Rivian consigue estar a la vanguardia de los vehículos eléctricos gracias a Slack

Con la misión de “mantener el espíritu aventurero del mundo para siempre”, Rivian está comprometida con crear soluciones que ayuden a transformar los sistemas energéticos y de transporte del planeta hacia un futuro más sostenible. Desde el lanzamiento del R1S, el R1T y la furgoneta eléctrica de reparto personalizada de Amazon en 2021, el fabricante estadounidense ha experimentado un crecimiento acelerado. En los últimos años, la compañía ha anunciado tres próximos modelos (R2, R3 y R3X), ha establecido una empresa conjunta con Volkswagen Group y ha ampliado su red de Spaces, Service Centers y Rivian Adventure Network en todo el país. El fabricante estadounidense continúa avanzando con el desarrollo de una nueva planta, nuevas alianzas y la expansión de sus ubicaciones de servicio.

“En un mercado tan competitivo como el nuestro, la innovación es clave para mantenerse por delante”, señala Sridhar Thati, vicepresidente de Tecnología Empresarial e Infraestructura de TI de Rivian. “Slack es un factor crucial para nuestro crecimiento al aunar a nuestra gente, nuestros procesos y nuestros datos en el flujo de trabajo”.

Con cerca de 15 000 empleados que envían 7,8 millones de mensajes en Slack cada mes, la colaboración digital impulsa una cultura de curiosidad, creatividad y toma de decisiones ágil. “A medida que crecemos rápidamente, necesitamos una plataforma que nos permita mantener una comunicación eficiente, automatizar flujos de trabajo e integrar distintos sistemas en un único centro unificado”, explica Thati. Slack desempeña un papel central en la forma de trabajar de determinados equipos, al simplificar la comunicación diaria y facilitar una coordinación fluida con socios externos para convertir ideas innovadoras en productos finales.

Slack es muy importante no solo para la colaboración interna de nuestros equipos, sino para colaborar con otras personas y que nos ayuden a dar vida a nuestros fantásticos productos. Sridhar Thati Vicepresidente de Tecnología empresarial e Infraestructura de TI, Rivian

Aumentar la productividad con herramientas digitales: ahorro asegurado

Gracias a que Slack les ayuda a mejorar la productividad individual y la eficiencia del negocio, los equipos de Rivian pueden centrarse en los aspectos más creativos e innovadores de su trabajo, lo que les permite mantener su “espíritu aventurero”.

Por ejemplo, cuando surge una necesidad en una de sus instalaciones, Slack activa una notificación instantánea y crea un canal con las personas adecuadas rápidamente. “Este flujo de trabajo de Slack nos ayuda a mejorar la eficiencia operativa”, afirma Anoop Narang, director de Lugar de Trabajo Digital y Soluciones de Rivian.

Otro flujo de trabajo da soporte al Sistema de Ingeniería de Fabricación (MES) de Rivian, agilizando la comunicación y acelerando los tiempos de respuesta en procesos clave de producción. “Este flujo de trabajo en Slack no solo mejora la agilidad operativa, sino que también ayuda a reducir los tiempos de inactividad y, en última instancia, impulsa el ahorro de costes y la mejora continua de los procesos de fabricación de Rivian”, explica Narang.

Para avanzar con mayor rapidez y escalar de forma más eficaz, Rivian está explorando la posibilidad de conectar a los responsables de grupo y a los ingenieros de su equipo de MES con Agentforce, la primera plataforma de trabajo digital para empresas que integra agentes orientados a los empleados directamente en Slack.

Fomentar la innovación en diferentes partes del mundo centrándose en el trabajo de mayor valor

Tanto si los empleados de Rivian se encuentran en un centro de servicio como si trabajan en remoto, todos se coordinan de forma fluida en Slack. “Para crear un producto hacen falta grandes mentes y personas que trabajen juntas, y en Rivian Slack nos une, sin importar las barreras o los husos horarios”, afirma Narang. “Fomenta una comunicación y una colaboración mejores, y nos ayuda a resolver retos de negocio mediante flujos de trabajo automatizados y una innovación continua”.

A medida que crecían, uno de los mayores retos de Rivian era evitar el cambio constante de contexto entre herramientas. “A medida que Rivian ha ido escalando, Slack nos ha ayudado a mantener el negocio funcionando de forma fluida”, señala Alexis Whisnant, ingeniera sénior de Soluciones de TI.

Por ejemplo, para dar soporte a las necesidades relacionadas con los vehículos, el equipo central de operaciones del centro de servicio de Rivian está conectado con los equipos de soporte locales en ubicaciones físicas de todo el mundo. Aunque muchos de sus procesos siguen siendo altamente manuales, Rivian utiliza Slack para automatizar y agilizar los flujos de trabajo.

Impulsar la creatividad y la automatización para adaptarse de cara a un futuro sostenible

El compromiso de Rivian con acelerar la transición hacia una energía sostenible depende en gran medida del impacto de sus equipos. “Para impulsar la responsabilidad y la innovación, automatizamos tareas en Slack, liberando a las personas para que puedan centrarse en lo que realmente importa: alcanzar sus objetivos de nuevas formas”, explica Sheryl Anderson, directora sénior de Lugar de Trabajo Digital y Soluciones (y administradora de Slack del año). “Esto aumenta la productividad y la creatividad, al proporcionar las herramientas adecuadas para mejorar funcionalidades y productos y, en última instancia, hacer de Rivian un mejor lugar. Cuando el trabajo es más eficiente y rápido, hay más tiempo para centrarse en la calidad y en la mejora del producto”.

Por ejemplo, el proceso de incorporación de los administradores de Rivian antes requería extraer datos manualmente de Workday, ordenar la información y enviar mensajes uno a uno, un método lento y difícil de escalar. Ahora, gracias a una aplicación personalizada en Slack, los nuevos administradores reciben directamente recursos de incorporación adaptados a su perfil. Esta integración ahorra 1,5 horas por persona a la semana.

“El flujo de trabajo de incorporación ha supuesto una mejora significativa en el tiempo de incorporación de los nuevos empleados”, señala Anderson. “En lugar de perder tiempo buscando información, las nuevas incorporaciones tienen lo que necesitan al instante y pueden ponerse al día mucho más rápido”.

Con Slack en el centro de sus operaciones, Rivian no solo está creando vehículos eléctricos revolucionarios, sino que impulsa un movimiento hacia un mundo mejor. Al agilizar la colaboración y acelerar la toma de decisiones, el equipo de Rivian puede mantenerse centrado en su misión. Cada idea compartida, cada reto superado y cada avance logrado acerca un paso más a Rivian a su objetivo de garantizar que las futuras generaciones tengan un mundo que merezca la pena explorar.