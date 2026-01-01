In Slack, OpenAI trasforma Codex in un vero membro del team di progettazione

OpenAI si sta impegnando per un futuro in cui l’AGI (Artificial General Intelligence) porti benefici concreti a tutti, e questo inizia con strumenti che risultino intuitivi e facili da usare.

“Se pensiamo ai prodotti di IA che abbiamo oggi, sono già molto utili, ma possono richiedere molto impegno e riflessione”, ha affermato Alexander Embiricos, membro del team di prodotto di OpenAI.

Invece di funzionare come un chatbot separato, cosa succederebbe se un agente di IA potesse davvero lavorare insieme alle persone? “Abbiamo immaginato l’idea di un membro del team specializzato nello sviluppo software”, ha spiegato Embiricos. “Così abbiamo creato Codex, l’agente di programmazione di OpenAI.” Poiché il team trascorre gran parte della giornata in Slack, integrare Codex direttamente in quel livello conversazionale è stata una scelta ovvia. “Quando usi Codex in Slack, non devi uscire da uno strumento o cambiare contesto”, ha aggiunto Embiricos.

In qualità di membro del team tecnico di OpenAI, Kiriti Badam ha individuato tre motivi per cui l’integrazione con Slack si adatta particolarmente bene a Codex:

Una documentazione chiara e ben scritta: “Per Codex è stato molto facile leggere la documentazione e implementare una funzione”, ha dichiarato Badam. Un sandbox dedicato agli sviluppatori: “Puoi creare un sandbox separato, fare i test lì e lasciare che Codex scriva il codice per te nel bot di Slack, arrivando in pratica a costruirsi da solo”, ha affermato. Il visual builder di Block Kit: “Basta trascinare e rilasciare per vedere esattamente come apparirà il messaggio, prendere il frammento markdown, inserirlo nel codice e la funzione sarà immediatamente disponibile”, ha detto Badam.

Il risultato è un'esperienza molto simile a quella di lavorare con un vero collega, che si integra perfettamente nel flusso di lavoro del team. “Se inserisci Codex all'interno di Slack, riesce a capire di quale contesto ha bisogno”, afferma Badam. “Non vogliamo un sistema di ticket aggiuntivo che dipenda da un essere umano per raccogliere le conversazioni giuste.” Ora, quando chiedi “Puoi occupartene tu?”, Codex legge la conversazione, comprende l’ambiente e avvia automaticamente l’attività.

Guardando avanti, il team vede tutto questo come un passo verso una collaborazione ancora più fluida. “Stiamo esplorando tutto ciò che si può fare con Codex oggi, e tutto ciò che si può fare con Codex in Slack”, ha dichiarato Embiricos. “Come possiamo costruire un futuro in cui hai un collega proattivo e sempre presente? Ci piacerebbe creare un mondo in cui le cose semplicemente accadono all'interno di Slack.”