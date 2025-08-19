Heute möchten wir dir Slack-Listen vorstellen, mit denen deine Teams Projekte, eingehende Anfragen und wichtige Aufgaben bearbeiten können. Mit der Listen-Funktion möchten wir Teams beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen, indem wir dafür sorgen, dass das Projektmanagement genau dort erfolgen kann, wo die Teams bereits arbeiten: in Slack.pi

Jedes Jahr geben Unternehmen viel Geld für Tools aus, die ihnen versprechen, sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, aber diese Tools bieten oft nicht das, was sie vorgeben. Tatsächlich werden auch mit all den Lösungen, die heute bereits verfügbar sind, nur 34 % aller Projekte termingerecht und ohne Budgetüberziehung abgeschlossen. Der Grund dafür ist laut Wall Street Journal, dass es schwierig ist, das eine Projektmanagement-Tool zu finden, das alle Anforderungen der Mitarbeitenden erfüllt.

Unsere Kund:innen sehen das genauso. Sie haben uns gesagt, dass die heute verfügbaren Projektmanagement-Tools für Projektmanager:innen und Teammanager:innen funktionieren, aber für die Teammitglieder, die die Aufgaben ausführen sollen, nicht effektiv sind. Unsere Kund:innen berichten von folgenden Erfahrungen:

Die Teammitglieder, denen Aufgaben zugewiesen sind, führen die Unterhaltungen über diese Arbeit außerhalb des Projektmanagement-Tools.

Die verschiedenen Teams im Unternehmen verwenden unterschiedliche Apps, wodurch Silos und Probleme mit Lizenzen entstehen.

Die Mitarbeitenden führen viele Aufgaben doppelt aus und müssen Informationen in verschiedenen Tools, Plattformen und Systemen aktualisieren.

Anstatt jetzt ein neues Projektmanagement-Tool zu kaufen, in dem Informationen, Unterhaltungen und Teams voneinander isoliert sind, kannst du alles und alle an einem Ort zusammenbringen: mit Slack-Listen.

„Mit Listen kannst du Unterhaltungen in Slack in umsetzbare Aufgaben umwandeln, die die Arbeit voranbringen.“ Denise Dresser CEO, Slack

Sorge durch das Organisieren von Aufgaben in Slack-Listen für flüssige Arbeitsabläufe

Jeden Tag finden in Slack Millionen von Unterhaltungen statt. Jetzt kannst du mit Slack-Listen die wichtigsten Teile dieser Unterhaltungen – Fristen, verantwortliche Personen, Ressourcen und vieles mehr – dort erfassen, organisieren und verfolgen, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet.

Listen geben deinen Slack-Unterhaltungen eine Struktur. Du kannst Ideen, die in einem Projekt-Channel besprochen wurden, in umsetzbare nächste Schritte umwandeln oder Anfragen aus Direktnachrichten in eine Liste eintragen, um sie mit deinem Team zu teilen.

Mit Listen sind Kontextwechsel zwischen verschiedenen Apps nicht mehr nötig. Alle Personen, mit denen du zusammenarbeitest, können an funktionsübergreifenden Projekten, Anfragen und vielem mehr zusammenarbeiten, und zwar innerhalb ihrer Arbeitsabläufe.

„Mit Listen können alle Unterhaltungen in Slack in konkrete Aufgaben umwandeln, die die Arbeit voranbringen“, so Denise Dresser, CEO bei Slack. „Jetzt kann das gesamte Team Ideen und nächste Schritte verfolgen, die in einem Projekt-Channel besprochen wurden. Durch das Projektmanagement in Slack haben organisationsübergreifende Teams alles zur Hand, was sie benötigen, um Projekte schneller abzuschließen und die Produktivität zu steigern – mit der vollen Power von Slack.“

Listen können jedem Team in jeder Organisation helfen Vertrieb: Listen helfen dabei, die Abstimmung zwischen Account-Teams zu fördern, um schneller Abschlüsse zu erzielen. Du kannst damit die Account-Strategie erläutern, dich auf Besprechungen mit Kund:innen vorbereiten und Genehmigungen anfordern, damit das gesamte Team besser organisiert ist und über dieselben Informationen verfügt.

