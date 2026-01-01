Slack para el sector tecnológico

Aumenta la productividad y transforma las operaciones

Las empresas tecnológicas que usan Slack generan, de media, un retorno de inversión del 29 %¹ y logran una organización más eficiente con la ayuda de automatizaciones escalables e información centralizada.

  • Logotipo de Okta
  • Logotipo de Atlassian
Trabaja con velocidad y transparencia

Te abrimos las puertas hacia una innovación más rápida

  • Desarrolla con eficiencia los proyectos desde su concepción hasta el lanzamiento

  • Saca más partido a tus aplicaciones con las más de 2500 integraciones de Slack

  • Conecta al instante con herramientas integradas de audio y vídeo

Descubre cómo IBM utiliza Slack

16 %

de aceleración en la comercialización de nuevos productos1

30 %

de aumento del tiempo ahorrado con la automatización de procesos2

1Fuente: “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams”, Forrester, septiembre de 2020.
2Fuente: “FY23 Customer Success Metrics”, Salesforce, encuesta a 119-149 usuarios de la tecnología de Slack, julio de 2022.
Logra un crecimiento rentable

Obtén ingresos más rápidamente centrándote en lo que importa

  • Aumenta la productividad y la tasa de éxito automatizando las tareas de ventas

  • Gana visibilidad y mejora las ventas conjuntas con la ayuda de Slack Connect

  • Prepara a tus equipos con las mejores herramientas

“Ahora podemos iterar mucho más rápido en nuestras colaboraciones, acuerdos de ventas y necesidades de clientes gracias a Slack Connect, que lidera la innovación y el espíritu de equipo en todo el sector de la construcción”.

Kristopher M. Lengieza, Vicepresidente de Asociaciones y Alianzas Globales, Procore
Atrae y conserva a tus clientes

Prioriza a tus clientes y genera beneficios

  • Resuelve las incidencias más rápido automatizando el enjambre de casos

  • Refuerza las relaciones con los clientes por medio de Slack

  • Encuentra las respuestas a tus preguntas con la búsqueda con IA

Descubre cómo Intuit usa Slack para mejorar la satisfacción del cliente

29 %

más rapidez en la resolución de problemas por parte de los equipos técnicos1

15 %

de reducción media del coste de cada ticket2

1Fuente: “FY23 Customer Success Metrics”, Salesforce, encuesta a 143-149 clientes de Slack y Salesforce, 2022.
2Fuente: “The Total Economic Impact of Slack for Service Teams”, Forrester, mayo de 2021.

Reinventa la satisfacción del cliente con Slack y Salesforce

  • Simplifica los procesos de renovación desde los presupuestos al pago con datos en tiempo real

  • Evita las interrupciones en la cadena de suministro aumentando la visibilidad y recibiendo información esencial

  • Mejora la satisfacción de los clientes proporcionándoles experiencias únicas

Obtén más información sobre las plantillas de Slack

Aumenta la producción con las aplicaciones desde donde trabajes

Conecta Slack con tus herramientas favoritas, como Salesforce, Jira, Microsoft Office y más.

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Descubre cómo utilizan Slack los equipos técnicos

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Preguntas frecuentes

Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y reforzar relaciones en todo el ecosistema tecnológico. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con clientes, socios y proveedores de otras organizaciones. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.

Sí. Puedes tratar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack está diseñado con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Ofrece seguridad de nivel empresarial en todas las capas, cumple con varias certificaciones de conformidad y con el RGPD.

Además, Slack cuenta con varias funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.

Sí. Slack consigue mejorar todas tus herramientas permitiendo integrar los softwares líderes en el mercado y diferentes aplicaciones personalizadas. Elige entre más de 2500 integraciones prediseñadas, como las herramientas más populares de productividad y trabajo, para ahorrar tiempo y no tener que cambiar de interfaz constantemente.

Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, y permitía que los equipos pudieran consultar fácilmente sus registros de Salesforce desde Slack.

Hay dos aplicaciones que conectan Salesforce y Slack. Para utilizar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce deberá instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.

La aplicación de Slack para Salesforce

  • Disponible en Salesforce AppExchange
  • Consulta los mensajes de Slack asociados a un registro
  • Envía los registros de Salesforce a Slack
  • Configura alertas de registros en los canales de Slack

La aplicación de Salesforce para Slack

  • Disponible en Slack Marketplace
  • Busca y obtén una vista previa de los registros de Salesforce para todos los objetos estándar
  • Desvía las alertas relevantes a los canales
  • Añade mensajes de Slack a los registros de Salesforce

Obtén más información acerca de cómo potenciar al máximo tus ventas con la integración de Slack y Salesforce y cómo funciona.

Para todo tipo de equipos

Independientemente de la rama de la organización a la que te dediques, puedes ayudar a cada equipo a conseguir la máxima productividad.
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