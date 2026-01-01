Leve os seus apps e agentes para onde você já trabalha
Em vez de ficar alternando entre apps, reúna tudo em um só lugar. O Slack simplifica o trabalho, impulsiona a produtividade e ajuda você a usufruir ao máximo das suas ferramentas.
Todos os apps e agentes de que você precisa para trabalhar funcionam no Slack
O Slack é o lugar onde o seu melhor trabalho acontece, com as suas equipes e ferramentas atuando lado a lado.
Use seus apps onde você colabora
Escolha entre mais de 2.600 apps para reunir todas as suas ferramentas no Slack.
Transforme agentes em colegas de equipe.
Com um contexto valioso das conversas e dos apps conectados, os agentes no Slack conhecem o seu trabalho tão bem quanto você.
Encaminhe trabalhos pelo Slackbot
Coordene o trabalho ao encaminhar solicitações para agentes e receba os resultados diretamente em seu fluxo de trabalho.
Crie apps para as suas necessidades únicas.
As APIs do Slack facilitam a criação de apps feitos para a sua empresa e trabalho.
Todas as integrações de que você precisa, do Anthropic ao Zoom
Conecte facilmente agentes, softwares e todos os seus apps em apenas alguns cliques e comece a usar ferramentas como ChatGPT, Claude e Asana diretamente nas suas conversas.
O contexto no Slack dá aos agentes seus superpoderes
Ao conectá-los às suas conversas e aos seus dados no Slack, agentes como Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot e Writer ficam ainda mais poderosos e sensíveis ao contexto, pois conseguem trazer instantaneamente (e com segurança) informações relevantes, exatamente onde você trabalha.
Fique por dentro de tudo sem alternar entre plataformas
Os objetos de trabalho transformam o modo como os dados de apps são compartilhados no Slack. Em vez de um simples link, você terá visualizações detalhadas e interativas dentro das suas conversas, em apps como Asana, PagerDuty, Box e Highspot. Edite registros, marque tarefas como concluídas e aprove solicitações, tudo em um só lugar.
Acelere processos com a automação do Slack
Adicione uma linha a uma Planilha Google ou crie um registro no Salesforce. Com conectores prontos para uso no criador de fluxo de trabalho, você pode criar automações de apps que funcionam diretamente no Slack, sem necessidade de código.
Adicione facilidade e eficiência ao seu dia a dia
Pequenas tarefas são uma grande perda de tempo. Traga seus apps para o Slack para atualizar permissões de arquivos, gerenciar sua agenda, aprovar solicitações e fazer muito mais com apenas um clique.
Crie e personalize apps e agentes no Slack
Aproveite mais o Slack
Os apps do Slack são essenciais para empresas em todo o mundo.
“O trabalho nasce na conversa. Por isso, vemos o Slack como o ambiente ideal para a criação dos nossos agentes.”
“O Slack é onde trabalho com minha equipe o tempo todo, e nosso objetivo é transformar o Codex em um colega de equipe. O Slack é o ambiente mais natural para isso.”
“O Slack existe e é uma ferramenta essencial, ele realmente nos ajuda no dimensionamento e ainda nos faz sentir conectados uns aos outros em equipes e escritórios remotos.“
Perguntas frequentes
O Slack mantém seus dados protegidos com uma sólida segurança integrada. Tudo o que você envia, como mensagens e arquivos, é criptografado, portanto, apenas as pessoas certas podem ver. Sua empresa pode até controlar as próprias chaves de criptografia para aumentar a proteção.
Quando você usa a IA ou conecta outros apps ao Slack, seus dados permanecem privados e seguros. O Slack nunca compartilha seus dados com modelos de IA para treinamento. A IA funciona apenas com as mensagens às quais você já tem acesso, e tudo é executado em segurança nos sistemas do Slack.
Assim, usando os recursos de IA do Slack ou criando suas próprias ferramentas, você sempre pode acessar dados de forma segura.
Os apps do Slack conectam ferramentas e serviços com o Slack, para que seja possível usá-los sem sair do workspace. Os apps fazem com que seja fácil e rápido encontrar, compartilhar e usar informações em toda a sua pilha tecnológica, por meio da criação de um único lugar central para manter o foco e trabalhar. Saiba mais aqui.
