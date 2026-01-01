템플릿은 사전 구축된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로 등 Slack 최고의 기능을 한데 모아 특정 사용 사례에 바로 사용할 수 있도록 지원합니다. 템플릿을 이용하면 사용자와 팀은 더욱 빠르게 가치를 창출하고, 프로세스를 확장하고, 생산성을 높일 수 있습니다.