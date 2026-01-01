Slack 與 Teams 的介面比較
Slack vs. teams

Slack 與 Teams 的差異。

Microsoft Teams 很適合用來傳訊與開會，但現代工作的需求遠不只如此。你需要 AI、背景資料，也需要一個能把這一切整合起來的平台。Slack 正是這樣的平台。它能將資料、應用程式與對話集中在同一個平台，讓 AI 更聰明、團隊運作更迅速，企業能隨時準備好迎接下一個挑戰。

請看對照表

客戶偏愛 Slack 而非 Teams 的 6 個理由

你的企業不需要像 Teams 這樣的單點解決方案，而是需要一套開放、智慧、可互通的工作作業系統。一個將人員、應用程式、知識、資料與 AI 連結起來，加速工作進展的平台。這也是為什麼 Microsoft 客戶愛用 Slack：他們終於能協同運用所有工具。
+47%
運用 Slack 的團隊在生產力方面的提升比例1
最有用的結果來自於具關聯性的資料，例如對話、共用的檔案和已連結應用程式。Slack 的 AI 能根據 Slack 進行中的工作來找出答案，並附上資料來源和引用內容。
170 萬
Slack 中每週頻繁使用的應用程式數2
所有員工都能運用 Slack 的 AI 輕鬆將工作自動化並規模化。建立工具如此簡單，員工不僅會更頻繁地使用這些工具，更會愛不釋手。
3000 萬
每週在 Slack 中使用的工作流程數量2
透過 Slack 中的 AI 搜尋，你可以從所有對話、檔案與應用程式中，即時取得依據即時業務知識而得的答案。
讓搜尋更智慧
36%
採用 Slack 之後，縮短的資訊檢索時間3
Slack 讓 AI 智慧代理能全面存取即時的業務情境，因此代理能更快行動和調整，並提供更準確的結果。
97 分鐘
每週因使用 Slack 的 AI 平均所節省的時間4
透過 Slack 中的 Salesforce，你可以依據即時客戶資料更快行動。更新記錄、改善採用率以及提升資料品質，就在日常工作的地方。
14%
是使用 Slack 的銷售團隊成交率提升比例5
頻道彈性
無限 channels ，匯集一處。隨時切換頻道類型。每個團隊最多 1,000 個頻道。頻道類型無法彈性調整。
外部協作
Slack Connect 設定簡單，建立於 Slack 的安全機制上，支援雙方組織所有功能。需要完成多步驟的 Microsoft Entra B2B Direct Connect 設定。不支援所有功能
應用程式整合
Slack 整合 超過 2,600 款應用程式，在所有頻道類型中均提供一致體驗。許多應用程式無法在所有類型的頻道中使用。應用程式會建立分頁，使用者被迫來回切換。
自動化
工作流程建立工具 是一款原生的低程式碼或免程式碼工具，可輕鬆建立與擴展自動化流程。需要搭配 Microsoft Power Automate。並非所有應用程式和頻道都支援工作流程。
AI 功能
原生 AI 適用於所有付費方案，在所有功能中提供一致的體驗。需要 Microsoft 365 Copilot 擴充套件授權。並非在所有聊天和頻道中都支援。
AI 智慧代理
所有 代理和 AI 應用程式 都能在所有類型的頻道中順暢整合且一致地運作。需要 Copilot 授權。代理以自訂小程式形式部署，不是所有類型的頻道都支援。
企業搜尋
包含在 Enterprise+ 方案中。直接在 Slack 搜尋 列。連結 Microsoft 365 等應用程式。需要 Microsoft 365 Copilot 擴充套件授權。只能透過 Copilot 介面存取。
動態檔案分享
工作物件 會在對話旁提供 AI 摘要、豐富預覽及第三方應用程式的資料。檔案共用主要是針對 SharePoint 和 OneDrive 設計。
Salesforce 整合
Slack 是 Salesforce 的對話介面， 可立即存取即時客戶資料。只有基本記錄搜尋功能，僅桌面版可編輯記錄。
比較表資料統計至 2025 年 12 月
消弭應用程式間的鴻溝

Microsoft 使用者很喜歡 Slack。

Slack 將你所有的 Microsoft 應用程式集中在同一處，並連結其他你需要的工具 (Workday、Figma、Jira 等)。打造一個情境豐富的統一平台，讓你的 AI 更聰明、團隊行動更迅速，再也不必手忙腳亂把所有工作拼湊在一起。

有問題？
這裡有答案。

跟我們聯絡，我們會為你安排專家，協助你處理一切所需。

  • 深入瞭解 Slack 的 Microsoft 365
  • 探索換用 Slack
  • 取得個人化示範
不相信嗎？我們讓你自己眼見為憑。

第一名我們在 9 個 G2 分類中排名第一。Teams 僅在一個類別中名列前茅。6 & 7
超過 27,000 則五星好評。Teams 僅有 11,000 多則。6 & 7
2,382對易用性的正面評價。Teams 只有 752 則。6 & 7
Rocket Companies 標誌

