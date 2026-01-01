Carreiras no Slack

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Explore oportunidades flexíveis de trabalho remoto e participe da nossa missão de tornar a vida profissional mais simples, prazerosa e produtiva.


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Ilustração de uma equipe de sete pessoas em trabalho presencial e remoto.

O Slack é onde o futuro acontece

Todos os dias, aprimoramos as maneiras de tornar o trabalho melhor para todas as pessoas. Junte-se a nós para criarmos um futuro no qual o trabalho é mais conectado, inclusivo e flexível.

Conectado

Assim, nós podemos estar juntos independentemente de fusos horários, países, escritórios e telas.

Inclusivo

Nossas equipes são ricas em diversidade e todas as pessoas têm igual acesso às oportunidades.

Flexível

Nós acreditamos na liberdade para trabalhar onde e como as pessoas quiserem, para que todas tenham sucesso.

Nossos principais valores

Estes são alguns dos valores que nos movem como empresa. Valores esses que seguimos no nosso trabalho. Estamos construindo uma plataforma e produtos nos quais acreditamos. Para nós, é importante ajudar as pessoas a simplificar o que elas estão fazendo e a promover o envolvimento delas com o trabalho.

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Ilustração de quatro mãos segurando o logotipo do Slack.
Ilustração de um notebook, um bloco de notas, uma xícara de café e plantas.

Trabalho e prosperidade

Como parte da família Salesforce global, temos orgulho de oferecer benefícios que ajudam você a se sentir bem e fazer o seu melhor. Tenha acesso a uma série de benefícios, recursos e orientação especializada para ajudar você a priorizar o bem-estar e ter sucesso, com corpo e mente saudáveis.

  • Dias de folga para descansar, recarregar as baterias e fazer trabalho voluntário
  • Plano de saúde com ótima cobertura
  • Programas holísticos para promover o bem-estar, planejamento familiar e muito mais

Saiba mais sobre os benefícios

Ilustração de um notebook, um bloco de notas, uma xícara de café e plantas.

Criação de um ambiente inclusivo

Estamos comprometidos em contratar talentos diversificados e garantir que as pessoas sejam tratadas com respeito e recebam apoio durante o processo de entrevista e depois que entram no Slack. Valorizamos a diversidade e estamos empenhados em criar condições que proporcionem uma oportunidade de sucesso igual para todas as pessoas. Oferecemos vários programas e iniciativas para promover esses valores.

Diversidade, engajamento e inclusão

O programa de Diversidade, Engajamento e Inclusão (DEI) desenvolve o potencial de todos os funcionários ao investir em uma comunidade inclusiva e voltada para educação, introspecção, oportunidade e crescimento.

Rising Tides

O Ascensão é um programa de patrocínio de seis meses para um grupo diversificado e talentoso de artistas de alto desempenho e novos líderes na Slack que historicamente não tiveram acesso a esse apoio. Os participantes do programa recebem treinamento de desenvolvimento profissional, coaching executivo e patrocínio individual com um membro da equipe executiva da Slack. O objetivo do programa é a construção de uma comunidade solidária de colegas.

Grupos de recursos para funcionários

Os grupos de recursos para funcionários (GRFs) apoiam, promovem e celebram grupos de funcionários que se reuniram para compartilhar características ou experiências de vida em comum.

Parcerias

As iniciativas de parceria, como nossa colaboração com o The Next Chapter, um programa de estágio para ex-detentos, destacam o compromisso da Slack com o programa de DEI. Junto com a The Last Mile, o The Next Chapter capacita e contrata ex-detentos para que trabalhem nas equipes de engenharia do Slack.

Oportunidades de trabalho

Explore as vagas abertas para trabalhar de forma totalmente remota, seja do escritório ou de casa.

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6vagas abertas
Sales

Business Development Representative - German Speaking Markets

Ireland - Dublin

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Slack Cloud Account Executive

United Kingdom - London

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Software Engineering

Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform

2 locations

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Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack

4 locations

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Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack

Virginia - Washington DC Metro - Remote

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Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack

3 locations

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