Listen helfen dabei, die Abstimmung zwischen Account-Teams zu fördern, um schneller Abschlüsse zu erzielen. Du kannst damit die Account-Strategie erläutern, dich auf Besprechungen mit Kund:innen vorbereiten und Genehmigungen anfordern, damit das gesamte Team besser organisiert ist und über dieselben Informationen verfügt. Support: Listen helfen dabei, Vorfälle mithilfe eines einheitlichen Prozesses fürs Incident Management schneller zu lösen. Du kannst schnell Fachleute hinzuziehen, um Vorfälle gemeinsam als Team zu bearbeiten, und Mitarbeitende mit Vorlagen bei der Bearbeitung und Lösung von Problemen anleiten.

Listen helfen dabei, Vorfälle mithilfe eines einheitlichen Prozesses fürs Incident Management schneller zu lösen. Du kannst schnell Fachleute hinzuziehen, um Vorfälle gemeinsam als Team zu bearbeiten, und Mitarbeitende mit Vorlagen bei der Bearbeitung und Lösung von Problemen anleiten. Marketing: Listen helfen beim effizienteren Planen und Ausführen von Marketingkampagnen, Events und Produkteinführungen: Du kannst Unterhaltungen zentralisieren, sodass alle Stakeholder:innen immer über alle aktuellen Informationen verfügen.

Listen helfen beim effizienteren Planen und Ausführen von Marketingkampagnen, Events und Produkteinführungen: Du kannst Unterhaltungen zentralisieren, sodass alle Stakeholder:innen immer über alle aktuellen Informationen verfügen. IT: Listen helfen dabei, Reaktionszeiten zu verkürzen und Prozesse im gesamten Team zu optimieren. Du kannst Helpdesk-Anfragen verwalten, die aus eingereichten Workflow-Formularen gesammelt wurden, um verantwortliche Personen für Aufgaben zuzuweisen, Aufgaben zu priorisieren und Anfragen schnell abzuschließen.

Verwalte und verfolge Projekte von Anfang bis Ende in Slack

Diese UI-Animation zeigt, wie du Aufgaben mithilfe von Feldern und Ansichten in Listen organisieren kannst.

Mit Listen lassen sich Zuständigkeiten im gesamten Team einfacher zuweisen. Vom Planen von Marketingkampagnen und Produkteinführungen bis hin zum Verwalten des Onboardings für Mitarbeitende und der Einführung neuer Technologien – in einer Liste kannst du alle Arbeitsschritte im Auge behalten.

Und so funktionieren Listen: Du fügst Felder (angezeigt als Spalten) hinzu – z. B. „Zugewiesen an“, „Termin“, „Priorität“ –, die Kontext für deine Elemente (angezeigt als Zeilen) in deinem Projekt liefern. Nachdem du deiner Liste Elemente hinzugefügt hast, kannst du sie sortieren, gruppieren und nach verschiedenen Aspekten filtern, um sie zu organisieren. Ansichten sind eine flexible Möglichkeit, Aufgaben nach beliebigen Feldern zu gruppieren, um Arbeitselemente zu priorisieren, fehlende oder blockierende Elemente zu finden und dafür zu sorgen, dass die Arbeit nirgendwo stockt.

Wir haben die Listenfunktion so konzipiert, dass sie deine Arbeitsweise in Slack optimal ergänzt:

Verwende den Workflow-Builder, um Automatisierungen mit Listen zu erstellen.

Bette Listen in eine Canvas-Übersicht mit Arbeitsergebnissen und Terminen für dein Projekt ein.

Speichere eine Nachricht in einer Liste, damit du schnell und einfach darauf zugreifen kannst.

