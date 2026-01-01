템플릿으로 업무 진행 가속화
모든 프로젝트, 프로그램 또는 문제에 대해 미리 구성된 템플릿을 사용하여 업무를 명확하게 진행하세요.
자주 묻는 질문
템플릿은 사전 구축된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로 등 Slack 최고의 기능을 한데 모아 특정 사용 사례에 바로 사용할 수 있도록 지원합니다. 템플릿을 이용하면 사용자와 팀은 더욱 빠르게 가치를 창출하고, 프로세스를 확장하고, 생산성을 높일 수 있습니다.
템플릿은 모든 Slack 유료 플랜에서 사용할 수 있으며 애드온이 아닙니다. 가격 책정 정보에 대해서는 가격 책정 페이지를 확인하세요.
Slack 템플릿은 자동화를 기반으로 하는 유연하고 확장 가능한 솔루션으로, 모든 비즈니스 분야에서 사용자와 팀의 생산성을 향상시켜 ‘백지 상태’에서 신속하게 업무를 완료할 수 있도록 지원합니다.
네, 요구 사항에 적합한 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다. Grid 플랜의 관리자는 내부에서 사용할 수 있도록 조직 전반의 사용자 지정 템플릿을 만들어 게시할 수 있습니다.