade.
“O Criador de fluxo de trabalho simplifica processos e melhora a colaboração. Com tarefas automatizadas, podemos concentrar mais a nossa atenção nas experiências dos clientes e dos fornecedores e menos nas atividades administrativas.”
Fluxos de trabalho mais inteligentes em uma única etapa
A etapa Gerar resposta com IA no Criador de fluxo de trabalho permite que qualquer pessoa adicione uma etapa de IA aos seus fluxos de trabalho. Escreva um prompt em linguagem natural, conecte fontes de conhecimento do Slack e obtenha sempre uma resposta confiável e contextualizada.
Automatize tudo, das tarefas simples às mais complexas
Faça a triagem de incidentes, direcione solicitações, aprove pedidos e muito mais. De tarefas com uma única etapa a processos com várias ramificações, os fluxos de trabalho no Slack podem incluir lógicas condicionais e permitem até 15 condições.
Conecte suas ferramentas com apenas um clique
Integre suas ferramentas favoritas ao Slack e deixe o Criador de fluxo de trabalho cuidar do resto. Isso inclui o Salesforce e mais de 70 outros apps, com conectores plug-and-play para manter o trabalho fluindo e reduzir a troca de contexto.
28%
mais economia de tempo devido à automação1
80%
das pessoas que criam fluxos de trabalho do Slack não têm conhecimento técnico2
O Criador de fluxo de trabalho funciona onde quer que sua equipe esteja
Envie fluxos de trabalho em mensagens, incorpore-os em canvas, marque-os em um canal e muito mais. O Criador de fluxo de trabalho se adapta ao seu fluxo de trabalho, facilitando a adoção pela equipe inteira.
Personalize seu fluxo de trabalho
Aproveite ao máximo a automação com código personalizado na API do Slack. Integre conectores para traduzir ações no Slack em resultados instantâneos em suas ferramentas de terceiros favoritas.Comece a criar etapas personalizadas
Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de trabalho para toda a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. O Slack também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e lidar com as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas em sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. A plataforma reúne tudo e todos que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a mudança de contexto, o isolamento de dados e a perda de informações.
Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
O Criador de fluxo de trabalho é um recurso pago do Slack, incluído nos planos Pro, Business+ e Enterprise. Para saber mais sobre as assinaturas grátis e pagas, confira nossa página de preços.
Como o Criador de fluxo de trabalho é bastante flexível, esses fluxos podem ser criados para uma grande variedade de tarefas. Muitas pessoas criam fluxos de trabalho para atividades como compartilhar informações com colegas novos, enviar solicitações de dias de folga para aprovação, preencher tíquetes de suporte, pedir feedback aos colegas, realizar sessões de perguntas e respostas e muito mais! As possibilidades são praticamente infinitas. Inspire-se com estes exemplos de fluxos de trabalho.
Pense nos fluxos de trabalho como uma série de ações e reações. Cada fluxo de trabalho do Slack começa com um acionador. Alguns acionadores iniciam um fluxo de trabalho automaticamente, como aqueles que têm data e hora programadas, enquanto outros começam quando alguém realiza uma ação, como selecionar o acionador no menu de atalhos.
Quando uma dessas ações é realizada, o acionador desencadeia automaticamente as etapas do fluxo de trabalho. Essas etapas são como as pessoas interagem com o fluxo de trabalho. Você pode adicionar etapas que enviam mensagens ou formulários personalizados. Também é possível usar as etapas dos conectores para vincular o fluxo de trabalho a outras ferramentas.
Quer experimentar? Abra o Criador de fluxo de trabalho para começar!
Sim! Com os conectores, é possível criar fluxos de trabalho que enviam automaticamente informações a ferramentas como Jira, Salesforce e Planilhas Google. Saiba mais sobre como criar um fluxo de trabalho com conectores.