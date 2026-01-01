如何在 Slack 中使用此範本 (逐步指示)

新員工就職需要時間、良好的安排，以及周全的規劃。Slack 的員工就職範本將此過程簡化，採用標準化的數位新進員工就職流程架構，讓你可以自訂工作、資源、聯絡人，以及其他重要資訊。以下介紹如何開始使用。

按一下「使用範本」，將此範本加入 Slack 作業系統。 從資源庫中選取員工就職範本，然後按一下左下方的「使用範本」按鈕。

新增工作和截止期限。 新增工作清單，列出新進員工第一週要完成的事項。使用檢查清單格式，方便追蹤進度。

填入會議和活動。 新增就職訓練和必要會議，例如就職引導、人力資源文書工作、就職表單、IT 設定、團隊介紹，以及與主管一對一會面。附上日期、時間和重複的訓練。

指派就職夥伴。 使用 @ 直接標記團隊成員，即可快速聯絡。按一下顯示名稱，新增此團隊成員的個人檔案卡片。

設定工作流程，自動將新進員工加入相關的 Slack 頻道。 建立可將頻道邀請和提醒自動化的工作流程，一次將新進員工新增至所有相關 Slack 頻道 (團隊、專案和社群)。

分享文化資源。 內嵌介紹公司文化和價值觀的連結與影片，讓新進員工可以在同一處輕鬆存取。你可以複製 Slack、YouTube 或公司網站上的連結，然後貼到範本中，即可建立卡片。

什麼是就職範本？

就職範本是一個標準化架構，幫助組織迎接新進員工，讓他們盡快融入組織。此範本能整理新進員工就職最初幾天、幾週及幾個月內需要完成的核心工作和必要資源。經理不必為每位新進員工建立檢查清單，可將此範本當成員工就職指南，用於追蹤工作指派、截止期限及預定活動，確保不會遺漏任何事項。

公司使用可自訂的就職範本是出於以下關鍵理由：

一致性。 範本可確保每位新進員工都獲得同樣的高品質就職體驗，不受部門、經理或開始日期的影響，這有助於維護公司文化，並確保不會遺漏關鍵步驟。

合規性。 標準 員工就職檢查清單 幫助人力資源團隊和經理追蹤必要的文書工作、政策確認和強制性訓練的進度。確保這些工作已完成，可降低法律風險，讓組織做好接受稽核的準備。

員工滿意度。 規劃良好的就職流程讓新進員工感覺受到歡迎、做好準備，並對新職務充滿信心。使用就職範本可讓他們與團隊成員建立聯繫、輕鬆存取主要資源，並迅速找到問題的解答。

員工就職範本應包含的內容

完整的就職範本應包含新進員工所需的一切，讓他們能夠熟悉環境、與其他成員建立聯繫並提升生產力。以下是應納入範本的必要元素。

第一週的工作

首先準備一份列出核心行動項目的檢查清單，這是幫助新進員工順利進入狀況的必要步驟。當中包括：

就職引導

文書工作

員工福利 資訊

設備和帳號設定

政策檢視

合規訓練

就職夥伴或導師

每項工作都包含截止期限，以及負責追蹤進度和解答問題的聯絡人。

要參加的會議

列出必須參加的訓練課程和會議，例如人力資源部門的就職引導、團隊介紹、與經理及主要共同作業者一對一交流，以及任何部門專門訓練。明確標註哪些會議必須參加，哪些可以選擇性參加，並附上行事曆連結或會議安排說明。

就職夥伴

為每位新進員工指派一位同儕導師或支援聯絡人，幫忙在就職前幾週解答疑問並提供指導。附上就職夥伴的名字、職務以及能提供的協助。例如，團隊成員可以協助解答公司文化相關問題並為新進員工介紹公司，IT 聯絡人則提供技術支援。

