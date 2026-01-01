Seu sistema operacional de trabalho

Assista a uma demonstração do Slack em ação

  • Agilize o trabalho com agentes, apps e fluxos de trabalho preparados para IA
  • Receba respostas instantaneamente com a pesquisa de IA generativa
  • Trabalhe em tempo real com equipes internas e parceiros externos
  • Apresente dados de CRM diretamente nas suas conversas

Veja como as equipes aumentam a produtividade com o SlackEmoji de mão apontando para o formulárioEmoji de mão apontando para o formulário

Assista a uma demonstração do Slack

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Aproveite todo o potencial da sua organização

Teammates discuss an account and set up a call in a channel

Reúna sua equipe, apps e dados.

Trabalhe de forma mais fácil reunindo todas as pessoas e tudo o que você precisa em canais protegidos com tecnologia de IA.

Search across all of your organization's conversations, shared files, and data to find exactly what you need, instantly.

Encontre respostas rapidamente com a pesquisa com tecnologia de IA.

Faça pesquisas em todas as conversas, arquivos compartilhados e dados da sua organização para encontrar exatamente o que você precisa em instantes.

Integrate third-party agents, custom apps, and AI workflows to save time and reduce context switching.

Coordene o trabalho com diferentes apps e agentes.

Integre agentes de terceiros, apps personalizados e fluxos de trabalho de IA para poupar tempo e reduzir a troca de contexto.

Integre com o Salesforce

Integre com o Salesforce

Mantenha seu trabalho centrado nos clientes.

Capacite suas equipes para agirem e tomarem decisões centradas no cliente ao reunir o CRM, registros do Salesforce e Agentforce em um lugar onde as conversas já acontecem: o Slack.

Os dados do Salesforce são sincronizados com o Slack

A prova está na produtividade.

A prova está na produtividade.

1 Com base em uma análise interna durante a fase piloto dos recursos da IA do Slack (destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA)
22024) Destaques globais das métricas de sucesso da Salesforce, 2024. Os dados foram coletados de 2.165 clientes em 9 países.


“O Slack desempenha um papel essencial na colaboração interna da nossa empresa, impulsionando a produtividade, e também é fundamental na comunicação com os nossos clientes. Usamos o Slack todos os dias.”

Brad Lightcap
COO, OpenAI

“Se a sua empresa não usa o Slack, está deixando passar uma excelente oportunidade. O Slack é a plataforma de produtividade para as vendas de anúncios do Spotify.”