Nel 2020, le aziende di tutto il mondo hanno dovuto adottare rapidamente nuove modalità di lavoro. Questi rapidi cambiamenti hanno portato all’ascesa dell’ambiente digitale. Prima di questo cambiamento di paradigma, le app di collaborazione miglioravano la comunicazione in ufficio. Ora sono diventate l’ufficio stesso. Tuttavia, non tutte le app sono uguali.

Quando la pandemia ha colpito, Slack era tra le poche soluzioni note pronte a scalare per soddisfare l’aumento della domanda. Questo è solo uno dei risultati di una nuova valutazione dei fornitori svolta da IDC MarketScape, che analizza in modo completo il panorama delle soluzioni disponibili oggi e posiziona Slack come leader tra i principali fornitori di piattaforme di collaborazione e community.

Il report IDC MarketScape: “Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment” valuta una dozzina di aziende utilizzando una rigorosa metodologia di punteggio basata su criteri qualitativi e quantitativi. Il punteggio delle capacità misura il prodotto del fornitore, la strategia go-to-market e l’esecuzione dell’attività nel breve termine. Il punteggio relativo alle strategie misura l’allineamento delle strategie del fornitore con le esigenze del cliente in un arco di tempo che va dai tre ai cinque anni.

Nell’analisi, il report IDC MarketScape posiziona Slack come leader sia per le sue strategie che per le sue capacità, evidenziando in particolare questi punti di forza:

ampia adozione da parte della community degli sviluppatori

integrazioni con un gran numero di app software aziendali

nuove funzioni audio e video, come incontri e clip

assistenza e gestione interna delle relazioni con i clienti

piani adatti alle aziende per soddisfare i requisiti di sicurezza, conformità e governance

IDC MarketScape consiglia agli acquirenti di tecnologia di considerare una serie di fattori nella scelta di una piattaforma di collaborazione, tra cui la velocità delle funzioni, la passione della community di clienti e la semplicità dell’esperienza utente. Riteniamo che, in base a questi e molti altri criteri, Slack sia una delle migliori opzioni attualmente disponibili.

Puoi trovare maggiori informazioni nell’estratto del report IDC MarketScape.