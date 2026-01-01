En Slack, OpenAI convierte Codex en un verdadero compañero de equipo para ingeniería

OpenAI avanza hacia un futuro en el que la AGI (inteligencia artificial general) aporte beneficios reales a todo el mundo, y ese camino empieza con herramientas que resulten sencillas e intuitivas.

“Si pensamos en los productos de IA que tenemos hoy, ya son muy útiles, pero también pueden exigir bastante reflexión y esfuerzo”, explica Alexander Embiricos, miembro del equipo de producto de OpenAI.

Pero ¿y si, en lugar de funcionar como un chatbot independiente, un agente de IA pudiera trabajar de verdad junto a una persona? “Imaginamos la idea de un compañero de equipo para ingeniería de software”, explica Embiricos. “Así que creamos Codex, el agente de programación de OpenAI”. Como el equipo pasa buena parte del día en Slack, llevar Codex directamente a ese entorno de conversación era una decisión evidente. “Cuando usas Codex en Slack, no tienes que saltar de una herramienta a otra ni cambiar de entorno”, afirma Embiricos.

Como miembro del equipo técnico de OpenAI, Kiriti Badam vio que la integración con Slack encajaba especialmente bien con Codex por tres motivos:

Documentación clara y bien redactada: “Al propio Codex le resultó muy fácil leer la documentación e implementar una función”, explica Badam. Sandbox específico para desarrolladores: “Puedes crear un sandbox aparte, probarlo y dejar que Codex escriba código por ti en el bot de Slack; en cierto modo, se va creando a sí mismo”, explica. Creador visual de kit de bloques: “Solo tienes que arrastrar y soltar para ver exactamente cómo debería quedar tu mensaje, copiar el extracto de Markdown, incluirlo en tu código y ya tienes esa función lista para usar”, explica Badam.

El resultado es una forma de trabajar muy parecida a tener un compañero más, integrada con naturalidad en el flujo de trabajo del equipo. “Al estar integrado en Slack, Codex puede entender por sí mismo qué contexto necesita”, señala Badam. “No tendría sentido añadir otro sistema de tickets que dependiera de que una persona identificara los hilos adecuados”. Ahora, cuando le pide: “¿Puedes encargarte de esto?”, Codex lee el hilo, entiende el entorno y empieza la tarea automáticamente.

De cara al futuro, el equipo ve esto como un paso hacia una forma de colaboración aún más fluida. “Ahora mismo estamos explorando juntos todo lo que se puede hacer con Codex y lo que se puede hacer con Codex en Slack”, señala Embiricos. “¿Cómo podemos llegar a un futuro en el que tengas un compañero de equipo que se anticipe a tus necesidades y esté presente en segundo plano? Nos encantaría avanzar hacia un futuro en el que todo suceda directamente en Slack”.