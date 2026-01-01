Slack protege tus datos con una seguridad integrada fuerte. Se cifra todo lo que envías (como mensajes y archivos), así que solo las personas correctas pueden verlo. Además, tu empresa puede controlar sus propias claves de cifrado para aumentar la seguridad.

Cuando usas la IA o conectas otras aplicaciones a Slack, se conservan la privacidad y la seguridad de tus datos. Slack no comparte tus datos con modelos de IA con fines de entrenamiento. La IA solo funciona con los mensajes a los que ya tienes acceso, y todo se ejecuta de forma segura dentro de los sistemas de Slack.

Por eso, ya sea que uses las funciones de IA de Slack o que construyas tus propias herramientas, siempre puedes acceder a tus datos de forma segura.