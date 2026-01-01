NUEVA CRM DE SLACK

Gestiona las relaciones con tus clientes con la ayuda de Slackbot.

La CRM de Slack es una forma totalmente nueva de trabajar. Solo tienes que pedirle a Slackbot que actualice tus registros y él se encarga del resto. Sin migraciones, sin tener que introducir datos manualmente y sin necesidad de cambiar de pestaña. Todo lo que necesitas, justo donde ya trabajas.