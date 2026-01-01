Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, y permitía que los equipos pudieran consultar fácilmente sus registros de Salesforce desde Slack.

Hay dos aplicaciones que conectan Salesforce y Slack. Para utilizar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce deberá instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.

La aplicación de Slack para Salesforce

Disponible en Salesforce AppExchange

Consulta los mensajes de Slack asociados a un registro

Envía los registros de Salesforce a Slack

Configura alertas de registros en los canales de Slack

La aplicación de Salesforce para Slack

Disponible en Slack Marketplace

Busca y obtén una vista previa de los registros de Salesforce para todos los objetos estándar

Desvía las alertas relevantes a los canales

Añade mensajes de Slack a los registros de Salesforce

Obtén más información acerca de cómo potenciar al máximo tus ventas con la integración de Slack y Salesforce y cómo funciona.