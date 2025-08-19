Les listes Slack permettent aux équipes de gérer les projets, demandes entrantes et tâches prioritaires. Les listes ont été conçues pour intégrer la gestion de projets au cœur de la plateforme, afin de permettre aux équipes d’atteindre tous leurs objectifs encore plus facilement.

Les entreprises consacrent chaque année un budget toujours plus important à l’achat d’outils qui leur promettent une forte rentabilité, mais qui souvent ne tiennent pas leurs promesses. En effet, même avec toutes les solutions disponibles aujourd’hui, seulement 34 % des projets sont terminés dans les temps et dans le respect du budget initial. Pour le Wall Street Journal, la raison tient au fait qu’il est difficile de trouver un outil de gestion de projets unique qui répond à tous les besoins des collaborateurs.

Et nos clients confirment que les outils de gestion de projets disponibles aujourd’hui conviennent aux chefs de projets et responsables d’équipe, mais ne sont pas utilisés par les équipes opérationnelles. La situation est la suivante :

Les personnes à qui les tâches sont attribuées organisent leurs conversations en dehors de l’outil de gestion de projets.

Les équipes utilisent des applications différentes dans les divers services de l’entreprise, ce qui crée des silos et pose des problèmes de gestion des licences.

Les utilisateurs perdent des heures à cause des doublons de tâches et des mises à jour entre les différents outils et systèmes.

Désormais, au lieu d’utiliser un nouvel outil de gestion de projets qui compartimente les informations, les conversations et les équipes, vous pouvez rapprocher toutes les ressources nécessaires grâce aux listes Slack.

« Grâce aux listes, vous pouvez transformer des conversations Slack en tâches qui permettront à chacun d’avancer et de travailler efficacement. » Denise Dresser CEO, Slack

Organisez vos tâches de manière fluide grâce aux listes Slack

Des millions de conversations se déroulent chaque jour dans Slack. Désormais, les listes Slack permettent de capturer, d’organiser et de suivre les aspects les plus importants de ces conversations, comme les échéances, les responsables de projets, ou encore les ressources à utiliser, le tout directement dans la plateforme.

Les listes structurent les conversations Slack. Vous pouvez transformer les idées partagées dans un canal de projet en étapes concrètes à suivre, ou capturer des demandes depuis des messages directs et les organiser en liste pour les partager avec votre équipe.

Les listes éliminent le besoin de jongler entre différentes applications, pour que chacun puisse collaborer et rester à jour sur les projets transversaux ou les demandes, le tout sans devoir interrompre son travail.

« Grâce aux listes, vous pouvez transformer des conversations Slack en tâches qui permettront à chacun d’avancer et de travailler efficacement », explique Denise Dresser, CEO de Slack. « Désormais, il est bien plus facile pour les équipes de suivre les étapes définies dans un canal de projet. Grâce aux fonctionnalités de gestion de projets dans Slack, les équipes dans l’ensemble de l’entreprise disposent de toutes les informations dont elles ont besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement, tout en tirant parti de la puissance de Slack. »

Les listes sont utiles pour tout type d’équipe dans tout type d’entreprise : Équipes commerciales : mettez tous les commerciaux au diapason pour accélérer les négociations de contrats. Organisez votre stratégie, préparez les réunions avec les clients et gérez les demandes d’approbation plus facilement pour que chacun reste à jour et coordonné.

mettez tous les commerciaux au diapason pour accélérer les négociations de contrats. Organisez votre stratégie, préparez les réunions avec les clients et gérez les demandes d’approbation plus facilement pour que chacun reste à jour et coordonné. Équipes d’assistance : accélérez la résolution d’incidents en rationalisant le processus de gestion. Regroupez rapidement tous les intervenants concernés pour organiser un essaimage, et aidez les agents à traiter plus facilement les demandes grâce à des modèles.

accélérez la résolution d’incidents en rationalisant le processus de gestion. Regroupez rapidement tous les intervenants concernés pour organiser un essaimage, et aidez les agents à traiter plus facilement les demandes grâce à des modèles. Équipes marketing : planifiez et exécutez vos campagnes, événements et lancements de produits plus efficacement en centralisant les conversations et en collaborant étroitement avec tous les intervenants.

planifiez et exécutez vos campagnes, événements et lancements de produits plus efficacement en centralisant les conversations et en collaborant étroitement avec tous les intervenants. Équipes informatiques : réduisez les temps de réponse et rationalisez les processus de l’équipe. Gérez les demandes d’aide collectées à partir d’un formulaire à l’aide d’un flux de travail et attribuez les tâches de manière hiérarchique pour accélérer le traitement de ces demandes.

Gérez et suivez les projets de bout en bout dans Slack

Animation montrant comment organiser les tâches en listes à l’aide de champs et de vues.

