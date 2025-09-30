En 2020, las empresas de todo el mundo tuvieron que adoptar nuevas formas de trabajo. Este cambio acelerado desembocó en el auge de las sedes digitales. Antes de que se produjese este cambio de paradigma, las aplicaciones de colaboración mejoraban la comunicación en la oficina. En la actualidad, se han convertido en la oficina. Sin embargo, no todas las aplicaciones de colaboración son iguales.

Cuando empezó la pandemia, Slack era una de las pocas soluciones conocidas preparada para satisfacer la creciente demanda. Esta es una de las conclusiones a las que llega la nueva evaluación de proveedores IDC MarketScape. Dicha evaluación examina en profundidad el panorama de las soluciones disponibles actualmente y sitúa a Slack como líder entre los principales proveedores de plataformas de colaboración y comunidad.

IDC MarketScape: “Evaluación de proveedores de aplicaciones de colaboración y comunidades 2021” evalúa una docena de empresas mediante una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos. La puntuación de las capacidades mide el producto, la estrategia de comercialización y la ejecución empresarial a corto plazo del proveedor. La puntuación de las estrategias mide la alineación de las estrategias del proveedor con los requisitos del cliente en un marco temporal de entre tres y cinco años.

Teniendo en cuenta este análisis, IDC MarketSpace sitúa a Slack como líder tanto por sus estrategias como por sus capacidades. Además, destaca las siguientes fortalezas:

Amplia adopción por parte de la comunidad de desarrolladores

Integraciones con un abanico de aplicaciones de software empresarial

Nuevas funciones de audio y video, como juntas y clips

Asistencia y administración internas de la relación con el cliente

Planes adaptados a las empresas para cumplir los requisitos de seguridad, cumplimiento y gobernanza

IDC MarketScape aconseja a los compradores de tecnología que consideren una serie de factores a la hora de escoger una plataforma de colaboración, como la velocidad de las funciones, la pasión de su comunidad de clientes y la simplicidad de la experiencia de usuario. Si tenemos en cuenta estos y otros criterios, creemos que Slack es una de las mejores opciones disponibles en la actualidad.

Puedes encontrar más información en el extracto de IDC MarketScape .