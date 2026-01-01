O Slack permite que todas as suas ferramentas funcionem melhor, possibilitando a integração direta de software e apps personalizados no Slack. Confira algumas categorias e exemplos populares:

Gerenciamento de projetos: conecte o Slack a ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana, Miro, Notion e Jira para atualizar tarefas, monitorar o progresso e gerenciar projetos sem sair do Slack.

Suporte ao cliente: integre apps de suporte ao cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk e Freshdesk para gerenciar tíquetes e se comunicar com os clientes direto pelo Slack.

Sistemas CRM: vincule o Slack a plataformas CRM como Salesforce Sales Cloud, HubSpot e ZoomInfo para acessar dados de clientes e receber atualizações sobre leads e negócios em canais do Slack.

Gerenciamento de arquivos: melhore o Slack com sistemas de gerenciamento de arquivos como Box, Google Drive e Dropbox para fácil acesso e compartilhamento de arquivos.

Ferramentas para desenvolvedores: conecte ferramentas de desenvolvedor como GitHub, GitLab, PagerDuty e AWS Chatbot para colaborar em código, analisar solicitações de pull e rastrear problemas direto no Slack.

Essas integrações ajudam a tornar o Slack um centro de colaboração, comunicação e produtividade, conectando-o às ferramentas que as equipes usam todos os dias.