En Slack, OpenAI convierte a Codex en un verdadero compañero de equipo de ingeniería

OpenAI trabaja para impulsar un futuro en el que la AGI (inteligencia general artificial) beneficie de manera significativa a todas las personas, y eso empieza con herramientas cuyo uso se sienta simple e intuitivo.

“Cuando pensamos en los productos de IA que tenemos hoy, ya son muy útiles, pero pueden exigir mucho análisis y esfuerzo”, dijo Alexander Embiricos, miembro del equipo de producto de OpenAI.

¿Qué sucedería si, en lugar de funcionar como un chatbot independiente, un agente de IA pudiera realmente trabajar con alguien? “Se nos ocurrió la idea de un compañero de equipo de ingeniería de software”, contó Embiricos. “Así que construimos Codex, el agente de código de OpenAI”. Dado que el equipo pasa gran parte del día en Slack, integrar Codex directamente en esa capa de conversación era una decisión obvia. “Cuando usas Codex en Slack, no tienes que salir de ninguna herramienta ni cambiar de contexto”, afirmó Embiricos.

Kiriti Badam, uno de los miembros del equipo técnico de OpenAI, señaló que la integración con Slack era especialmente adecuada para Codex por tres razones:

Documentación clara y bien redactada: “Era muy fácil para el mismo Codex leer la documentación e implementar una función”, comentó Badam. Un sandbox exclusivo para desarrolladores: “Puedes crear un sandbox aparte, probarlo y dejar que Codex escriba el código por ti en el bot de Slack, con lo que básicamente se construye a sí mismo”, explicó. El generador visual de Block Kit: “Simplemente arrastra y suelta para ver exactamente cómo debería verse tu mensaje, toma el fragmento de markdown, colócalo en tu código y listo: ya tienes esa función disponible”, dijo Badam.

El resultado es una experiencia que se siente como trabajar con un compañero real que encaja de forma natural en el flujo de trabajo del equipo. “Si integras a Codex en Slack, él mismo puede identificar qué información necesita como contexto”, indicó Badam. “No queremos un sistema de tickets adicional que dependa de que una persona recopile los hilos correctos”. Ahora, cuando le preguntan “¿Puedes encargarte de esto?”, Codex lee el hilo, entiende el entorno y comienza la tarea de forma automática.

De cara a lo que viene, el equipo ve esto como un paso hacia una forma de colaboración aún más fluida. “Todos estamos experimentando con lo que puede hacerse con Codex ahora mismo y con lo que puede hacerse con Codex en Slack”, señaló Embiricos. “¿Cómo podemos hacer posible un futuro en el que tengas un compañero que sea proactivo y esté siempre disponible en segundo plano? Nos encantaría construir un futuro donde las cosas simplemente sucedan en Slack”.