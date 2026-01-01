Slack에서 본 템플릿을 사용하는 방법(단계별 안내)

새로운 직원을 온보딩할 때에는 시간, 조직, 잘 계획된 접근 방식이 필요합니다. Slack의 직원 온보딩 템플릿은 표준화된 디지털 신입 사원 온보딩 프레임워크를 통해 작업, 리소스, 연락처 및 기타 중요한 정보를 맞춤화할 수 있어 온보딩 과정을 간소화합니다. 시작하는 방법을 알아보세요.

’템플릿 사용’을 클릭하여 Slack OS에 템플릿 추가: 라이브러리에서 직원 온보딩 템플릿을 선택하고 왼쪽 하단의 ‘템플릿 사용’ 버튼을 클릭하세요.

작업과 마감일 추가: 신규 직원이 첫 주 동안 완료해야 할 작업 목록을 추가하세요. 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있도록 체크리스트 형식을 사용하세요.

회의 및 이벤트 추가: 오리엔테이션, HR 서류 작업, 온보딩 양식, IT 설정, 팀 소개, 리더와의 1:1 회의 등 온보딩 세션과 필요한 회의를 추가하세요. 날짜, 시간, 반복적인 세션을 포함하세요.

온보딩 버디 배정: 빠른 연결을 위해 @를 사용하여 팀원을 직접 태그하세요. 표시된 이름을 클릭하여 해당 팀원의 프로필 카드를 추가하세요.

신규 직원을 해당 Slack 채널에 추가하는 워크플로 설정: 채널 초대 및 리마인더를 자동화하는 워크플로를 만들어 신규 직원을 모든 관련 Slack 채널(팀, 프로젝트, 소셜)에 한 번에 추가하세요.

문화 리소스 공유: 신입 사원이 한 곳에서 쉽게 액세스할 수 있도록 회사 문화와 가치에 대한 링크와 동영상을 삽입하세요. Slack, YouTube 또는 귀사의 웹사이트 링크를 템플릿에 복사해서 붙여넣어 카드를 만들 수 있습니다.

온보딩 템플릿이란 무엇인가요?

온보딩 템플릿은 조직이 신입 직원을 환영하고 통합하는 데 도움이 되는 표준화된 프레임워크입니다. 신입 직원이 첫 며칠, 몇 주, 몇 달 동안 업무를 수행하는 데 꼭 필요한 작업과 리소스를 체계화합니다. 각 신입 직원마다 체크리스트를 새로 만드는 대신, 관리자는 템플릿을 직원 온보딩 가이드로 활용하여 작업 할당, 마감일, 예정된 활동을 추적함으로써 놓치는 사항을 막을 수 있습니다.

기업이 맞춤형 온보딩 템플릿을 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

일관성: 템플릿은 부서, 관리자 또는 입사일에 관계없이 모든 신입 직원이 동일하게 질 높은 온보딩을 경험할 수 있도록 해주며, 사내 문화를 보존하고 중요한 단계가 생략되지 않도록 해줍니다.

규정 준수: 표준화된 직원 온보딩 체크리스트 는 HR 팀과 관리자가 필요한 서류 작업, 정책 승인, 필수 교육을 추적하도록 도와줍니다. 이러한 작업이 완료되도록 하면 법적 위험을 줄이고 조직이 감사에 대비하도록 만들 수 있습니다.

직원 만족도: 체계적으로 구성된 온보딩 프로세스는 신입 직원이 환영을 받으며, 업무에 준비되고, 새로운 역할에 자신감을 느끼도록 도와줍니다. 온보딩 템플릿을 사용하면 이들이 팀원들과 연결되고, 주요 리소스에 쉽게 접근하며, 질문에 대한 답변을 빠르게 찾을 수 있습니다.

직원 온보딩 템플릿에 포함할 내용

포용적인 템플릿에는 신입 직원이 적응하고, 연계되고, 생산적이 되는 데 필요한 모든 것이 포함됩니다. 포함해야 할 필수 요소는 다음과 같습니다.

