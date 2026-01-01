Aumente a produtividade, transforme as operações
Empresas de tecnologia que usam o Slack têm uma média de ROI¹ de 29%, além de promover a eficiência organizacional com a ajuda de automações moduláveis e conhecimentos centralizados.
Conheça uma forma mais rápida de inovar
Trabalhe com eficiência, do conceito ao lançamento
Aprimore apps com mais de 2,5 mil integrações ao Slack
Conecte-se instantaneamente com ferramentas integradas de áudio e vídeo
16%
mais rapidez no lançamento de novos produtos no mercado1
30%
mais economia de tempo devido à automação de processos2
Concentre-se no que é importante e gere receita mais rapidamente
Aumente a produtividade dos representantes e os contratos fechados com a automatização das tarefas de vendas
Ganhe visibilidade e melhore as vendas em equipe com o Slack Connect
Capacite as equipes com as ferramentas mais amadas
“Podemos iterar muito mais rápido agora em nossas parcerias, nos acordos de vendas e nas necessidades dos clientes com o Slack Connect, o que gera inovação e alinhamento em todo o setor de construção.”
Priorize os clientes e as economias
Solucione tíquetes mais rápido com a automação do mutirão para casos
Fortaleça as relações com clientes por meio da conexão no Slack
Encontre as respostas necessárias usando a pesquisa com IA
29%
mais rapidez na resolução de problemas para equipes de tecnologia1
15%
de redução, em média, no custo por tíquete2
Redefina o atendimento ao cliente com o Slack e a Salesforce
Simplifique o processo de renovação da cotação ao pagamento com dados em tempo real
Supere falhas na cadeia de fornecedores com visibilidade e insights essenciais
Aumente a satisfação do cliente com experiências personalizadas
Faça mais com os apps diretamente onde você trabalha
Conecte-se com todas as suas ferramentas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office e mais.
Veja como o Slack funciona para equipes de tecnologia
Alcance a eficiência no atendimento ao cliente no setor de tecnologia
Otimize suas relações com parceiros de tecnologia
Acelere o desenvolvimento de software com o Slack
Com o Bot de Aprovações no Slack, nossa equipe de vendas aprova negócios 70% mais rápido
Perguntas frequentes
Sim. Você pode usar o Slack Connect para agilizar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de tecnologia. No Slack Connect, é possível reunir suas equipes e pessoas externas, incluindo clientes, parceiros e fornecedores, de forma segura. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. O design do Slack oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos estejam seguros. Oferece segurança de nível empresarial em todas as camadas, atende a múltiplas certificações de conformidade e está em conformidade com o RGPD.
Além disso, o Slack oferece muitos recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais detalhado da criptografia de dados. Da mesma forma, você pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o programa de segurança abrangente do Slack.
Sim. O Slack faz com que todas as suas ferramentas funcionem melhor, porque possibilita a integração dos softwares de maior destaque no setor e apps personalizados diretamente na plataforma. Escolha entre mais de 2,5 mil integrações predefinidas para economizar tempo e evitar a troca de contexto, incluindo as ferramentas mais populares para trabalho e produtividade.
A Salesforce foi uma das primeiras parceiras do Slack, possibilitando que as equipes acompanhem os registros da Salesforce com facilidade diretamente no Slack.
Existem dois apps que conectam o Salesforce ao Slack. Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas do Salesforce precisa instalar e configurar o app Slack para Salesforce. Cada app oferece uma funcionalidade diferente.
O app do Slack para Salesforce
- Disponível no AppExchange do Salesforce
- Ver mensagens do Slack associadas a um registro
- Enviar registros da Salesforce para o Slack
- Configurar alertas de registro em canais do Slack
O app Salesforce para Slack
- Disponível no Slack Marketplace.
- Pesquisar e visualizar registros do Salesforce para todos os objetos padrão
- Direcionar alertas relevantes aos canais
- Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce
Saiba mais sobre como potencializar as vendas com a integração entre Slack e Salesforce e veja como funciona.