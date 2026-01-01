Seu sistema operacional de trabalho
Assista a uma demonstração do Slack em ação
- Agilize o trabalho com agentes, apps e fluxos de trabalho preparados para IA
- Receba respostas instantaneamente com a pesquisa de IA generativa
- Trabalhe em tempo real com equipes internas e parceiros externos
- Apresente dados de CRM diretamente nas suas conversas
Veja como as equipes aumentam a produtividade com o Slack
Aproveite todo o potencial da sua organização
Reúna sua equipe, apps e dados.
Trabalhe de forma mais fácil reunindo todas as pessoas e tudo o que você precisa em canais protegidos com tecnologia de IA.
Encontre respostas rapidamente com a pesquisa com tecnologia de IA.
Faça pesquisas em todas as conversas, arquivos compartilhados e dados da sua organização para encontrar exatamente o que você precisa em instantes.
Coordene o trabalho com diferentes apps e agentes.
Integre agentes de terceiros, apps personalizados e fluxos de trabalho de IA para poupar tempo e reduzir a troca de contexto.
Integre com o Salesforce
Mantenha seu trabalho centrado nos clientes.
Capacite suas equipes para agirem e tomarem decisões centradas no cliente ao reunir o CRM, registros do Salesforce e Agentforce em um lugar onde as conversas já acontecem: o Slack.
A prova está na produtividade.
A prova está na produtividade.
97 min
salvo semanalmente com a IA do Slack1
36%
aumento nas taxas de vendas realizadas2
32%
resolução de incidentes mais rápida2
1 Com base em uma análise interna durante a fase piloto dos recursos da IA do Slack (destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA)
22024) Destaques globais das métricas de sucesso da Salesforce, 2024. Os dados foram coletados de 2.165 clientes em 9 países.
“O Slack desempenha um papel essencial na colaboração interna da nossa empresa, impulsionando a produtividade, e também é fundamental na comunicação com os nossos clientes. Usamos o Slack todos os dias.”
“Se a sua empresa não usa o Slack, está deixando passar uma excelente oportunidade. O Slack é a plataforma de produtividade para as vendas de anúncios do Spotify.”