첫 주 작업

성공적으로 신입 직원을 준비시키는 데 필요한 핵심 실행 항목의 체크리스트부터 시작하세요. 여기에는 다음 사항들이 포함됩니다.

오리엔테이션

서류 작업

직원 복리후생 정보

장비 및 계정 설정

정책 검토

규정 준수 교육

온보딩 버디 또는 멘토

각 작업의 마감일과 진행 상황을 추적하고 질문에 답변할 수 있는 담당자를 포함하세요.

참석할 회의

HR 오리엔테이션, 팀 소개, 매니저 및 주요 협업자와의 1:1 회의, 부서별 교육 등 필수 교육 세션과 회의를 목록화하세요. 어떤 회의에 꼭 참석해야 하고 어떤 회의가 선택 사항인지 명시하고, 캘린더 링크나 일정 조율에 관한 지침을 포함하세요.

온보딩 버디

각 새로운 직원을 동료 멘토나 지원 담당자와 연결하여 처음 몇 주 동안 질문에 답하고 안내를 제공할 수 있도록 합니다. 그들의 이름, 역할, 그리고 어떤 도움을 줄 수 있는지 포함시키세요. 예를 들어, 팀원들은 사내 문화와 관련된 질문과 소개를 도와줄 수 있고, IT 담당자는 기술 지원을 위해 도와줄 수 있겠지요.

가입할 채널

신규 직원이 즉시 가입해야 하는 Slack 채널을 목록화합니다. 이를 핵심적인 팀 채널, 업무에 필요한 프로젝트별 공간, 회사 전체 공지 채널, 소셜 또는 문화 구축 채널과 같은 그룹으로 분류하세요.

문화 리소스

회사 핸드북, 직원 복리후생 가이드, 회사 가치관, 사명 선언문, 조직 운영 방식을 설명하는 문서 등 주요 리소스에 대한 링크를 제공하세요. 사교 행사, 직원 리소스 그룹, 그리고 직원들이 조직 내에서 연결하고 커뮤니티를 구축하는 다른 방법들에 대한 정보를 포함하세요.

직원 온보딩 템플릿 사용의 이점

온보딩 템플릿은 여러 신규 직원을 관리하는 HR 팀부터 첫 팀원을 환영하는 매니저와 새로운 역할을 맡게 될 직원들까지 모두의 채용 프로세스를 간소화합니다. 명확한 단계별 실행 계획을 제공함으로써, Slack 템플릿은 아래와 같이 도움을 줍니다.

일관된 근무 첫 주의 경험 제공

모든 신규 직원은 동일한 프로세스를 따르고, 동일한 핵심 정보를 받으며, 첫 주간 무엇을 기대해야 하는지 정확히 알 수 있습니다. 다른 부서나 지역에 있는 직원들도 동일한 온보딩 경험을 거치며, 매니저들은 중요한 단계를 놓칠까 봐 걱정할 필요가 없습니다.

생산성과 직원 유지 개선

신입 사원이 첫 몇 주간 명확한 로드맵을 가지면 더 빠르게 생산성을 발휘합니다. 누구에게 도움을 요청해야 하는지, 어디서 리소스를 찾을 수 있는지, 자신의 역할에서 성공이 무엇인지 알 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 직원들이 첫날부터 자신감을 갖고 역량을 발휘할 수 있도록 도와주며, 효과적인 직원 유지 전략이 될 수 있습니다.

관리 업무 부담 감소

템플릿은 모든 온보딩 작업을 한 곳에 모아 시간을 절약합니다. 신입 사원이 들어올 때마다 새로운 체크리스트를 만들거나 정보를 찾는 대신, 관리자는 표준 템플릿을 간단히 맞춤 설정할 수 있습니다. HR 팀은 여러 신입 사원의 진행 상황을 동시에 모니터링하고, 문제를 신속하게 파악하며, 규정 준수 표준을 지킬 수 있습니다.

