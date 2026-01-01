Slack para o setor de tecnologia

Aumente a produtividade, transforme as operações

Empresas de tecnologia que usam o Slack têm uma média de ROI¹ de 29%, além de promover a eficiência organizacional com a ajuda de automações moduláveis e conhecimentos centralizados.

  • Logotipo da Okta
  • Logotipo da Atlassian
Opere com velocidade e eficiência

Conheça uma forma mais rápida de inovar

Saiba como a IBM usa o Slack

16%

mais rapidez no lançamento de novos produtos no mercado1

30%

mais economia de tempo devido à automação de processos2

1Fonte: “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams”, Forrester, setembro de 2020.
2Fonte: “FY23 Customer Success Metrics”, Salesforce, pesquisa com 119 a 149 clientes de tecnologia do Slack, julho de 2022.
Alcance um crescimento rentável

Concentre-se no que é importante e gere receita mais rapidamente

  • Aumente a produtividade dos representantes e os contratos fechados com a automatização das tarefas de vendas

  • Ganhe visibilidade e melhore as vendas em equipe com o Slack Connect

  • Capacite as equipes com as ferramentas mais amadas

“Podemos iterar muito mais rápido agora em nossas parcerias, nos acordos de vendas e nas necessidades dos clientes com o Slack Connect, o que gera inovação e alinhamento em todo o setor de construção.”

Kristopher M. Lengieza, Vice-presidente de parcerias e alianças globais, Procore
Retenha e aumente o número de clientes

Priorize os clientes e as economias

  • Solucione tíquetes mais rápido com a automação do mutirão para casos

  • Fortaleça as relações com clientes por meio da conexão no Slack

  • Encontre as respostas necessárias usando a pesquisa com IA

Veja como a Intuit usa o Slack para aumentar a satisfação

29%

mais rapidez na resolução de problemas para equipes de tecnologia1

15%

de redução, em média, no custo por tíquete2

1Fonte: “FY23 Customer Success Metrics”, Salesforce, pesquisa com 143 a 149 usuários do Slack e da Salesforce, 2022.
2Fonte: “The Total Economic Impact of Slack for Service Teams”, Forrester, maio de 2021.

Redefina o atendimento ao cliente com o Slack e a Salesforce

  • Simplifique o processo de renovação da cotação ao pagamento com dados em tempo real

  • Supere falhas na cadeia de fornecedores com visibilidade e insights essenciais

  • Aumente a satisfação do cliente com experiências personalizadas

Saiba mais sobre os modelos do Slack

Faça mais com os apps diretamente onde você trabalha

Conecte-se com todas as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office e mais.

Veja todas as integrações

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Sales Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
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Veja como o Slack funciona para equipes de tecnologia

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Acelere o desenvolvimento de software com o Slack

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Com o Bot de Aprovações no Slack, nossa equipe de vendas aprova negócios 70% mais rápido

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Perguntas frequentes

Sim. Você pode usar o Slack Connect para agilizar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de tecnologia. No Slack Connect, é possível reunir suas equipes e pessoas externas, incluindo clientes, parceiros e fornecedores, de forma segura. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.

Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. O design do Slack oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos estejam seguros. Oferece segurança de nível empresarial em todas as camadas, atende a múltiplas certificações de conformidade e está em conformidade com o RGPD.

Além disso, o Slack oferece muitos recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais detalhado da criptografia de dados. Da mesma forma, você pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o programa de segurança abrangente do Slack.

Sim. O Slack faz com que todas as suas ferramentas funcionem melhor, porque possibilita a integração dos softwares de maior destaque no setor e apps personalizados diretamente na plataforma. Escolha entre mais de 2,5 mil integrações predefinidas para economizar tempo e evitar a troca de contexto, incluindo as ferramentas mais populares para trabalho e produtividade.

A Salesforce foi uma das primeiras parceiras do Slack, possibilitando que as equipes acompanhem os registros da Salesforce com facilidade diretamente no Slack.

Existem dois apps que conectam o Salesforce ao Slack. Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas do Salesforce precisa instalar e configurar o app Slack para Salesforce. Cada app oferece uma funcionalidade diferente.

O app do Slack para Salesforce

  • Disponível no AppExchange do Salesforce
  • Ver mensagens do Slack associadas a um registro
  • Enviar registros da Salesforce para o Slack
  • Configurar alertas de registro em canais do Slack

O app Salesforce para Slack

  • Disponível no Slack Marketplace.
  • Pesquisar e visualizar registros do Salesforce para todos os objetos padrão
  • Direcionar alertas relevantes aos canais
  • Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce

Saiba mais sobre como potencializar as vendas com a integração entre Slack e Salesforce e veja como funciona.

Para todos os tipos de equipe

Não importa sua posição no organograma da empresa, é possível aumentar a produtividade de todas as equipes.
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