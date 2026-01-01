一鍵切換便與團隊成員聚集一地。
微型會議就在 Slack 中進行。透過語音或影片即時交流，還可以共享螢幕，如此一來你便可完成手邊更多工作進展。
微型會議的團隊生產力提高 43%*
讓你的會議記錄自行生成。
Slack 中的 AI 可為你做筆記，讓你專心對話。重點摘要、行動項目以及發言內容在微型會議結束時就已整理得井然有序，讓所有人都能掌握一致的資訊。
讓對話變得活絡。
表情符號回應。彩色的背景。令人滿意的效果。團隊在微型會議中可以表達自己的心聲，讓團隊更凝聚在一起。
若內容在微型會議分享，會儲存在 Slack 中。
任何分享在微型會議中的連結、文件和訊息會在微型會議結束時自動儲存，所以你可以隨時輕鬆地查看這些內容。
「說到靈活性與回應能力，微型會議真的發揮很大的影響力。針對任何挑戰，我們都能夠立即因應，而且能更快速地發起革新。」
常見問題
微型會議是進行非正式線上會議或臨時工作會議的理想方式。你可以發起微型會議來迅速提問、發起腦力激盪、解決問題或協作處理簡報或文件。
所有微型會議都是以純語音對話發起。如果想要與團隊更深入合作，你可以開啟視訊、分享螢幕畫面或在微型會議對話串中傳送訊息，還可以在整個討論或工作會議的過程中使用有趣的回應。
所有微型會議都會從你原本在處理工作的位置 (在頻道或私訊中) 發起。只要按一下對話標題中的耳機圖示，即可發起與團隊的微型會議。
桌上型電腦、行動裝置和 iPad 上都可使用微型會議，因此不論你在何處工作，都可隨時發起 (或加入) 微型會議。
Slack 免費版最多可供 2 位人員進行微型會議，時間限制為 30 分鐘。Slack 付費版則可讓你進行不限數量的群組微型會議。請造訪定價頁面深入瞭解。
當微型會議中有人開啟 AI 記錄時，你就會收到通知。通知會持續顯示，直到該微型會議結束或者有人停止或取消 AI 記錄。微型會議中若無人開啟 AI 記錄，AI 永遠不會製作會議記錄。
在進行微型會議的頻道或私訊 (DM) 中的所有成員，均可檢視 AI 記錄畫板。與任何 Slack 畫板一樣，帶有 AI 記錄的畫板可分享到其他對話中。文字轉出內嵌在會議記錄畫板中，可存取畫板的人都可以查看，但不會顯示在「搜尋結果」中。
可以。iOS 和 Android 均支援 AI 記錄功能。