OpenAI가 Slack에서 Codex를 진정한 엔지니어링 동료로 만드는 방법

OpenAI는 AGI(인공일반지능, Artificial General Intelligence)가 모든 사람에게 실질적인 혜택을 가져다주는 미래를 향해 나아가고 있습니다. 그 시작은 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 도구에서 비롯됩니다.

“지금의 AI 제품들을 들여다 보면 이미 굉장히 유용하지만, 사용하는 데 여전히 많은 생각과 노력이 필요하죠.”라고 OpenAI 제품 스태프 팀의 팀원인 Alexander Embiricos가 말합니다.

별도의 챗봇으로 작동하는 대신, AI 에이전트가 진정으로 사람과 함께 일할 수 있다면 어떨까요? “저희는 소프트웨어 엔지니어링 동료라는 개념을 상상했습니다.”라고 Embiricos는 말합니다. “그래서 OpenAI의 코딩 에이전트인 Codex를 만들었죠.” 팀이 하루의 대부분을 Slack에서 보내기 때문에, Codex를 그 대화 레이어에 직접 연동하는 건 너무나 당연한 선택이었습니다. “Slack에서 Codex를 사용하면 다른 도구로 이동하거나 업무 맥락을 전환할 필요가 없죠.”라고 Embiricos는 덧붙였습니다.

OpenAI 기술 팀 팀원인 Kiriti Badam은 Slack 연동이 Codex에 특히 잘 맞는다고 생각한 세 가지 이유를 다음과 같이 꼽았습니다.

명확하고 잘 정리된 문서: “Codex가 직접 문서를 읽고 기능을 구현하는 것은 정말 수월했습니다.”라고 Badam은 이야기합니다. 전용 개발자 샌드박스: “샌드박스를 따로 만들어 테스트하고, Slack 봇 안에서 Codex가 직접 코드를 작성하게 할 수 있습니다. 사실상 스스로를 만들어 나가는 거죠.”라고 그는 말합니다. Block Kit의 비주얼 빌더: “끌어놓기를 통해 메시지가 어떻게 보일지 바로 확인하고, 마크다운 코드조각을 코드에 붙여넣으면 해당 기능을 바로 쓸 수 있습니다.”라고 Badam은 말합니다.

결과적으로 마치 동료가 팀의 워크플로에 자연스럽게 합류한 것 같은 경험이죠. “Codex를 Slack 안에 두면, 필요한 맥락을 스스로 파악할 수 있습니다.”라고 Badam은 말합니다. “올바른 스레드를 직접 찾기 위해 사람에 의지하는 별도의 티켓 시스템은 원하지 않습니다.” 이제 “이거 처리해 줄 수 있어?”라고 물으면, Codex는 스레드를 읽고 환경을 파악한 뒤 자동으로 작업을 시작하죠.

앞으로 팀은 이를 더욱 유연한 협업 방식으로 나아가는 단계로 보고 있습니다. “지금 Codex로 뭘 할 수 있는지, Slack에서 Codex로 뭘 할 수 있는지 모두가 신나게 아이디어를 쏟아내고 있습니다.”라고 Embiricos는 말합니다. “주도적이며 열정적으로 움직이는 동료와 함께하는 미래를 어떻게 만들 수 있을까요? Slack 안에서 모든 일이 저절로 척척 이루어지는 미래를 만들고 싶습니다.”