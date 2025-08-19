Hoy te traemos las listas de Slack para que tus equipos puedan administrar proyectos, solicitudes entrantes y prioridades principales. Hemos diseñado las listas para que los equipos alcancen sus objetivos llevando la administración de proyectos al lugar donde ya están trabajando: Slack.

Año tras año, los líderes empresariales gastan dinero en herramientas que prometen ayudarlos a alcanzar sus objetivos, pero esas herramientas con frecuencia no cumplen esa promesa. De hecho, incluso con todas las soluciones disponibles hoy en día, solo el 34 % de los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto. La razón, según The Wall Street Journal, es que resulta difícil encontrar una herramienta de administración de proyectos que satisfaga las necesidades de los empleados.

Nuestros clientes están de acuerdo. Nos dicen que las herramientas de administración de proyectos disponibles en la actualidad cumplen su cometido para los gestores de proyectos y los jefes de equipo, pero no son utilizadas con eficacia por las personas que realmente hacen el trabajo. Esto es lo que experimentan:

Las personas asignadas a las tareas mantienen sus conversaciones acerca del trabajo fuera de la herramienta de administración de proyectos.

Los equipos de toda la empresa usan aplicaciones diferentes, lo que crea barreras y dolores de cabeza relacionados con las licencias.

La gente pasa horas duplicando trabajo, gestionando y compartiendo actualizaciones entre varias herramientas, plataformas y sistemas.

Ahora, en lugar de adquirir una nueva herramienta de administración de proyectos que mantenga la información, las conversaciones y los equipos separados y aislados, puedes reunir todo lo que necesitas para administrar el trabajo con las listas de Slack.

«Con las listas, puedes convertir las conversaciones en Slack en tareas procesables que impulsen el trabajo». Denise Dresser Directora general, Slack

Mantén el flujo de trabajo organizando las tareas en listas de Slack

Cada día se producen millones de conversaciones en Slack. Ahora puedes utilizar las listas de Slack para capturar, organizar y realizar un seguimiento de las partes más importantes de esas conversaciones (plazos, propietarios, recursos y mucho más) en el motor de tu trabajo.

Las listas estructuran las conversaciones en Slack. Puedes convertir las ideas compartidas en un canal de proyecto en próximos pasos prácticos, o capturar solicitudes de mensajes directos en una lista para compartirlas con tu equipo.

Con las listas, puedes eliminar el cambio de contexto entre aplicaciones, de modo que todas las personas con las que trabajas pueden colaborar y mantenerse alineadas en proyectos multidisciplinarios, solicitudes y mucho más, todo mientras fluye el trabajo.

«Con las listas, puedes convertir las conversaciones en Slack en tareas procesables que impulsen el trabajo», afirma la directora general de Slack Denise Dresser. «Ahora, esos próximos pasos sueltos que se comparten en un canal de proyecto pueden seguirse en todo un equipo. Con la administración de proyectos en Slack, los equipos de todas las organizaciones tendrán todo lo que necesitan para completar los proyectos más rápido y aumentar la productividad utilizando toda la potencia de Slack».

Las listas pueden ayudar a cualquier equipo de cualquier organización Ventas: impulsa la alineación entre los equipos de cuentas para cerrar acuerdos más rápido. Diseña la estrategia de la cuenta, prepárate para las reuniones con los clientes y solicita aprobaciones para mantener a todo el equipo organizado y en la misma página.

impulsa la alineación entre los equipos de cuentas para cerrar acuerdos más rápido. Diseña la estrategia de la cuenta, prepárate para las reuniones con los clientes y solicita aprobaciones para mantener a todo el equipo organizado y en la misma página. Servicio: resuelve las incidencias más rápidamente con un proceso de gestión estandarizado. Recurre rápidamente a expertos para que enjambren las incidencias y guía a los agentes con una plantilla que les permita ejecutar y resolver los problemas.

resuelve las incidencias más rápidamente con un proceso de gestión estandarizado. Recurre rápidamente a expertos para que enjambren las incidencias y guía a los agentes con una plantilla que les permita ejecutar y resolver los problemas. Marketing: planifica y ejecuta campañas de marketing, eventos y lanzamientos de forma más eficiente, centralizando las conversaciones y trabajando en estrecha colaboración con las partes interesadas.

planifica y ejecuta campañas de marketing, eventos y lanzamientos de forma más eficiente, centralizando las conversaciones y trabajando en estrecha colaboración con las partes interesadas. TI: mejora el tiempo de respuesta y agiliza los procesos en todo el equipo. Gestiona las solicitudes del servicio de asistencia técnica recopiladas a partir de los envíos de formularios de flujo de trabajo para asignar propietarios de tareas, priorizar el trabajo y cerrar las solicitudes rápidamente.

Administra y da seguimiento a los proyectos de principio a fin en Slack

Esta animación de la interfaz de usuario muestra cómo se puede organizar el trabajo en listas utilizando campos y vistas.

