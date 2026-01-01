當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。