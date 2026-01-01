Slack 和 Teams 在功能上雖有重疊，但基本上是以不同方式支援人員工作。



Slack 是一款工作作業系統，整合人員、資料、AI 和應用程式，集中在一個以簡單靈活的設計，和使用者友善介面為特色的智慧平台上，改變團隊協作的方式。



Slack 採用依頻道區隔的架構與即時協作功能，支援非同步工作並能減少人員對電子郵件和會議的依賴，是現代分散式團隊加速決策、提升生產力的理想平台。



Teams 的設計目的是在各項 Microsoft 應用程式中順暢運作，儘管整合程度緊密，卻也表示其主要是針對 Microsoft 的應用程式系列進行最佳化，並採用以電子郵件為核心的工作流程模型。因此，會限制與第三方工具以及非 Microsoft 應用程式的靈活整合。