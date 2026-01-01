總是上線，總是可靠
全世界的企業都信賴 Slack，將 Slack 作為協作基地，特別是最有協作必要的時刻。
- 分散全球的基礎架構
- 安全複製客戶資料
「Slack 對數百萬人來說是非常重要的商務工具，我們也承諾以相應的可用性和可靠性提供服務。不論員工從辦公室、行動網路或家中連線，對我們基礎架構的需求都不會改變。」
Slack 可隨著企業規模擴展
不論你的公司成長至多大規模，或團隊用多少方式來協作，Slack 都可以提供無限多個頻道或工作空間來隨之擴展。
- 可完全呼應公司的組織方式
- 確保公司最新消息傳達到整個組織
- 透過專用協作空間提高參與感
掌握細微控制權
即使是規模最大的組織，管理員也可透過精確又智慧的控制方法來管理 Slack。
統一控制與治理
Slack 是經由統一的控制面板管理，可進行即時管理。
各工作空間均可自訂
可針對各有不同合規性或法規需求的團隊，制定各個工作空間的不同政策。
管理員角色與委派
委派管理工作來加快 IT 反應時間，讓員工工作愉悅。
可追蹤的訊息參與情況
透過每則訊息的統計資料，來瞭解大型企業的溝通表現。
「相較於擷取電子郵件指標不僅麻煩又容易出錯，Slack 可即時動態提供具備 KPI 資料的深入分析。每次使用 Slack 分享重要資訊時，我們都能準確知道收件人什麼時候收到訊息，讓整個團隊能充分掌握狀況。」
常見問題
當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。
另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。
Enterprise+ 是 Slack 專為大型或複雜組織開發的解決方案，可讓公司在運作上具備小企業的敏捷性，同時運用企業的資源和共享知識。
Enterprise+ 包含企業解決方案應有的所有安全和管理功能，但操作更加直覺簡單，類似於消費級產品，有利於推廣使用。
Enterprise+ 協助 IBM、Condé Nast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全球數一數二的大型公司完成工作，是唯一可讓多達 50 萬人一同使用的協作產品。
Enterprise+ 是付費方案。如要比較不同方案的功能與定價，請前往這裡。
沒錯！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。
Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道可讓團隊在同一個空間分享訊息、工具與檔案。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。
頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。在這裡深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率。
Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。歡迎到這裡深入瞭解 Slack Connect。
這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，每個人都能明確知道該到哪裡完成工作。
如需深入閱讀此主題，建議查看我們的資源庫。