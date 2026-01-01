適應新的工作環境對許多新進員工來說，最初度過的幾天，心情是既興奮又不知所措。事實上，根據 Glean 的一項調查，81% 的新員工表示在就職過程中感到不知所措。新員工在就職期間經常感到焦慮，不僅是因為一切都很陌生，也因為未知的因素。就職過程對管理者來說也是一項挑戰，因為他們除了執行日常工作，還要讓新團隊成員快速上手。減輕團隊領導者的負擔並給新團隊成員一個強而有力且充滿信心的開始，最好的方法之一就是使用就職檢查清單範本。

就職檢查清單範本將就職資料整合到一個已明確定義的結構中，讓新團隊成員有所遵循。這麼做可以確保員工能輕鬆找到所需資源並完成必要的動作，為其新角色做好充分準備。紮實的就職流程有助於組織簡化程序，讓新員工融入協作的工作流程，並培養歸屬感，認同公司的價值觀。

為什麼就職範本很重要？

一次明確定義的就職體驗非常重要，這不只是為了節省經理和新員工的時間，還為了保護人力投資。在一項蓋洛普民調中，70% 擁有卓越就職體驗的員工表示他們擁有「最好的工作」，對於工作環境「極度滿意」的可能性高出其他員工 2.6 倍，這不僅提升生產力，還降低離職率。

就職範本消弭了一開始對職務責任的困惑，並確保重要工作 (從人力資源文書作業到團隊介紹) 都能依照邏輯順序完成以建立信心與適任能力。。

缺乏紮實的就職流程範本，組織將會：

新進員工就職任務不明確 (導致混亂和延誤)

浪費時間為每位新進員工重新建立就職資料

無法及時提供正確的溝通頻道和團隊對話的存取權限

難以向新進員工傳達明確的期望 (造成焦慮並難以履行新職務)

理想的就職方案範本應該是一份全面性的指南，包含新團隊成員適應組織和其角色所需的一切。就職範本不應該只是整理工作：它們是文化指南針，幫助新進員工理解並接受公司的價值觀和工作風格。

我們員工就職範本的優點

無論你是要招募遠距團隊成員或希望讓新的辦公室員工就職，此員工就職範本都能簡化整個流程。使用員工就職範本確保每位新進員工都能獲得相同高品質的公司介紹，同時從第一天起就感受到個人受到歡迎與重視。

輕鬆歡迎新團隊成員

此就職檢查清單範本旨在成為團隊新進員工最初的起點。它有點像迎新的電子郵件，但是內容更好。就職檢查清單範本是一個核心樞紐，新成員可以在此找到並參考所有必要的詳細資訊、資源和工具，以便他們可以與組織共同前進。無論你的團隊是在辦公室或遠距工作，此範本都能確保所有新進員工獲得順暢且一致的就職體驗。透過提供結構化的方法，此範本有助於建立良好的第一印象，同時培養歸屬感和參與度。

順利自訂就職指南

此範本包含可自訂的歡迎指南，讓公司能夠量身打造體驗以反映其獨特的公司文化。從公司價值觀和政策概述到介紹重要團隊成員，此指南讓管理者更容易確保所有員工都能感受到歸屬感。對於遠端員工，此指南可調整為包含虛擬就職步驟，例如設定居家辦公室、訓練課程，或安排例行會議確保彼此步調一致。

明確定義第一週的工作

為了增強就職流程，此範本提供第一週基本工作的詳細檢查清單。這些工作包括提交新進員工文件、參加迎新會議、與重要團隊成員會面，以及完成初始訓練計畫等項目。對於遠端就職，範本更是重點說明如何設定虛擬工具及分配相關團隊頻道，以確保溝通順暢。這些步驟幫助員工適應新角色、建立信心，並快速提高生產力。

自動將團隊成員加入正確的對話

讓新員工參與正確的討論和工作流程至關重要。透過此就職檢查清單範本，管理者可以輕鬆地一鍵將新員工指派到團隊頻道與對話中。此功能確保員工能夠從頭到尾完成第一週的工作，而不會錯過任何重要的互動。這是提升員工參與度並幫助新員工保持資訊同步簡單而有效的方法。