Escolha entre mais de 2.600 apps no Slack Marketplace para apoiar todo e qualquer trabalho que você realize. E agora, com nossos parceiros integrando a inteligência da IA aos apps, além de todos os benefícios da IA do Slack, o Slack é realmente o sistema operacional com tecnologia de IA para o trabalho.
Se você usa ferramentas personalizadas ou segue processos específicos para a sua empresa, também é possível criar seus próprios fluxos de trabalho com o Criador de fluxo de trabalho ou desenvolver um app personalizado com a API do Slack.
O Slack permite que todas as suas ferramentas funcionem melhor, possibilitando a integração direta de software e apps personalizados no Slack. Confira algumas categorias e exemplos populares:
Gerenciamento de projetos: conecte o Slack a ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana, Miro, Notion e Jira para atualizar tarefas, monitorar o progresso e gerenciar projetos sem sair do Slack.
Suporte ao cliente: integre apps de suporte ao cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk e Freshdesk para gerenciar tíquetes e se comunicar com os clientes direto pelo Slack.
Sistemas CRM: vincule o Slack a plataformas CRM como Salesforce Sales Cloud, HubSpot e ZoomInfo para acessar dados de clientes e receber atualizações sobre leads e negócios em canais do Slack.
Gerenciamento de arquivos: melhore o Slack com sistemas de gerenciamento de arquivos como Box, Google Drive e Dropbox para fácil acesso e compartilhamento de arquivos.
Ferramentas para desenvolvedores: conecte ferramentas de desenvolvedor como GitHub, GitLab, PagerDuty e AWS Chatbot para colaborar em código, analisar solicitações de pull e rastrear problemas direto no Slack.
Essas integrações ajudam a tornar o Slack um centro de colaboração, comunicação e produtividade, conectando-o às ferramentas que as equipes usam todos os dias.
Para instalar, primeiro procure o app no Slack Marketplace. Na página do app, clique no botão “Adicionar ao Slack”. Em seguida, siga as instruções para instalar o app ou conectar sua conta. Se o app já estiver instalado no seu workspace, você verá a opção de conectar a conta depois de clicar em “Adicionar ao Slack”. Também é possível encontrar e instalar apps no seu workspace. Clique em “Apps” na barra lateral esquerda e explore o diretório. Para mais informações sobre como gerenciar apps de maneira inteligente e segura, confira este guia.
Gerenciar integrações do Slack é simples. Comece clicando no nome do seu workspace para abrir o menu, depois selecione “Configurações e administração” e “Gerenciar apps”. O sistema redirecionará você para o Slack Marketplace, onde é possível ver e gerenciar as integrações atuais. Aqui, você pode adicionar novos apps pesquisando-os e selecionando “Instalar”. É possível gerenciar configurações e permissões de cada app instalado, bem como remover a integração caso não seja mais necessária. Analise regularmente suas integrações para verificar se ainda são úteis e atendem às necessidades atuais da sua equipe, mantendo seu workspace do Slack eficiente e organizado.
É possível adicionar até três apps aos workspaces na versão gratuita do Slack. No plano Pro, esse número sobre para dez. Já quem está no plano Business+ pode instalar quantos apps quiser, sem limites! Leve em consideração que alguns serviços de apps exigem pagamento ou uma assinatura para usar o produto antes de ser possível usá-lo no Slack.
Para conhecer os planos gratuitos e pagos do Slack, confira a página de preços.
Use a API do Slack para criar um app que conecta as ferramentas e as fontes de dados que sua empresa precisa para funcionar perfeitamente. Todos os recursos de que você precisa para começar e criar um app estão disponíveis na API do Slack. Participe do Programa para desenvolvedores do Slack para ter acesso exclusivo a recursos beta, ferramentas e funcionalidades criados para ajudar desenvolvedores a criar e crescer.
E, se tiver interesse em aprender com outros desenvolvedores, designers e gerentes de produtos que criam na nossa plataforma, participe do grupo da Comunidade da Plataforma do Slack.