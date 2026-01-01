Reúne tus aplicaciones y agentes en el espacio donde trabajas
En lugar de saltar de una aplicación a otra, puedes reunirlas en un mismo lugar. Slack simplifica el trabajo, impulsa la productividad y te ayuda a sacar más partido de tus herramientas.
Todas las aplicaciones y los agentes que necesitas para trabajar funcionan en Slack
Slack es tu lugar más productivo, donde tus equipos y herramientas trabajan codo a codo.
Usa las aplicaciones donde ya colaboras
Elige entre más de 2600 aplicaciones para reunir todas tus herramientas en Slack.
Convierte a los agentes en compañeros de equipo
Gracias al valioso contexto de las conversaciones y las aplicaciones conectadas, los agentes en Slack conocen tu trabajo tan bien como tú.
Procesa el trabajo con Slackbot
Coordina el trabajo mediante el envío de solicitudes a agentes y consigue resultados inmediatos en el flujo de trabajo.
Crea aplicaciones para tus necesidades específicas
Las API de Slack facilitan la creación de aplicaciones adecuadas para tu empresa y trabajo.
Todas las integraciones que necesitas, desde Anthropic hasta Zoom
Conecta con facilidad agentes, software y todas tus aplicaciones en unos pocos clics para comenzar a usar herramientas como ChatGPT, Claude y Asana en el mismo espacio donde están tus conversaciones.
Los agentes se potencian con el contexto en Slack
Al conectarlos con tus conversaciones y datos en Slack, los agentes como Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot y Writer se vuelven más potentes y tienen más acceso al contexto, ya que pueden extraer de forma instantánea (y segura) información relevante dentro del mismo espacio donde ya trabajas.
Mantente al día sin tener que cambiar entre plataformas
Los objetos de trabajo reinventan la manera de compartir datos de aplicaciones dentro de Slack. En lugar de los enlaces sencillos, obtienes vistas previas enriquecidas e interactivas dentro de tus conversaciones de aplicaciones como Asana, Pagerduty, Box y Highspot. Desde un único espacio, puedes editar registros, marcar las tareas como completadas e, incluso, aprobar solicitudes.
Acelera los procesos con la automatización de Slack
Agrega una fila a una hoja de cálculo de Google o crea un registro en Salesforce. Con conectores para conectar y usar en el Generador de flujos de trabajo, puedes crear automatizaciones de aplicaciones que funcionan directamente en Slack, sin necesidad de código.
Agrega facilidad y eficacia a tu rutina
Las tareas pequeñas pueden consumir mucho tiempo. Reúne tus aplicaciones en Slack para modificar permisos de archivos, administrar tu calendario, aprobar solicitudes y mucho más con un solo clic.
Crea y personaliza aplicaciones y agentes en Slack
Desbloquea más funciones en Slack
Las aplicaciones de Slack son esenciales para las empresas en todo el mundo.
“El trabajo comienza en la conversación. Por eso vemos a Slack como el lugar natural para crear nuestros agentes”.
“Slack es donde trabajo con mi equipo todo el tiempo, y nuestro objetivo es convertir a Codex en un verdadero compañero. El lugar más natural para hacerlo es Slack”.
“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ayuda mucho a conectarnos y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí“.
Preguntas frecuentes
Slack protege tus datos con una seguridad integrada fuerte. Se cifra todo lo que envías (como mensajes y archivos), así que solo las personas correctas pueden verlo. Además, tu empresa puede controlar sus propias claves de cifrado para aumentar la seguridad.
Cuando usas la IA o conectas otras aplicaciones a Slack, se conservan la privacidad y la seguridad de tus datos. Slack no comparte tus datos con modelos de IA con fines de entrenamiento. La IA solo funciona con los mensajes a los que ya tienes acceso, y todo se ejecuta de forma segura dentro de los sistemas de Slack.
Por eso, ya sea que uses las funciones de IA de Slack o que construyas tus propias herramientas, siempre puedes acceder a tus datos de forma segura.
Las aplicaciones de Slack conectan las herramientas y los servicios con Slack para que puedas usarlos sin tener que salir de tu espacio de trabajo. Con las aplicaciones, es fácil encontrar y compartir información en tus componentes tecnológicos y actuar al respecto rápidamente mediante la creación de un espacio central donde concentrarse y realizar el trabajo. Obtén más información aquí.
