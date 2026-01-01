Aumenta la productividad y transforma las operaciones
Las empresas tecnológicas que usan Slack generan, de media, un retorno de inversión del 29 %¹ y logran una organización más eficiente con la ayuda de automatizaciones escalables e información centralizada.
Te abrimos las puertas hacia una innovación más rápida
Desarrolla con eficiencia los proyectos desde su concepción hasta el lanzamiento
Saca más partido a tus aplicaciones con las más de 2500 integraciones de Slack
Conecta al instante con herramientas integradas de audio y vídeo
16 %
de aceleración en la comercialización de nuevos productos1
30 %
de aumento del tiempo ahorrado con la automatización de procesos2
Obtén ingresos más rápidamente centrándote en lo que importa
Aumenta la productividad y la tasa de éxito automatizando las tareas de ventas
Gana visibilidad y mejora las ventas conjuntas con la ayuda de Slack Connect
Prepara a tus equipos con las mejores herramientas
“Ahora podemos iterar mucho más rápido en nuestras colaboraciones, acuerdos de ventas y necesidades de clientes gracias a Slack Connect, que lidera la innovación y el espíritu de equipo en todo el sector de la construcción”.
Prioriza a tus clientes y genera beneficios
Resuelve las incidencias más rápido automatizando el enjambre de casos
Refuerza las relaciones con los clientes por medio de Slack
Encuentra las respuestas a tus preguntas con la búsqueda con IA
29 %
más rapidez en la resolución de problemas por parte de los equipos técnicos1
15 %
de reducción media del coste de cada ticket2
Reinventa la satisfacción del cliente con Slack y Salesforce
Simplifica los procesos de renovación desde los presupuestos al pago con datos en tiempo real
Evita las interrupciones en la cadena de suministro aumentando la visibilidad y recibiendo información esencial
Mejora la satisfacción de los clientes proporcionándoles experiencias únicas
Aumenta la producción con las aplicaciones desde donde trabajes
Conecta Slack con tus herramientas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office y más.
Descubre cómo utilizan Slack los equipos técnicos
Libera la eficiencia tecnológica del servicio al cliente
Cómo optimizar las relaciones con tus socios tecnológicos
Agiliza el desarrollo de software con Slack
Gracias al bot de aprobaciones de Slack, nuestro equipo de Ventas aprueba los acuerdos un 70 % más rápido
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y reforzar relaciones en todo el ecosistema tecnológico. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con clientes, socios y proveedores de otras organizaciones. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.
Sí. Puedes tratar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack está diseñado con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Ofrece seguridad de nivel empresarial en todas las capas, cumple con varias certificaciones de conformidad y con el RGPD.
Además, Slack cuenta con varias funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
Sí. Slack consigue mejorar todas tus herramientas permitiendo integrar los softwares líderes en el mercado y diferentes aplicaciones personalizadas. Elige entre más de 2500 integraciones prediseñadas, como las herramientas más populares de productividad y trabajo, para ahorrar tiempo y no tener que cambiar de interfaz constantemente.
Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, y permitía que los equipos pudieran consultar fácilmente sus registros de Salesforce desde Slack.
Hay dos aplicaciones que conectan Salesforce y Slack. Para utilizar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce deberá instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.
La aplicación de Slack para Salesforce
- Disponible en Salesforce AppExchange
- Consulta los mensajes de Slack asociados a un registro
- Envía los registros de Salesforce a Slack
- Configura alertas de registros en los canales de Slack
La aplicación de Salesforce para Slack
- Disponible en Slack Marketplace
- Busca y obtén una vista previa de los registros de Salesforce para todos los objetos estándar
- Desvía las alertas relevantes a los canales
- Añade mensajes de Slack a los registros de Salesforce
Obtén más información acerca de cómo potenciar al máximo tus ventas con la integración de Slack y Salesforce y cómo funciona.