Slack에서 직원을 온보딩하는 5가지 모범 사례

직원 온보딩 템플릿은 좋은 출발점이지만, 효과적인 온보딩 전략과 함께 사용되어야 합니다. 실질적인 가치를 제공하도록 만드는 방법을 살펴보세요.

템플릿을 최신 리소스로 업데이트하기: 오래된 템플릿은 혼란을 야기할 수 있습니다. 온보딩 템플릿을 분기별로 검토하여 모든 링크가 잘 작동하는지, 채널 이름은 최신 상태인지, 연락처 정보가 정확한지 확인하세요. 회사에서 정책을 업데이트하거나 새로운 도구를 도입하거나 조직을 재편할 때 템플릿을 바로 업데이트하세요.

관리자와 온보딩 버디가 일찍 참여하도록 격려하기: 가장 훌륭한 온보딩 템플릿이라도 사람과의 관계를 대체할 수는 없습니다. 채용 관리자가 첫날이 되기 전 환영 메시지와 유용한 업무 준비 정보와 함께 먼저 연락하도록 독려하세요. 온보딩 버디는 첫 주 초반에 자신을 소개하고, 신입 사원이 질문할 때까지 기다리는 대신 정기적인 업무 확인 절차를 설정하는 것이 좋습니다.

Agentforce를 사용해 새 팀원 지원하기: 신입 직원에게 업무를 지원하기 위해 Slack의 Agentforce 사용 방법을 교육하세요. 예를 들어, “3주차 온보딩에 이뤄질 작업이 무엇인가요?" 또는 "영업을 위한 사전 교육을 완료하려면 무엇을 해야 하나요?"와 같이 질문할 수 있습니다. Agentforce는 또한 제품 간의 차이점과 같이 복잡한 주제에 대해 자세히 대화형 답변을 제공하여 신입 직원의 이해를 도와줍니다.

다양한 역할과 팀에 맞춰 구조 및 유연성의 균형잡기: 일관성은 중요하지만, 템플릿은 직원의 역할, 부서, 경험 수준에 따른 맞춤 설정도 가능해야 합니다. 예를 들어, 시니어 엔지니어링 채용자는 초급 마케팅 코디네이터와 다른 리소스가 필요합니다. 필수 사항을 다루는 핵심 템플릿을 만들고, 관리자가 쉽게 포함하거나 제외할 수 있는 역할별 또는 부서별 섹션을 추가하세요.

직원에게 피드백 요청하기: 온보딩 과정에서 발생하는 문제를 파악하고 경험을 개선하기 위해 직원 참여 설문 조사 질문 을 포함하세요. 예를 들어, 온보딩 과정이 명확하고 흥미로웠는지, 신규 직원이 자신의 역할과 책임에 대해 확신을 갖게 되었는지, 그리고 팀의 일원으로서 환영받는다고 느꼈는지를 물어보세요.

Slack의 직원 온보딩 템플릿을 사용해 보세요

신중한 온보딩 프로세스는 직원의 성공, 참여도, 그리고 유지율의 기반을 다져줍니다. 신규 직원이 무엇을 기대해야 하는지 이해하고 리소스에 쉽게 접근하게 되며 처음부터 팀과 연결된 느낌을 받을 때, 업무에 성공할 수 있는 좋은 위치에 놓이게 됩니다. Slack의 직원 온보딩 템플릿은 이 모든 요소를 한 곳에 모아줍니다. 작업, 리소스, 그리고 연결을 중앙화하여 놓치는 것이 없도록 하고 모든 신규 직원이 팀에 포함되었다고 느끼도록 합니다.



온보딩 프로세스를 혁신할 준비가 되셨나요? Slack의 직원 온보딩 템플릿을 사용하여 오늘부터 더 나은 경험을 구축해 보세요. [# /]