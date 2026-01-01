你的工作作業系統
觀看實際展示 Slack 運作情形的示範
- 透過代理、應用程式和 AI 工作流程加快工作速度
- 運用生成式 AI 搜尋功能即時取得答覆
- 與內部團隊和外部合作夥伴即時合作
- 在對話中直接顯示 CRM 資料
瞭解團隊如何在 Slack 中完成更多工作
充分發揮組織的潛力
將所需的人員、應用程式和資料匯集到同一處。
將適當的人員和所需的一切內容全部匯集到 AI 驅動的安全頻道中，將工作化繁為簡，讓你得心應手。
運用 AI 搜尋功能快速找到答案。
在組織的所有對話、共用檔案和資料中搜尋，即時找到完全符合需要的內容。
協調各應用程式和代理的工作。
整合第三方代理、自訂小程式和 AI 工作流程，節省時間並減少切換環境。
與 Salesforce 整合
將客戶視為你所有工作的核心。
將 CRM、Salesforce 記錄和 Agentforce 全部匯集到已有對話在進行的 Slack 中，方便團隊採取行動並制定以客戶為核心的決策。
生產力的提升是最好的證明。
97 分鐘
運用 Slack AI 每週省下的時間1
36%
成交提升率2
32%
事件解決時間加快的幅度2
1根據 Slack AI 功能 (頻道要點回顧、對話串摘要和 AI 搜尋答覆) 前測階段的內部分析結果
22024 年 Salesforce 成功指標全球重點。資料彙總自 9 個國家/地區的 2,165 名客戶。
「Slack 是我們公司協作的核心，不但可以加快速度，更是建立客戶關係不可或缺的一環。我們每天都要用它。」
「沒有將 Slack 用於業務，等於白白錯失得力幫手。Slack 是 Spotify 廣告銷售的生產力平台。」