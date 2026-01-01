Slack consigue que todo el mundo sea productivo y se mantenga conectado

Slack es el software que mejor funciona porque está diseñado para ayudar a personas que trabajan juntas de manera natural.

Globo con personas enviando mensajes a otras por todo el mundo

87 % creen que su capacidad para trabajar a distancia ha mejorado 74 % no les gustaría que les quitaran Slack 91 % se sienten más conectados con sus equipos 89 % afirma que Slack ha mejorado la comunicación 68 % de usuarios dependen de Slack para trabajar

Promedio ponderado. Basado en una encuesta de 2220 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (noviembre de 2022).