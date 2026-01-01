Los equipos que usan Slack son un 47 % más productivos
Promedio ponderado. Basado en una encuesta de 1456 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (noviembre de 2022).
Los números hablan por sí solos
338 %
retorno de la inversión
2,1 $
millones en ahorros en productividad
"Hacemos cuatro veces más trabajo que hace un par de años. Y eso no sería posible sin Slack".
Slack consigue que todo el mundo sea productivo y se mantenga conectado
Slack es el software que mejor funciona porque está diseñado para ayudar a personas que trabajan juntas de manera natural.
87 %
creen que su capacidad para trabajar a distancia ha mejorado
74 %
no les gustaría que les quitaran Slack
91 %
se sienten más conectados con sus equipos
89 %
afirma que Slack ha mejorado la comunicación
68 %
de usuarios dependen de Slack para trabajar
"Slack es lo que más nos mantiene conectados. Se trata de un método de comunicación muy inmediato y directo y es, sin duda, el único canal que la gente quiere usar y con el que se divierte usándolo".
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack cuenta con funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una alerta cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
Enterprise+ es la solución de Slack para organizaciones grandes o simplemente de estructura compleja. Con esta solución, tu empresa puede trabajar con la agilidad propia de una pequeña empresa y aprovechar los recursos y los conocimientos compartidos de una empresa más grande.
Enterprise+ incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al de las experiencias diseñadas para consumidores, lo que hace que tanto las empresas como los usuarios quieran usarlo.
Enterprise+ posibilita el trabajo de algunas de las empresas más grandes del mundo (como IBM, Condé Nast, Moody’s, E-Trade y Oracle) y es el único producto de colaboración que admite hasta 500 000 usuarios.
Enterprise+ es un plan de pago. Compara las funciones y los precios del plan aquí.
Sí. A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de Spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede sustituir al correo electrónico de una forma segura dentro de tu empresa.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar único en el que un equipo puede compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas suelen crear canales para los anuncios importantes de la empresa, triajes del equipo de Ayuda, preguntas para el equipo de TI o de RR. HH. y para charlar con el resto de compañeros y compañeras.
Los canales pueden ser abiertos (para cualquier usuario de la organización) o cerrados (solo se puede acceder mediante una invitación). Además, las organizaciones que usen un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como empresas, clientes y proveedores usando Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre cómo los canales pueden agilizar el trabajo diario.
Slack ayuda a las organizaciones a unir a sus empleados y herramientas en un mismo lugar para que puedan mantener la productividad y comunicarse desde cualquier lugar. Ya son más de 750 000 empresas las que utilizan Slack todos los días para enviar mensajes entre los equipos, compartir archivos y realizar llamadas o videollamadas. Puedes integrar miles de herramientas como Google Drive, Zoom y Salesforce o crear bots personalizados o aplicaciones específicas para tu organización. Obtén más información sobre cómo trabaja Slack aquí.
Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación para las organizaciones. Te permite pasar todas las conversaciones que tenías con tus colaboradores externos, clientes y proveedores a Slack y reemplazar el correo electrónico a favor de una colaboración más fluida. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento empresarial, como la Administración de claves de cifrado, se aplican a Slack Connect. Obtén más información sobre Slack Connect aquí.
Slack Connect es una función de Slack que permite que personas de 20 organizaciones diferentes (como máximo) colaboren en un mismo lugar, sin tener que abandonar sus espacios de trabajo de Slack. Enterprise+, por otro lado, es un plan de Slack que te permite conectar diferentes espacios de trabajo dentro de tu empresa.
Slack Connect se incluye en todos los planes de pago de Slack. Si tu organización usa Enterprise+, también podrás usar Slack Connect. Aquí podrás comparar planes y funciones.