第一天就創造影響力

紮實的就職方案是確保新員工順利過渡的基本要素。此範本不僅簡化了規劃流程，還能輕鬆檢視和更新所需步驟。透過處理學習資源、績效目標和例行會議等關鍵方面，此範本幫助組織提供全面的就職體驗。將所有內容集中在一處，管理者和人力資源團隊可以確信他們正在使用最佳的就職計畫來為新員工的成功奠定基礎。

新進員工就職範本應包含哪些內容才能創造成功的員工體驗？

全面性的新進員工就職範本應作為互動式指南，將新進員工順利整合到你的組織中，同時確保不會遺漏任何關鍵步驟。透過我們強大的範本功能，組織可以建立動態的就職體驗，適用於遠端和辦公室員工，讓他們在整個過程中持續參與並瞭解最新資訊。

歡迎指南和團隊介紹

範本應從個人化的歡迎指南開始，為員工的就職旅程定調。透過 Slack 的個人檔案整合，新進員工可以立即利用專屬的「認識團隊」區段與團隊成員交流，其中包含連結的個人檔案和簡短的職務說明供他們隨時閱讀。這有助於打破初期的溝通障礙，使其從第一天起即自然地建立關係。

第一週時程表和重要會議

建立範本以包含詳細的「重要會議」表，概述就職訓練課程、團隊快速會議和訓練工作坊，讓他們學習相關知識。透過 Slack 的日曆整合功能，這些會議可自動新增到員工的日曆中，包含重複時程表和會議連結。這樣能確保新進人員永遠不會錯過重要的就職課程或團隊聚會。

工作管理和進度追蹤

使用 Slack 可自訂的工作追蹤功能實作綜合性的第一週待辦清單。每項工作都應分類 (人力資源、IT 設定、訓練課程)，賦予明確的負責人和狀態指標。可新增自訂欄位以提供額外的背景資訊，例如設備選項或預算限制，讓新進人員輕鬆追蹤進度並瞭解責任。

頻道導覽和通訊設定

建立工作流程自動化，引導新進員工加入重要的 Slack 頻道。這應包含團隊專用頻道、全公司公告和社交空間。此工作流程可自訂以確保員工獲得正確的權限和存取層級，同時解釋每個頻道的用途和禮儀。

資源存取和文化整合

開發公司文化資源的中心樞紐，連結重要文件，包含員工手冊、福利資訊和公司價值觀。此區段應運用 Slack 的文件分享功能，方便存取訓練資料、法規遵循文件和文化倡議，協助新進人員更瞭解及接受組織的價值觀。

IT 設定與系統存取

包含詳細的 IT 設定檢查清單，附有必要軟體下載連結、登入憑證和設備申請。自訂欄位可指定硬體偏好設定、軟體需求和設定說明，而自動化工作流程可觸發 IT 支援單並追蹤完成狀態。此舉確保新進員工從第一天起就擁有提高生產力所需的一切工具。

第三方整合以完善你的新進員工就職範本

在 Slack 中設定新進員工就職範本最強大的特點之一，就是能與團隊使用的其他工具順暢整合以集中管理所有事務。

連結行事曆

透過在你的 Slack 工作空間直接整合 Google 日曆 來改變你的就職時間表管理。此整合會自動同步迎新會議、訓練課程和團隊介紹，讓新進員工無需離開 Slack 即可檢視及回應行事曆邀請。這樣能確保可追蹤及安排重要的就職里程碑，並透過自動提醒讓所有人步調一致和準時。

安全地分享檔案

運用 Google Workspace 的強大功能來簡化文件分享和協作。新員工可以直接在 Slack 頻道中存取、編輯和協作處理重要文件、訓練資料和公司政策。此整合確保所有敏感資訊安全無虞，同時讓有需要的人員可輕鬆存取。

同步內部知識庫

透過將 Notion 和 Loom 連接到你的就職範本來加強知識分享。新進員工無需在多個平台間切換，即可存取全面的公司知識庫、流程文件和影片教學。Notion 井然有序的知識庫結合 Loom 的視覺示範，創造了沉浸式的學習體驗，幫助員工快速有效地掌握複雜的資訊。

與團隊成員交流

透過與 Donut 和 Zoom 的整合促進有意義的交流。Donut 促進虛擬的喝咖啡交流及導師配對，而 Zoom 整合則能為遠端就職課程、團隊會議和一對一例行會議提供順暢的視訊會議。這些工具共同運作，自然而然地創造出建立關係的機會，確保每位新進員工無論身處何地都能與團隊成員和主管交流。