Les listes permettent de responsabiliser les collaborateurs des différentes équipes. De la planification de campagnes marketing au déploiement de technologies, en passant par le lancement de produits et l’intégration de nouvelles recrues, une liste facilite le suivi de toutes les tâches.

Voici comment les listes fonctionnent : vous ajoutez des champs (présentés sous forme de colonnes), comme le nom du responsable, l’échéance, le statut et la priorité, qui permettent de contextualiser les éléments (présentés sous forme de lignes) de votre projet. Une fois les éléments ajoutés, vous pouvez les trier, les regrouper et les organiser à l’aide de filtres. Les vues sont utiles pour regrouper les éléments en fonction des champs de votre choix, pour hiérarchiser les tâches, identifier les problèmes et travailler efficacement.

Les listes ont été conçues de manière complémentaire aux autres outils que vous utilisez déjà dans Slack :

Utilisez le Générateur de flux de travail pour créer des automatisations avec des listes.

Intégrez des listes à un canevas pour créer un briefing présentant les tâches à effectuer et les différentes échéances.

Enregistrez un message dans une liste pour le retrouver facilement.

Bientôt disponible : récapitulez vos projets et recherchez des informations dans des listes instantanément grâce à Slack AI.

« En combinant les listes, les canevas et le Générateur de flux de travail, nous pouvons travailler de manière totalement innovante dans Slack. Notre équipe peut désormais suivre les tâches, les organiser et les partager de manière collaborative avec toutes les autres équipes, le tout de manière centralisée. » Jörg Baldzer Ingénieur informatique, FREENOW

Collaborez sur vos tâches au cœur de la plateforme collaborative Slack

Toutes les fonctionnalités Slack se complètent pour vous permettre de travailler le plus efficacement possible. Et les listes ne font pas exception à cette règle. Prenons l’exemple de fils de discussion sur des éléments individuels dans une liste. Que vous soyez un agent d’assistance devant faire appel à un expert, ou un commercial ayant besoin de l’approbation de son supérieur, vous pouvez facilement solliciter tous les intervenants nécessaires et les ajouter à la conversation.

Les fils de discussion donnent aux collaborateurs les informations contextuelles nécessaires pour se mettre à jour, rejoindre une conversation et prendre des décisions. Avec les fils de discussion, vous pouvez :

Ajouter un collègue à la conversation en utilisant une @mention afin d’obtenir la réponse à une question.

Créer et partager un clip avec des commentaires sur un élément spécifique.

Charger des fichiers et partager des canevas permettant de contextualiser les éléments d’une liste.

Partagez des listes dans Slack et invitez un collègue, une équipe entière, ou même des partenaires externes (via Slack Connect) en un seul clic. Vous n’avez pas besoin de recourir à des applications supplémentaires et d’organiser des formations spécifiques : tous vos collègues dans Slack peuvent collaborer dans une liste.

Automatisez et triez les demandes et tâches des différentes applications

Grâce aux automatisations, les listes permettent de gérer et trier les tâches dans Slack, pour vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement. Exploitez le Générateur de flux de travail pour concevoir des automatisations avec des listes et :

Collecter et trier les demandes, qu’il s’agisse de demandes d’assistance ou de demandes d’approbation d’ordre juridique.

Définir des alertes pour les tâches, par exemple pour indiquer qu’un élément a été ajouté à la liste, qu’une tâche vous a été attribuée, ou que le statut d’un élément a changé.

Créer vos propres flux de travail afin de gérer des tâches dans différentes applications à l’aide de connecteurs.*

* Remarque : les intégrations natives avec des applications tierces sont limitées à l’heure actuelle. Cette fonctionnalité sera enrichie dans des versions futures.

« Nous sommes ravis de pouvoir utiliser des listes pour gérer les projets et suivre les demandes, et je pense qu’elles vont nous faire gagner énormément de temps. » Lori Drake Directrice, Stratégie système, Marriott Digital Services

Pour résumer, les listes vous permettent de gagner du temps. 77 % des clients qui ont testé cette fonctionnalité disent avoir gagné en efficacité dans leur travail. Marriott Digital Services est l’un de ces clients.

« Notre équipe a eu l’occasion de tester cette fonctionnalité, et a sauté sur l’occasion », explique Lori Drake, directrice de la stratégie système chez Marriott Digital Services. « Nous sommes ravis de pouvoir utiliser des listes pour gérer les projets et suivre les demandes, et je pense qu’elles vont nous faire gagner énormément de temps. »

Grâce aux listes, les équipes peuvent se focaliser sur les aspects les plus importants, à savoir travailler rapidement et efficacement, le tout directement dans Slack, la plateforme professionnelle alimentée par l’IA.

Les listes Slack seront déployées progressivement pour les clients avec des forfaits payants au cours des prochaines semaines. Contactez le service commercial pour en savoir plus, et ne manquez pas notre conférence en ligne à ce sujet le 20 juin.

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.