「終於有一個能與整個組織溝通的平台，讓我分享經驗、成果與學習所得，我們的生產力也大幅提升。選擇採用 Slack，真是再好不過的決定。」

Varun Krishna

Rocket Companies 執行長

更多精彩待你探索

一張影像呈現有一個人在使用電腦，旁邊有軟體公司的標誌
部落格

Microsoft 將 Teams 拆分銷售：你重塑工作方式的機會

顯示收件匣爆滿的影像
指南

Slack 是什麼？它如何運作？

應用程式圖示漂浮在 Slack UI 上方
部落格

AI 有盲區嗎？商業工具中斷連線的隱藏風險。

常見問題

Slack 和 Teams 在功能上雖有重疊，但基本上是以不同方式支援人員工作。

Slack 是一款工作作業系統，整合人員、資料、AI 和應用程式，集中在一個以簡單靈活的設計，和使用者友善介面為特色的智慧平台上，改變團隊協作的方式。

Slack 採用依頻道區隔的架構與即時協作功能，支援非同步工作並能減少人員對電子郵件和會議的依賴，是現代分散式團隊加速決策、提升生產力的理想平台。

Teams 的設計目的是在各項 Microsoft 應用程式中順暢運作，儘管整合程度緊密，卻也表示其主要是針對 Microsoft 的應用程式系列進行最佳化，並採用以電子郵件為核心的工作流程模型。因此，會限制與第三方工具以及非 Microsoft 應用程式的靈活整合。

Slack 專為卓越協作而打造，因此脫穎而出，成為首選替代方案。Slack 直接整合超過 2,600 款應用程式，帶來彷彿單一連結工作空間般的無縫體驗。Slack 從零開始打造，作為一套工作作業系統，將人員、流程、資料與 AI 全面整合在一起。

Slack 可以與 Microsoft Teams 整合。你可以安裝 Slack 的 Microsoft Teams 通話應用程式，將視訊會議整合到團隊已經在使用的 Slack 中。

沒錯，Slack 和 Microsoft 365 之間有相當完善的原生整合。數據顯示，76% 的 Slack 客戶使用 Microsoft 365，超過 15 萬名客戶將 Microsoft 應用程式 (包含 Teams) 整合至 Slack。

Slack 能與 Outlook、OneDrive、SharePoint 甚至 Teams 順暢整合。使用者可以將電子郵件傳送到 Slack、管理行事曆活動、直接在 Slack 中分享 OneDrive 和 SharePoint 的檔案，甚至還能跨平台透過 Teams 進行通話與通訊。請觀看此示範影片，瞭解為什麼 Microsoft 的使用者喜歡 Slack。

Microsoft Teams 的拆分銷售是指，自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft 必須在全球提供「包含 Teams」與「不包含 Teams」兩種 Office 365/Microsoft 365 套裝方案。這帶來了多項機會：

  • 選擇彈性：並未有效使用 Teams 的使用者不必再付費，而企業現在可以自由選擇自己喜歡的供應商。
  • 移轉支援：Microsoft 現在必須提供更完善的資料可攜性與匯出工具，讓移轉至 Slack 等其他平台的作業變得容易許多。
  • 深入瞭解 Microsoft Teams 的拆分銷售

我們是這麼想的，但可能有失公允。Slack 的設計目的是讓團隊更快、更靈活地溝通、整理工作，並將一切集中管理。Microsoft Teams 與 Microsoft Office 生態系統緊密結合，而 Slack 則注重簡單快速，連結你的所有工具，不只侷限於單一供應商的產品。許多公司選擇使用 Slack，因為它能減少干擾，讓協作更人性化，並協助團隊更順利地推動工作進度。

在評估 Slack 與 Teams 的定價時，需要注意自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft Teams 已經與 Office 365/Microsoft 365 套件分開銷售，Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA 的 Teams 起價為每位使用者每月 US$8.55。

不同於捆綁方案，Slack 提供透明簡單的定價，讓組織可以選擇最適合自身需求的協作工具。如需更多詳細資料，請查看我們的定價方案與銷售團隊聯絡

Slack 的應用程式生態系統包含超過 2,600 款第三方整合，這些整合在各種頻道類型中都得到一致的支援。 Slack 的應用程式能在對話中使用，讓你的應用程式與團隊能緊密協作。

相較之下，Teams 在 Microsoft 365 套件中的深度原生整合表現出色，提供如直接在 Teams 應用程式中共編 Word 和 Excel 文件等功能。在 Teams 中使用應用程式的主要方式之一，是透過聊天或頻道的專用分頁，使用者需要來回切換。

是的！Slack 支援非同步工作的方式，讓團隊成員可以在各自方便的時間完成任務。Slack 採用以頻道為核心的溝通方式，讓對話更有條理，也更容易搜尋，進而減少冗長的電子郵件往返，並降低狀態更新會議的需求。事實上，客戶採用 Slack 後，會議時間減少達 33%3

沒錯，Slack 的核心設計具備企業級安全性、合規性與控管能力。Slack 支援多項功能，如靜態與傳輸的資料加密、精細的管理員控制、稽核日誌、企業金鑰管理，以及眾多業界認證。不論是小型新創團隊還是高度受規範的企業，Slack 都能提供 IT 與安全團隊所需的控制功能，同時不拖慢人員的工作效率。