要加入的頻道

列出新進員工應立即加入的 Slack 頻道。將這些頻道分類，例如分為核心團隊頻道、工作所需的專案頻道、全公司公告頻道，以及社群或公司文化建立頻道。

文化資源

提供重要資源的連結，例如公司手冊、員工福利指南、公司價值觀、使命宣言，以及說明組織運作方式的文件。附上社群活動、員工資源團體，以及員工在組織內互相聯繫和建立社群的其他途徑相關資訊。

使用員工就職範本的好處

就職範本簡化了所有人的聘僱流程，不論是管理多位新進員工的人力資源團隊，還是迎接首位團隊成員的經理，抑或是剛開始新職務的員工，此範本都相當適用。透過提供清楚的逐步行動計畫，Slack 範本能幫助你：

提供一致的第一週體驗

每位新進員工都遵循相同流程，取得相同的重要資訊，並清楚瞭解第一週的安排。即便所在部門或地點不同，員工仍經歷相同的就職流程，經理也不必擔心遺漏任何關鍵步驟。

提升生產力和留任率

當新進員工在就職前幾週有清楚的行動規劃時，他們能更快進入狀況，產出工作成果。他們知道該找誰尋求協助，該到哪裡找資源，以及所任職職位的成功指標。這種有條理的方式也能讓員工從就職第一天就充滿自信、覺得能夠勝任，這同時也是一種有效的留才策略。

減少管理負擔

範本將所有就職工作集中在同一處，有助於節省時間。經理無需為每位新進員工建立新的檢查清單或搜尋資訊，只要自訂標準範本即可。人力資源團隊可以同時追蹤多位新進員工的進度、快速發現問題，並確保流程符合規範標準。

在 Slack 上安排員工就職的 5 個最佳做法

員工就職範本是一個很好的起點，但必須搭配有效的員工就職策略。以下方法可確保範本真正發揮價值。

確保範本中的資源為最新版本。 過時的範本可能會造成混淆。每季檢視一次就職範本，確保所有連結可使用、頻道名稱為最新版本，而且聯絡資訊正確無誤。當公司更新政策、引入新工具或進行組織重整時，請立即更新範本。

鼓勵經理和就職夥伴及早與新進員工互動。 即便是最好的就職範本，也無法取代人際交流。鼓勵招募經理在就職第一天前主動聯絡新進員工，傳送歡迎訊息及實用的準備資訊。就職夥伴應在第一週剛開始時就自我介紹，並安排定期跟進，而不是等著新進員工來提問題。

使用 Agentforce 支援新進團隊成員。 訓練新進員工使用 Slack 的 Agentforce ，以獲得支援並確保能專注處理工作。例如，他們可以提出這類問題：「我的第三週就職工作有哪些？」或「我需要做什麼才能完成銷售新手入門訓練？」Agentforce 還能提供詳盡的對話式解答，幫助新進員工理解複雜主題，例如產品之間的差異。

在不同職務與團隊之間，平衡流程的結構性與彈性。 一致性固然重要，但範本也要能依據員工的職務、部門及經驗程度靈活調整。例如，新進的資深工程師所需的資源，與初階行銷協調員就不相同。建立涵蓋基本事項的核心範本，並加入個別職務或部門專屬的部分，讓經理可以輕鬆選擇是否放入範本中。

徵求員工的意見回饋。 附上針對就職流程的 員工參與度調查問卷 ，以找出問題並改善體驗。例如，可詢問就職流程是否清楚且具有吸引力，新進員工是否有信心承擔職務和責任，以及是否覺得受到歡迎，而且能夠融入團隊。

開始使用 Slack 的員工就職範本

周到的就職流程為員工取得好表現，以及員工參與度與留任率奠定基礎。當新進員工瞭解即將面對的情況、能輕鬆取得資源，並從一開始就與團隊打成一片時，他們就能順利上手。Slack 的員工就職範本將所有這些元素匯集到同一處，當中集中管理工作、資源與人脈交流，確保不遺漏任何事項，並讓每位新進員工都感覺自己融入團隊當中。



準備好改造就職流程了嗎？立即使用 Slack 的員工就職範本，立即開始打造更優質的就職體驗。[# /]