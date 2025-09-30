Slack Connect: el futuro de la comunicación empresarial

Durante años, Slack ha estado cambiando la forma en la que millones de personas trabajan juntas en sus organizaciones. Al hacer que la comunicación interna se traslade de las bandejas de entrada a los canales, los equipos ahora pueden trabajar de forma más transparente entre ellos y ser más productivos. Sin embargo, sabemos que el trabajo va más allá de las paredes de una empresa. Por eso hoy estamos dando otro paso y llevando todos los beneficios de Slack a todos con los que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización. Presentamos Slack Connect: una forma más segura y productiva para que las organizaciones se comuniquen juntas.

“Slack fue pionera en la comunicación basada en canales, que nuestros clientes adoptaron rápidamente como la forma más eficaz de trabajar. La introducción de Slack Connect supone un gran paso en nuestra misión para transformar la comunicación empresarial y hacer que el trabajo de las personas sea más sencillo, más agradable y más productivo”. –Stewart Butterfield , director general, de Slack

Tras un proceso de creación de más de cuatro años y desarrollado con los clientes, Slack Connect es un entorno de comunicaciones seguro que te permite mover todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros a Slack, que sustituye el correo electrónico y lleva la colaboración empresarial al siguiente nivel. “Mi parte preferida de Slack Connect ha sido crearlo conjuntamente con los clientes”, afirma Tamar Yehoshua, directora de Producto de Slack. “Hemos usado Slack Connect para diseñar Slack Connect con nuestros clientes, recopilando comentarios sobre el producto y la forma en la que lo utilizan con sus equipos externos”.

A partir de hoy, hasta 20 organizaciones pueden unirse a un único canal de Slack, lo que permite a los clientes incorporar una parte aún mayor de su ecosistema externo a Slack, como toda la cadena de suministro, las empresas subsidiarias o los compañeros del sector. Con Slack Connect, todo tipo de equipos pueden hacer lo siguiente:

Conéctate a organizaciones externas de forma segura

Trabaja más rápido con los socios y proveedores

Refuerza las relaciones empresariales

Conéctate a organizaciones externas de forma segura

Mantener protegidos los datos de una empresa es esencial cuando se trabaja con organizaciones externas. Los administradores y los profesionales de la seguridad pueden estar tranquilos de que todas las funciones de seguridad empresarial y los estándares de cumplimiento normativo se aplican a Slack Connect: prevención de pérdida de datos, retención y e-discovery. Slack también ofrece Administración de claves de cifrado (EKM)* mediante Amazon Web Services, lo que da a las organizaciones un control completo sobre sus datos y quién puede verlos.

“Nuestros clientes más importantes, como TD Ameritrade e Iress, ponen un esfuerzo enorme en la seguridad y el cumplimiento normativo”, dice Butterfield, “y la comunicación externa a menudo se produce en otros canales. Tiene lugar en mensajes de texto y WhatsApp, con lo que la organización no tiene visibilidad ni capacidad para retener registros importantes”.

Con Slack Connect, los administradores pueden mantener el control de los datos de su organización y controlar el acceso externo. Asimismo, a diferencia del correo electrónico, que expone a los usuarios al riesgo del spam y el phishing, cuando trabajan en canales, los equipos reciben mensajes y archivos solo de miembros verificados.

“El correo electrónico es una puerta abierta a las amenazas de seguridad para una organización: las estafas por correos electrónicos empresariales generan pérdidas de 12 000 millones de dólares y el 90 % de las violaciones de datos son fruto del phishing. Si quieres una solución de colaboración más segura para tu organización, lo primero que puedes hacer es sacar a tus empleados del correo electrónico y meterlos en Slack”. –Larkin Ryder , directora de Seguridad, de Slack

A medida que los sectores regulados han empezado a confiar en Slack, hemos invertido para cumplir y superar algunos de los estándares de seguridad más estrictos disponibles. Puedes estar seguro de que Slack ofrece soluciones para ayudar a las organizaciones a abordar todos sus requisitos de cumplimiento normativo.

Trabaja más rápido con los socios y proveedores

Cuando sacas los proyectos con equipos externos fuera de bandejas de entrada de correo electrónico aisladas y los metes en Slack, la comunicación sucede en tiempo real con las personas adecuadas. Las organizaciones pueden trabajar codo con codo y tomar decisiones más rápido con los clientes, proveedores y socios.

“Tener la posibilidad de enviar un mensaje a un proveedor externo mediante Slack ofrece una ayuda de otro nivel. Las idas y venidas por las que tienes que pasar con el correo electrónico no existen cuando usas canales”. – Marisa Guarino Ingeniera de sistemas de TI, de Snowflake

Los clientes han estado utilizando Slack Connect para lo siguiente:

Las nuevas aplicaciones acelerarán los flujos de trabajo como estos aún más y agilizarán las engorrosas tareas necesarias para que se produzcan. Pongamos las reuniones como ejemplo. Programarlas externamente lleva mucho tiempo por la falta de visibilidad entre las herramientas y las organizaciones. Gracias a Slack Connect y a nuestras próximas integraciones de Outlook y Google Calendar, Slack examinará los calendarios de todo el mundo —en aplicaciones de calendario y organizaciones diferentes— y sugerirá huecos disponibles para la reunión.

Refuerza las relaciones empresariales

Independientemente de donde esté cada uno, Slack Connect permite que los equipos de todo el mundo estén cerca de sus socios, lo que genera confianza.

“Nos consideramos una extensión del equipo de nuestros clientes. Trabajar con nuestros clientes en canales de Slack ayuda a reducir cualquier fricción”. – Jen Ong Vaughan Responsable de la división empresarial, de Assembled

Asimismo, a medida que avanzan los proyectos y las relaciones, todas las partes pueden añadir nuevos compañeros de equipo y acceder a las conversaciones, los archivos y el contexto anteriores para que todo el mundo esté en sintonía

Primeros pasos en Slack Connect

Slack Connect está disponible para todos los planes de pago. Si ya eres cliente, pero eres nuevo en Slack Connect, no dudes en ponerte en contacto u obtener más información sobre cómo dar los primeros pasos. Si quieres ver cómo otros están usando Slack para trabajar con sus socios externos, echa un vistazo a unas cuantas de nuestras historias de clientes recientes.

* Administración de claves de cifrado (EKM) de Slack estará disponible para Slack Connect más adelante este verano.

La siguiente información está destinada solo para fines informativos y no representa un compromiso vinculante. No te bases en la siguiente información a la hora de tomar tus decisiones de compra, porque, en última instancia, el desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.