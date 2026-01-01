專為拓展規模打造

任何公司規模都適用的協作解決方案

Slack 中的溝通方式可擴展、值得信賴又富有彈性，是幫助大小公司蓬勃發展的好幫手。

總是上線，總是可靠

全世界的企業都信賴 Slack，將 Slack 作為協作基地，特別是最有協作必要的時刻。

  • 分散全球的基礎架構
  • 安全複製客戶資料
瞭解為什麼客戶信賴 Slack
Slack 工作空間、時鐘與地球的圖示表示世界各地的使用者

「Slack 對數百萬人來說是非常重要的商務工具，我們也承諾以相應的可用性和可靠性提供服務。不論員工從辦公室、行動網路或家中連線，對我們基礎架構的需求都不會改變。」

Slack共同創辦人暨技術長 (CTO)Cal Henderson

Slack 可隨著企業規模擴展

不論你的公司成長至多大規模，或團隊用多少方式來協作，Slack 都可以提供無限多個頻道或工作空間來隨之擴展。

  • 可完全呼應公司的組織方式
  • 確保公司最新消息傳達到整個組織
  • 透過專用協作空間提高參與感
瞭解 Slack 如何配合不同團隊的工作型態

掌握細微控制權

即使是規模最大的組織，管理員也可透過精確又智慧的控制方法來管理 Slack。

統一控制與治理

Slack 是經由統一的控制面板管理，可進行即時管理。

各工作空間均可自訂

可針對各有不同合規性或法規需求的團隊，制定各個工作空間的不同政策。

管理員角色與委派

委派管理工作來加快 IT 反應時間，讓員工工作愉悅。

可追蹤的訊息參與情況

透過每則訊息的統計資料，來瞭解大型企業的溝通表現。

有漂浮游標的筆電插圖
Dell

「相較於擷取電子郵件指標不僅麻煩又容易出錯，Slack 可即時動態提供具備 KPI 資料的深入分析。每次使用 Slack 分享重要資訊時，我們都能準確知道收件人什麼時候收到訊息，讓整個團隊能充分掌握狀況。」

Jay Cuthrell Dell 工程技術人員

借助 Slack 的力量更加壯大

由保護繩圍繞的抽象形狀
Webinar

以安全且大規模的方式管理應用程式

搭配 Slack 標誌的彩色方塊
資源

Slack 專為企業打造，並以客戶為核心

彩色鎖頭
部落格

介紹新層次的強大企業級安全性

呈上升趨勢的長條圖
客戶案例

德美利證券 (TD Ameritrade) 運用 Slack 擴大協作規模，讓 10,000 名員工安全作業

常見問題

當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。

Enterprise+ 是 Slack 專為大型或複雜組織開發的解決方案，可讓公司在運作上具備小企業的敏捷性，同時運用企業的資源和共享知識。

Enterprise+ 包含企業解決方案應有的所有安全和管理功能，但操作更加直覺簡單，類似於消費級產品，有利於推廣使用。

Enterprise+ 協助 IBM、Condé Nast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全球數一數二的大型公司完成工作，是唯一可讓多達 50 萬人一同使用的協作產品。

Enterprise+ 是付費方案。如要比較不同方案的功能與定價，請前往這裡

沒錯！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。

Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件

頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道可讓團隊在同一個空間分享訊息、工具與檔案。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。

頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。在這裡深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率。

Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。歡迎到這裡深入瞭解 Slack Connect。

這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，每個人都能明確知道該到哪裡完成工作。

如需深入閱讀此主題，建議查看我們的資源庫

