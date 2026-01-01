템플릿으로 업무 진행 가속화

모든 프로젝트, 프로그램 또는 문제에 대해 미리 구성된 템플릿을 사용하여 업무를 명확하게 진행하세요.

인기 템플릿

팀의 모든 요구 사항을 충족하는 엄선된 템플릿입니다.

프로젝트 관리 템플릿

피드백 템플릿

온보딩 체크리스트 템플릿

마케팅 캠페인 템플릿

마케팅 템플릿으로 캠페인 성공을 이끌어 보세요. 목표를 달성하고, 조율된 상태를 유지하며, 원활하게 결과를 제공하세요.
문제 로그 템플릿

Slack의 문제 로그 템플릿으로 버그와 문제를 추적하는 효율적인 접근 방식을 구현하세요.
외부 파트너 시작 키트

대행사, 고객 등 모든 유형의 외부 파트너와 한 곳에서 대화하고, 추적하고, 필요한 자산을 전달할 수 있습니다.
영업 추적기 템플릿

거래를 체계화하고, 파이프라인 단계를 추적하며, 정확하게 성과를 측정하세요.
팀 체크인 템플릿

요청 프로세스

통일된 요청 양식, 추적기, 자동화된 상태 업데이트를 통해 요청을 더욱 효율적으로 관리하세요.
일대일 회의 템플릿

카테고리별로 찾아보기

프로젝트 관리
팀 관리
커뮤니케이션
생산성

무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
목표, 기능, 성공 지표를 정의하고 Slack에서 직접 협업하며 세부 사항을 다듬어 보세요.
제품 브리프 템플릿
Slack의 분기별 계획 템플릿을 사용하면 분기별 계획 프로세스를 구성하고, 우선순위를 지정하며, 진행 상황을 추적하고, 간소화할 수 있습니다.
분기별 계획 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
Slack의 온보딩 체크리스트 템플릿으로 모든 중요 정보와 첫 주의 해야 할 일을 쉽게 액세스할 수 있는 곳에 모아보세요.
온보딩 체크리스트 템플릿
사용하기 쉬운 작업, 회의, 리소스 템플릿으로 직원을 환영하세요.
직원 온보딩 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿
팀이 최고의 성과를 내는 데 필요한 투명성과 구조를 제공하세요.
팀 체크인 템플릿
목표를 설정하고, 성장을 추적하며, 리소스를 공유하여 직원 성장을 효율화하세요.
일대일 회의 템플릿

자주 묻는 질문

템플릿은 사전 구축된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로 등 Slack 최고의 기능을 한데 모아 특정 사용 사례에 바로 사용할 수 있도록 지원합니다. 템플릿을 이용하면 사용자와 팀은 더욱 빠르게 가치를 창출하고, 프로세스를 확장하고, 생산성을 높일 수 있습니다.

템플릿은 모든 Slack 유료 플랜에서 사용할 수 있으며 애드온이 아닙니다. 가격 책정 정보에 대해서는 가격 책정 페이지를 확인하세요.

Slack 템플릿은 자동화를 기반으로 하는 유연하고 확장 가능한 솔루션으로, 모든 비즈니스 분야에서 사용자와 팀의 생산성을 향상시켜 ‘백지 상태’에서 신속하게 업무를 완료할 수 있도록 지원합니다.

네, 요구 사항에 적합한 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다. Grid 플랜의 관리자는 내부에서 사용할 수 있도록 조직 전반의 사용자 지정 템플릿을 만들어 게시할 수 있습니다.