所有微型會議都會從你原本在處理工作的位置 (在頻道或私訊中) 發起。只要按一下對話標題中的耳機圖示，即可發起與團隊的微型會議。

桌上型電腦、行動裝置和 iPad 上都可使用微型會議，因此不論你在何處工作，都可隨時發起 (或加入) 微型會議。