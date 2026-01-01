PEQUEÑA EMPRESA

Gestiona toda tu empresa desde Slack

Hay pequeños equipos por todo el mundo que ya utilizan Slack para simplificar las reuniones, gestionar sus proyectos y las relaciones con la clientela, y comunicarse con esta. Si te espera algún trabajo en tu lista de tareas pendientes, podrás terminarlo en Slack.

Los equipos son MÁS PRODUCTIVOS CON SLACK

  • Logotipo de OpenAI
  • Logo de Crumbl
  • Logo de Stockpress
  • Logo de Roku
  • Logo de Delivery Hero
  • Logo de Away
Comunicación

Habla con quien quieras de la forma que prefieras

Sustituye los laboriosos correos electrónicos por videollamadas y conversaciones rápidas cuando vayas a contactar con tu equipo, la clientela, los vendedores y los socios.

Ver a Slack en acción
Colaboración

Colaborad con objetivos comunes

Añade información a los documentos compartidos, supervisa las tareas y gestiona proyectos completos. En Slack, todo el mundo trabaja en sintonía.

Ver cómo funciona la colaboración en Slack
Coordinación

Progresa más rápidamente con todas las herramientas de trabajo sincronizadas

Aprovecha las aplicaciones y la IA para reducir el trabajo manual y mejorar las operaciones diarias de tu equipo.

Más información sobre la IA de Slack
NUEVA CRM DE SLACK

Gestiona las relaciones con tus clientes con la ayuda de Slackbot.

La CRM de Slack es una forma totalmente nueva de trabajar. Solo tienes que pedirle a Slackbot que actualice tus registros y él se encarga del resto. Sin migraciones, sin tener que introducir datos manualmente y sin necesidad de cambiar de pestaña. Todo lo que necesitas, justo donde ya trabajas.

Más información acerca de la CRM de Slack

¿Vas a comenzar un nuevo proyecto? Tenemos la plantilla que necesitas

Slack dispone de plantillas prediseñadas para cualquier proyecto, programa y proceso, de modo que puedas empezar a trabajar más rápidamente.

Lista de tareas de seguimiento del proyecto
Plantilla de reunión semanal de puesta en común
Asesoramiento de ventas individualizado
Plantilla de proyecto

Supervisar las tareas de todo el equipo

Gestiona y supervisa el progreso de cada miembro de tu equipo.

Ver plantilla
Lista de tareas de seguimiento del proyecto

Prepararse para la próxima reunión

Crea programas de alto impacto para cualquier llamada y haz que todo siga igual de bien organizado.

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Plantilla de reunión semanal de puesta en común

Maximizar tu nivel de organización

Establece objetivos profesionales, programa reuniones individuales, supervisa el crecimiento y comparte recursos.

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Asesoramiento de ventas individualizado

Gestionar proyectos completos

Asegura que tus programas vayan por buen camino y mantén los procesos bajo control.

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Plantilla de proyecto