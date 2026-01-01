Gestiona toda tu empresa desde Slack
Hay pequeños equipos por todo el mundo que ya utilizan Slack para simplificar las reuniones, gestionar sus proyectos y las relaciones con la clientela, y comunicarse con esta. Si te espera algún trabajo en tu lista de tareas pendientes, podrás terminarlo en Slack.
Los equipos son MÁS PRODUCTIVOS CON SLACK
Habla con quien quieras de la forma que prefieras
Sustituye los laboriosos correos electrónicos por videollamadas y conversaciones rápidas cuando vayas a contactar con tu equipo, la clientela, los vendedores y los socios.
Colaborad con objetivos comunes
Añade información a los documentos compartidos, supervisa las tareas y gestiona proyectos completos. En Slack, todo el mundo trabaja en sintonía.
Progresa más rápidamente con todas las herramientas de trabajo sincronizadas
Aprovecha las aplicaciones y la IA para reducir el trabajo manual y mejorar las operaciones diarias de tu equipo.
Gestiona las relaciones con tus clientes con la ayuda de Slackbot.
La CRM de Slack es una forma totalmente nueva de trabajar. Solo tienes que pedirle a Slackbot que actualice tus registros y él se encarga del resto. Sin migraciones, sin tener que introducir datos manualmente y sin necesidad de cambiar de pestaña. Todo lo que necesitas, justo donde ya trabajas.Más información acerca de la CRM de Slack
¿Vas a comenzar un nuevo proyecto? Tenemos la plantilla que necesitas
Slack dispone de plantillas prediseñadas para cualquier proyecto, programa y proceso, de modo que puedas empezar a trabajar más rápidamente.
Supervisar las tareas de todo el equipo
Gestiona y supervisa el progreso de cada miembro de tu equipo.Ver plantilla
Prepararse para la próxima reunión
Crea programas de alto impacto para cualquier llamada y haz que todo siga igual de bien organizado.Ver plantilla
Maximizar tu nivel de organización
Establece objetivos profesionales, programa reuniones individuales, supervisa el crecimiento y comparte recursos.Ver plantilla
Gestionar proyectos completos
Asegura que tus programas vayan por buen camino y mantén los procesos bajo control.Ver plantilla