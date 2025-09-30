En 2020, las empresas de todo el mundo tuvieron que adoptar rápidamente nuevas formas de trabajar. Estos cambios rápidos supusieron el auge de la sede digital. Antes de este cambio de paradigma, las aplicaciones de colaboración mejoraron la comunicación en la oficina. Ahora, son básicamente la oficina. No obstante, no todas son iguales.

Cuando llegó la pandemia, Slack se encontraba entre las pocas soluciones conocidas que se podían escalar para satisfacer la creciente demanda. Este es solo uno de los hallazgos en una nueva evaluación de proveedores de IDC MarketScape que analiza exhaustivamente el actual panorama de soluciones disponibles y coloca a Slack en el primer puesto de los principales proveedores de plataformas de colaboración y comunidad.

IDC MarketScape: “Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment” realiza una evaluación de una docena de empresas que usan una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos. La puntuación de las funciones mide el producto del proveedor, la estrategia de comercialización y la ejecución empresarial a corto plazo. La puntuación de las estrategias mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos de los clientes en un plazo de tres a cinco años.

En el análisis, el informe de IDC MarketScape posiciona a Slack como líder de sus estrategias y funciones, además de destacar específicamente los siguientes puntos fuertes:

La amplia adopción por parte de la comunidad de desarrolladores

Las integraciones con numerosas aplicaciones de software empresarial

Las nuevas funciones de audio y vídeo, como las juntas y los clips

Apoyo y gestión de las relaciones internas con los clientes

Planes aptos para la empresa con el fin de satisfacer los requisitos de seguridad, cumplimiento y gobernanza

IDC MarketScape aconseja a los compradores de tecnología que tengan en cuenta diversos factores a la hora de elegir una plataforma de colaboración, como la velocidad de sus funciones, la pasión de su comunidad de clientes y la simplicidad de su experiencia de usuario. Creemos que, cuando se trata de estos y otros muchos criterios, Slack es una de las opciones disponibles más destacadas hoy en día.

Obtén más información en el informe de IDC MarketScape.