Demnächst verfügbar: Projektübersichten und schnelle Suche nach Informationen in Listen mit Slack AI

„Die Kombination aus Listen, Canvas und dem Workflow-Builder ermöglicht es uns, in Slack auf ganz neue Weise zu arbeiten. Unser Team kann jetzt Aufgaben verfolgen, Aufgaben gemeinsam bearbeiten und Informationen organisieren, die mit verschiedenen Teams geteilt werden können – alles an einem zentralen Ort.“ Jörg Baldzer Principal IT Engineer, FREENOW

Arbeitet dort gemeinsam an Aufgaben, wo ihr bereits zusammenarbeitet

Alle Funktionen von Slack greifen ineinander, sodass du optimal arbeiten kannst. Das gilt auch für Listen. Du kannst z. B. Threads zu einzelnen Elementen in eine Liste aufnehmen. Egal, ob du im Kundensupport arbeitest und bei einer Frage Fachleute hinzuziehen musst oder ob du im Vertrieb die Genehmigung der Führungsetage benötigst, bevor du eine Anfrage senden kannst – du kannst ganz einfach die richtigen Leute in die Unterhaltung einbeziehen.

Mit Threads erhalten deine Teammitglieder den Kontext, den sie benötigen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und sich in eine Unterhaltung einzubringen. Du kannst Threads zu Elementen verwenden, um:

Ein Teammitglied per @-Erwähnung zu einer Unterhaltung hinzuzufügen, um eine Frage zu einer Frist zu beantworten

Eine Video- und Sprachnachricht mit Feedback zu einem bestimmten Arbeitsergebnis zu erstellen und zu teilen

Dateien hochzuladen und Canvases zu teilen, die mehr Kontext zu einem Element liefern

Teile Listen in deiner gesamten Slack-Umgebung und lade Teammitglieder, einen ganzen Channel oder deine externen Partner:innen (über Slack Connect) ein – mit einem einzigen Klick. Du brauchst keine zusätzlichen Anwendungen, Lizenzen oder Schulungen, und alle Personen, mit denen du in Slack arbeitest, können an einer Liste zusammenarbeiten.

Automatisiere und sortiere Anfragen und Aufgabenlisten App-übergreifend

Mit Automatisierungen werden Listen deine zentrale Anlaufstelle zum Verwalten und Sortieren deiner Arbeit in Slack – so kannst du mehr Aufgaben schneller erledigen. Wir haben das Erstellen von Automatisierungen für Listen mit dem Workflow-Builder ganz einfach gestaltet, damit du:

Anfragen sammeln und sortieren kannst – von rechtlichen Genehmigungen bis hin zu Helpdesk-Anfragen

Benachrichtigungen für Aufgaben einrichten kannst. Du kannst dich z. B. benachrichtigen lassen, wenn einer Liste neue Elemente hinzugefügt werden, wenn sich der Status eines Elements ändert oder wenn du einem Element zugewiesen wurdest.

Mithilfe von Plug&Play-Konnektoren eigene, benutzerdefinierte Workflows erstellen kannst, um Aufgaben App-übergreifend zu verwalten.*

* Hinweis: Native Integrationen in Drittanbieter-Apps sind derzeit nur eingeschränkt verfügbar. Die Funktionalität wird in zukünftigen Releases erweitert.

„Wir sind ganz begeistert von den Listen zum Verwalten von Projekten und Verfolgen von Anfragen, und wir sind davon überzeugt, dass wir damit im gesamten Team viel Zeit sparen.“ Lori Drake Director, System Strategy, Marriott Digital Services

Einfach gesagt: Listen sparen Zeit. 77 % der Kund:innen, die Listen als Pilotfunktion eingesetzt haben, geben an, dass Listen ihre Fähigkeit, Aufgaben zu erledigen, verbessert haben. Marriott Digital Services gehört zu diesen Kund:innen.

„Unserem Team wurde die Möglichkeit angeboten, die Listenfunktion in der Pilotversion zu testen, und wir haben diese Chance sofort ergriffen“, so Lori Drake, Director of System Strategy bei Marriott Digital Services. „Wir sind ganz begeistert von den Listen zum Verwalten von Projekten und Verfolgen von Anfragen, und wir sind davon überzeugt, dass wir damit im gesamten Team viel Zeit sparen.“

Mit Listen können Teams sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: ihre Aufgaben auf optimale Weise noch schneller erledigen – in Slack, der KI-gestützten Plattform für die Arbeit.

Die Funktion der Slack-Listen wird für Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen ab heute und über die kommenden Wochen hinweg eingeführt. Kontaktiere den Vertrieb, um mehr zu erfahren, und nimm am 20. Juni an einem Webinar zu Slack-Listen teil.

Der obige Text dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.