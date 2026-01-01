Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. O design do Slack oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos estejam seguros. Oferece segurança de nível empresarial em todas as camadas, atende a múltiplas certificações de conformidade e está em conformidade com o RGPD.

Além disso, o Slack oferece muitos recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais detalhado da criptografia de dados. Da mesma forma, você pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber uma notificação instantânea caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o programa de segurança abrangente do Slack.