如何在 Slack 中使用此模板（分步说明）

新员工入职需要时间、组织能力和周密规划的方法。Slack 的员工入职模板通过一个标准化的数字化新员工入职框架简化了此过程，你可以使用任务、资源、联系人和其他重要信息来自定义该框架。以下是入门方法。

单击"使用模板"将此模板添加到你的 Slack 操作系统中。 从资源库中选择员工入职模板，然后单击左下角的"使用模板"按钮。

添加任务和截止日期。 添加新员工在第一周应完成的任务列表。使用清单格式轻松跟踪进度。

填写会议和活动。 添加入职培训和必要的会议，例如迎新会、人力资源文书工作、入职表格、IT 设置、团队介绍以及与领导的一对一会议。包含日期、时间和重复性会议。

分配入职伙伴。 使用 @ 直接提及队友以便快速建立联系。单击显示名以添加该团队成员的个人资料卡。

设置工作流程以将新员工添加到适用的 Slack 频道。 通过建立一个自动执行频道邀请和提醒的工作流程，一次性将新员工添加到所有相关的 Slack 频道（团队、项目和社交频道）。

分享文化资源。 嵌入关于公司文化和价值观的链接和视频，以便新员工可以在一个地方轻松进行访问。你可以将来自 Slack、YouTube 或公司网站的任何链接复制并粘贴到模板中以建立卡片。

什么是入职模板？

入职模板是一个标准化的框架，可帮助组织欢迎新员工并使其融入。该模板整理了新员工在入职后的头几天、几周和几个月内需要完成的基本任务和需要获得的资源。管理者无需为每个新员工建立清单，而是可以将该模板用作员工入职指南来跟踪任务分配、截止日期和计划的活动，确保万无一失。

公司使用可定制的入职模板有几个关键原因：

一致性。 模板确保每位新员工，无论部门、管理者或入职日期为何，都能获得同样高质量的入职体验。这能维护公司文化，并确保关键步骤不被遗漏。

合规性。 标准化的 员工入职清单 有助于人力资源团队和管理者跟踪必要的文书工作、政策确认和强制性培训。确保这些任务完成可以降低法律风险，并使组织为审计做好准备。

员工满意度。 组织良好的入职流程有助于新员工感到受欢迎、有准备并对新角色充满信心。使用入职模板使他们能够与团队成员联系、轻松访问关键资源并快速找到问题的答案。

员工入职模板应包含哪些内容

一个全面的模板包含让新员工感到方向清晰、融入环境并富有成效的所需的一切。以下是需要包含的基本要素。

第一周任务

从一个核心行动项清单开始，这些行动项是为新员工取得成功所必需的。这包括：

迎新会

文书工作

员工福利 信息

设备和帐户设置

政策审阅

合规培训

入职伙伴或导师

对于每项任务，包含截止日期和一位可以跟踪进度并回答问题的联系人。

需要参加的会议

列出必需的培训课程和会议，例如人力资源迎新会、团队介绍、与其管理者和关键协作者的一对一会议，以及任何部门特定的培训。明确指定哪些会议是强制性的，哪些是可选的，并包含日历链接或日程安排说明。

入职伙伴

为每位新员工匹配一位同伴导师或支持联系人，他们可以在最初几周内回答问题并提供指导。包含他们的姓名、角色以及他们提供帮助的方式。例如，团队成员可能帮助解决文化问题和进行介绍，而 IT 联系人则提供技术支持。

需要加入的频道

列出新员工应立即加入的 Slack 频道。将这些频道分类，例如核心团队频道、他们工作所需的项目特定空间、公司范围内的公告频道以及社交或文化建设频道。

文化资源

提供关键资源的链接，例如公司手册、员工福利指南、公司价值观、使命宣言以及解释组织运作方式的文件。包含有关社交活动、员工资源小组以及员工在组织内联系和建立社区的其他方式的信息。

使用员工入职模板的好处

入职模板为每个人简化了招聘流程，包括管理多名新员工的人力资源团队、欢迎其第一位团队成员的管理者以及开始担任新角色的员工。通过提供清晰、分步的行动计划， Slack 模板可帮助你：

提供一致的入职首周体验

每位新员工都遵循相同的流程，接收相同的关键信息，并确切知道在第一周会发生什么。不同部门或地点的员工仍然经历相同的入职体验，管理者无需担心遗漏任何关键步骤。

提高生产力和留任率

当新员工对其最初几周有清晰的路线图时，他们能更快地变得富有成效。他们知道向谁寻求帮助，在哪里可以找到资源，以及在其角色中成功是什么样的。这种结构化的方法也有助于员工从第一天起就感到自信和有能力，这可以成为一种有效的员工留任策略。

减少管理开销

模板通过将所有入职任务集中在一处来节省时间。管理者无需建立新的清单或为每位新员工搜索信息，只需自定义标准模板即可。HR 团队可以同时监控多名新员工的进度，快速发现问题并确保符合合规标准。

在 Slack 中进行员工入职的五个最佳实践

员工入职模板是一个良好的起点，但必须与有效的入职策略相结合。以下是确保其提供真正价值的方法。

使用最新资源保持模板更新。 过时的模板会导致混乱。每季度审查一次你的入职模板，确保所有链接有效、频道名称最新且联系人信息准确。当公司更新政策、引入新工具或进行重组时，请立即更新模板。

鼓励管理者和入职伙伴尽早互动。 即使是最好的入职模板也无法取代人际联系。鼓励招聘管理者在第一天之前通过欢迎消息和有用的准备信息与新员工联系。入职伙伴应在第一周尽早自我介绍，并安排定期情况汇报，而不是等待新员工提问。

使用 Agentforce 支持新团队成员。 培训新员工使用 Slack 中的 Agentforce 来获得支持并保持任务进度。例如，他们可以提出诸如"我第三周的入职任务是什么？"或"我需要做什么来完成销售就绪培训？"等问题。Agentforce 还通过提供详细、对话式的答案，帮助新员工理解复杂主题，例如产品之间的差异。

对不同角色和团队保持结构性与灵活性的平衡。 一致性很重要，但你的模板也应允许根据员工的角色、部门和经验水平进行自定义设置。例如，一名高级工程招聘人员与一名初级营销协调员所需的资源不同。建立一个涵盖基本要素的核心模板，然后添加特定于角色或特定于部门的部分，管理者可以轻松地包含或排除这些部分。

征求员工反馈。 在 员工参与度调查问题 中包含关于入职流程的问题，以发现问题并改进体验。例如，询问入职流程是否清晰且引人入胜，新员工是否对自己的角色和职责充满信心，以及他们是否感到受欢迎并成为团队的一部分。

开始使用 Slack 的员工入职模板

周密的入职流程为员工的成功、参与和留任奠定基础。当新员工了解会发生什么、能够轻松获取资源并从一开始就感到与团队联系紧密时，他们就为取得成功做好了充分准备。Slack 的员工入职模板将所有这些要素集中在一处。它集中了任务、资源和联系网，确保万无一失，并且每位新员工都感到被团队包容。



准备好改变你的入职流程了吗？使用 Slack 的员工入职模板，立即开始构建更好的体验。[# /]