Elige entre más de 2600 aplicaciones en Slack Marketplace para cualquier trabajo que hagas. Además, ahora que nuestros socios incorporan la IA en sus aplicaciones, lo que se suma a todas las ventajas de IA de Slack, Slack es el verdadero sistema operativo con tecnología de IA para el trabajo.
Si usas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos para tu empresa, también puedes explorar el Generador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo, o bien crear una aplicación personalizada con la API de Slack.
Slack logra que tus herramientas brinden un mejor desempeño al permitirte integrar software y aplicaciones personalizadas directamente a Slack. Las siguientes son algunas categorías populares y ejemplos:
Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de administración de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, rastrear el progreso y administrar proyectos sin salir de Slack.
Soporte al cliente: integra aplicaciones de soporte al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para administrar tickets y comunicarte con los clientes directamente mediante Slack.
Sistemas de CRM: vincula Slack con plataformas de CRM como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a los datos de los clientes y recibir actualizaciones acerca de prospectos y negociaciones en tus canales de Slack.
Administración de archivos: mejora Slack con sistemas de administración de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para acceder a los archivos y compartirlos fácilmente.
Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para desarrolladores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en el código, revisar solicitudes de extracción y hacer un seguimiento de problemas directamente desde Slack.
Estas integraciones ayudan a convertir a Slack en un centro de colaboración, comunicación y productividad al conectarlo con las herramientas que los equipos utilizan todos los días.
Para instalar una aplicación, primero búscala en Slack Marketplace. Desde la página de una aplicación, haz clic en el botón Agregar a Slack. Luego, sigue las indicaciones para instalar la aplicación o conectar tu cuenta. Si una aplicación ya se instaló en tu espacio de trabajo, verás la opción para conectar tu cuenta luego de hacer clic en Agregar a Slack. También puedes encontrar e instalar aplicaciones desde tu espacio de trabajo. Haz clic en Aplicaciones, en la barra lateral izquierda, y explora el directorio desde allí. Para obtener más información sobre cómo administrar aplicaciones de forma inteligente y segura, revisa esta guía.
Administrar integraciones de Slack es simple. Empieza por hacer clic en el nombre de tu espacio de trabajo para abrir el menú y selecciona «Configuración y administración», seguido de «Administrar aplicaciones». Esto te dirigirá a Slack Marketplace, donde puedes navegar y administrar integraciones existentes. Aquí, puedes buscar aplicaciones nuevas y seleccionar «Instalar» para agregarlas. Para cada aplicación instalada, puedes configurar ajustes y permisos o eliminar la integración si ya no es necesaria. Revisa regularmente tus integraciones para asegurarte de que sigan siendo útiles y que cumplan con las necesidades actuales de tu equipo, lo que mantiene la eficiencia y la organización de tu espacio de trabajo de Slack.
En la versión gratuita de Slack, puedes agregar hasta tres aplicaciones a los espacios de trabajo. Si tienes el plan Pro de Slack, puedes instalar hasta 10 aplicaciones. Si tienes el plan Business+ de Slack, puedes instalar todas las aplicaciones que quieras. ¡No hay límites! Ten en cuenta que algunos servicios de aplicaciones requieren que pagues o que te suscribas para usar sus productos antes de utilizarlos en Slack.
Para explorar los planes de pago y gratuitos de Slack, revisa nuestra página de precios.
Usa la API de Slack para crear una aplicación que conecte las fuentes de datos y herramientas que tu organización necesita para una ejecución sin problemas. Para obtener todos los recursos que necesitarás para comenzar y crear tu aplicación, visita la API de Slack y únete al Programa para desarrolladores de Slack, donde obtendrás acceso exclusivo a funciones beta, herramientas y recursos creados con el propósito de ayudar a que los desarrolladores creen y crezcan.
Si te interesa aprender de otros desarrolladores, diseñadores y administradores de productos que desarrollan sus creaciones en nuestra plataforma, considera la posibilidad de unirte a un grupo de la comunidad de la plataforma de Slack.