Las listas facilitan la rendición de cuentas en todo el equipo. Desde la planificación de campañas de marketing y el lanzamiento de productos hasta la gestión de la incorporación de empleados y la implementación de tecnología, puedes seguir el trabajo en una lista.

Así funcionan las listas: agregas campos (que se muestran como columnas) -como el asignado, la fecha de vencimiento, el estado y la prioridad- que proporcionan contexto a los elementos (que se muestran como filas) de tu proyecto. Una vez agregados los elementos a la lista, puedes ordenarlos, agruparlos y utilizar filtros para organizarlos. Las Vistas son una forma flexible de agrupar tareas por cualquier campo para que puedas priorizar el trabajo, identificar lagunas o bloqueos y mantener las cosas en movimiento.

Diseñamos listas para complementar la forma en la que ya trabajas en Slack:

Utiliza el Generador de flujos de trabajo para crear automatizaciones con listas.

Incrusta listas en un canvas breve con entregas y plazos de proyectos.

Guarda un mensaje en una lista para consultarlo rápida y fácilmente.

Próximamente: obtén síntesis de proyectos y busca información en listas al instante con la IA de Slack.

«La combinación de listas, canvas y el Generador de flujos de trabajo nos permite trabajar de formas completamente nuevas en Slack. Nuestro equipo ahora puede hacer un seguimiento de las tareas y colaborar en ellas, así como organizar la información que se puede compartir entre los equipos, todo en un mismo espacio». Jörg Baldzer, ingeniero principal de TI, FREENOW

Colabora en tareas en las que ya estén trabajando juntos

Todas las funciones de Slack trabajan juntas para que puedas hacer tu mejor trabajo. Lo mismo ocurre con las listas. Tomemos como ejemplo los hilos sobre elementos individuales de una lista. Ya seas un agente de atención al cliente que necesita la ayuda de un experto o un representante de ventas que necesita la aprobación de la dirección antes de cerrar una solicitud, puedes incluir fácilmente a otras personas en la conversación.

Los hilos de tus conversaciones proporcionan a los compañeros el contexto que necesitan para una lectura rápida, tomar medidas e intervenir en una conversación. Puedes utilizar los hilos de tus conversaciones para:

Agregar a un compañero de equipo a una discusión con una @mención para que responda acerca de una fecha límite

Crear y compartir un clip con comentarios sobre una entrega específica

Subir archivos y compartir canvas que brinden más contexto a un elemento

Compartir listas a través de Slack e invitar a un compañero de equipo, un canal entero o sus socios externos (a través de Slack Connect) con un solo clic. No necesitas aplicaciones adicionales, licencias ni capacitación sobre el producto, y todas las personas con las que trabajas en Slack pueden colaborar en una lista.

Automatiza y prioriza las solicitudes y tareas pendientes en todas las aplicaciones

Con las automatizaciones, las listas se convierten en tu centro para administrar y clasificar el trabajo en Slack, permitiéndote hacer más y más rápido. Hemos facilitado la creación de automatizaciones con listas usando el Generador de flujos de trabajo para que puedas:

Recopilar y clasificar solicitudes, desde aprobaciones legales hasta solicitudes del servicio de asistencia.

Configurar alertas para las tareas. Por ejemplo, recibe alertas cuando se agreguen nuevos elementos a una lista, cuando cambie el estado de un elemento o cuando te asignen un elemento.

Crea tus propios flujos de trabajo personalizados para gestionar las tareas en todas las aplicaciones mediante conectores.*

* Nota: Las integraciones nativas con aplicaciones de terceros son limitadas hoy en día. La funcionalidad se ampliará en futuras versiones.

«Estamos entusiasmados con el uso de listas para administrar proyectos y hacer un seguimiento de las solicitudes. Creemos que las listas permitirán ahorrar mucho tiempo a nuestro equipo». Lori Drake directora de estrategia de sistemas, Marriott Digital Services

En pocas palabras, las listas ahorran tiempo. Según los clientes de nuestro proyecto piloto de listas, el 77 % afirma que las listas han mejorado su capacidad para realizar el trabajo. Marriott Digital Services es uno de estos clientes.

«Se ofreció a nuestro equipo la oportunidad de participar en el proyecto piloto de listas y lo aceptó de inmediato», afirma Lori Drake, directora de estrategia de sistemas de Marriott Digital Services. «Estamos entusiasmados con el uso de listas para administrar proyectos y hacer un seguimiento de las solicitudes. Creemos que las listas permitirán ahorrar mucho tiempo a nuestro equipo».

Con las listas, los equipos pueden ocuparse de lo más importante: hacer su mejor trabajo, más rápido, todo en Slack, la plataforma para trabajar con tecnología de IA.

Las listas de Slack se lanzarán a los clientes con planes de pago en las próximas semanas, a partir de hoy. Comunícate con ventas para obtener más información y participa en un seminario web acerca de las listas de Slack el 20 de junio.

La información anterior se proporciona con fines informativos. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.