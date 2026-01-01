Rivian impulsa la innovación en vehículos eléctricos con Slack

Con la misión de «mantener al mundo aventurero para siempre», Rivian tiene el compromiso de crear soluciones que ayuden a transformar los sistemas de energía y transporte del planeta hacia un futuro más sostenible. Desde el lanzamiento de los modelos R1S y R1T y la camioneta de reparto eléctrica personalizada de Amazon en 2021, el fabricante estadounidense de automóviles ha experimentado un rápido crecimiento. En los últimos años, la empresa anunció tres nuevos vehículos (R2, R3 y R3X), estableció una empresa conjunta con el Grupo Volkswagen y amplió sus puntos de Spaces, Services Centers y Rivian Adventure Network en todo el país. Además, avanza con el desarrollo de una nueva planta, nuevas alianzas y más centros de servicio.

«En un mercado competitivo como el nuestro, la innovación es clave para mantenernos a la vanguardia», afirmó Sridhar Thati, vicepresidente de Enterprise Technology and IT Infrastructure de Rivian. «Slack es un elemento clave para propiciar nuestro crecimiento, ya que reúne a personas, procesos y datos en el flujo de trabajo».

Con casi 15 000 empleados que envían 7,8 millones de mensajes al mes en Slack, la colaboración digital estimula una cultura de curiosidad, creatividad y toma rápida de decisiones. «A medida que escalamos rápidamente, necesitamos una plataforma que nos permita mantener una comunicación eficiente, automatizar los flujos de trabajo e integrar distintos sistemas en un único centro unificado», declaró Thati. Slack desempeña un papel central en la forma en que trabajan ciertos equipos, agiliza la comunicación diaria y permite una coordinación fluida con socios externos para convertir ideas innovadoras en productos finales.

Slack es importante no solo para el trabajo en equipo interno, sino también para colaborar con otros y hacer realidad nuestros productos de alta calidad. Sridhar Thati Vicepresidente de Enterprise Technology and IT Infrastructure, Rivian

Impulso de la productividad a través de herramientas digitales para ahorrar en costos

Al mejorar tanto la productividad individual como la eficiencia empresarial, Slack permite a los equipos de Rivian concentrarse en la creatividad y la innovación, en línea con su valor fundamental de «ser aventureros».

Por ejemplo, cuando surge una necesidad operativa en la planta de producción, Slack activa una notificación inmediata y crea un canal exclusivo para reunir rápidamente a las personas adecuadas. «Este flujo de trabajo en Slack nos está ayudando a mejorar nuestra eficiencia operativa», dijo Anoop Narang, jefe de Digital Workplace and Solutions de Rivian.

Otro flujo de trabajo respalda el sistema de ingeniería de manufactura (MES) de Rivian, lo que agiliza la comunicación y acelera los tiempos de respuesta en procesos clave de producción. «Este flujo de trabajo en Slack no solo mejora la agilidad operativa, sino que también ayuda a reducir el tiempo de inactividad, lo que en última instancia genera ahorros de costos y mejoras continuas en los procesos de fabricación de Rivian», señaló Narang.

Para avanzar más rápido y escalar de forma más eficaz, Rivian está explorando la posibilidad de conectar a los líderes de grupo y los ingenieros del MES con Agentforce, la primera plataforma de trabajo digital para empresas que integra agentes pensados para ayudar a los empleados directamente en Slack.

Impulso de la innovación en todas las zonas horarias y énfasis en las tareas de alto valor

Ya sea que los empleados de Rivian estén en un centro de servicio o trabajando de forma remota, coordinan sus actividades sin problemas en Slack. «Se necesitan grandes mentes y personas trabajando juntas para desarrollar un producto y, en Rivian, Slack nos une sin importar las fronteras o las zonas horarias», dijo Narang. «Fomenta una mejor comunicación y colaboración, y nos ayuda a resolver problemas del negocio con flujos de trabajo automatizados e innovación continua».

Mientras Rivian crecía, uno de sus mayores desafíos era evitar el cambio constante de contexto. «A medida que Rivian fue escalando, Slack nos ha ayudado a mantener el negocio funcionando sin problemas», afirmó Alexis Whisnant, ingeniera sénior de soluciones de TI.

Por ejemplo, para brindar asistencia en lo que respecta a los vehículos, el equipo central de asistencia de operaciones del centro de servicio de Rivian está conectado con equipos de asistencia locales en ubicaciones físicas de todo el mundo. Si bien muchos de sus procesos siguen siendo altamente manuales, Rivian usa Slack para automatizar y agilizar los flujos de trabajo.

Aprovechamiento de la creatividad y la automatización para escalar un futuro sostenible

El compromiso de Rivian con acelerar la transición hacia la energía sostenible depende del impacto de sus equipos. «Para impulsar la responsabilidad y la innovación, automatizamos tareas en Slack, con lo que liberamos a nuestros empleados para que se concentren en lo que realmente importa: alcanzar sus objetivos de nuevas maneras», dijo Sheryl Anderson, gerente sénior de Digital Workplace and Solutions (y una administradora de Slack del año). «Esto impulsa la productividad y la creatividad, y proporciona las herramientas adecuadas para mejorar funciones y productos y, en última instancia, hacer de Rivian un mejor lugar. Cuando el trabajo es más eficiente y rápido, hay más tiempo para dedicarse a la calidad y la mejora del producto».

Un ejemplo es el proceso de incorporación para los gerentes de Rivian. Antes, el equipo debía extraer datos manualmente de Workday, clasificar información y enviar mensajes de forma individual, lo que tomaba mucho tiempo y era un proceso difícil de adaptar a escala. Ahora, gracias a una aplicación personalizada de Slack, los nuevos gerentes reciben recursos de incorporación personalizados directamente. Esta integración ahorra 1,5 horas por semana por persona.

«El flujo de trabajo de incorporación ha generado una mejora considerable en el tiempo de adaptación de los nuevos empleados», explicó Anderson. «En lugar de pasar tiempo buscando información, los nuevos contratados tienen lo que necesitan al instante y pueden ponerse al día mucho más rápido».

Con Slack en el centro de sus operaciones, Rivian no solo está construyendo vehículos eléctricos revolucionarios: está liderando un movimiento hacia un mundo mejor. Al optimizar la colaboración y acelerar la toma de decisiones, el equipo de Rivian puede mantenerse enfocado en su misión. Cada información compartida, cada desafío resuelto y cada avance logrado acerca a Rivian un paso más hacia garantizar que las futuras generaciones tengan un mundo que valga la pena explorar.