今天，我们为你带来了 Slack 列表，让你的团队可以管理项目、收到的请求和最优先事项。我们设计列表的目的是将项目管理带到团队现时开展工作的地方（即 Slack），从而帮助团队实现目标。

年复一年，企业领袖们都在花钱购买那些承诺能帮助他们实现目标的工具，但这些工具往往无法兑现承诺。事实上，即使如今有这么多解决方案，也只有 34% 的项目能在预算范围内按时完成。 据《华尔街日报》报道，究其原因，要找到能满足员工需求的项目管理工具是一件具有挑战性的事。

我们的客户也赞同这一点。他们告诉我们，目前可用的项目管理工具对项目经理和团队管理者来说可以完成工作，但对真正开展工作的员工来说却无法被有效使用。以下是他们的真实体验：

被分配任务的人员在项目管理工具外部交流工作。

公司的各个团队使用不同的应用，造成了信息孤岛和许可问题。

人们要花费数小时进行重复性的工作，在各种工具、平台和系统之间管理和共享更新。

现在，你不必再去购买一个新的项目管理工具，使得信息、对话和团队分离孤立，而是可以通过 Slack 列表，将你需要管理的所有内容和人员集中在一起。

“通过列表，你可以将 Slack 中的对话转为可操作的任务，从而推进工作。” Slack CEO Denise Dresser

通过在 Slack 列表中整理任务，让工作顺畅流动

每天在 Slack 中都会进行数百万的对话。现在，你可以使用 Slack 列表在开展工作的平台来捕捉、整理和跟踪这些对话中最重要的部分，包括截止日期、拥有者、资源等等。

列表可以让你的 Slack 对话更有条理。你可以将项目频道中共享的想法转化为可执行的后续步骤，或者在列表捕捉私信中的请求，并与你的团队共享。

通过列表，你就无需在不同的应用之间进行切换，因此与你一起工作的所有人都能在工作流程中就跨部门项目、请求等进行协作并保持步调一致。

Slack 的 CEO Denise Dresser 表示：“通过列表，你可以将 Slack 中的对话转为可操作的任务，从而推进工作。现在，在项目频道中共享的那些零散的后续步骤可以在整个团队中进行跟踪。通过 Slack 中的项目管理功能，各组织的团队将拥有他们所需的一切，以更快完成项目，并充分利用 Slack 的功能提高生产力。”

列表可以为任何组织的任何团队提供帮助 销售： 推动客户团队保持一致，从而更快达成交易。制定客户战略、准备客户会议和请求批准，使整个团队井然有序，步调一致。

推动客户团队保持一致，从而更快达成交易。制定客户战略、准备客户会议和请求批准，使整个团队井然有序，步调一致。 服务： 利用标准化管理流程更快地解决事件。快速召集专家群力处理事件，并利用模板指导客服人员执行和解决问题。

利用标准化管理流程更快地解决事件。快速召集专家群力处理事件，并利用模板指导客服人员执行和解决问题。 营销： 通过集中对话和与利益相关者同步工作，更高效地计划和执行营销活动、事件和发布。

通过集中对话和与利益相关者同步工作，更高效地计划和执行营销活动、事件和发布。 IT：缩短整个团队的响应时间并简化流程。管理从工作流程表单提交中收集的服务台请求，以便分配任务负责人、确定工作优先级并快速处理请求。

在 Slack 中从头至尾管理并跟踪项目

这个 UI 动画展示了如何使用字段和视图在列表中整理工作。

通过列表，可以轻松增强整个团队的责任感。从规划营销活动和产品发布，到管理员工入职培训和技术部署，你都可以在列表中按部就班地开展工作。

以下是列表的工作方式：你可以添加字段（以列的形式显示），例如被分派人、截止日期、状态和优先级，这些字段为你的项目（以行的形式显示）提供了背景信息。一旦你将项目添加到列表，就可以对它们进行排序、分组并使用筛选器来整理。视图是一种灵活的分组方式，可以按任何字段对任务进行分组，这样你就可以对工作进行优先级排序，找出差距或阻碍因素，并保持工作的进度。

我们设计列表以补足你在 Slack 中的工作方式：

通过列表，使用工作流程构建器建立自动化工作流程。

在画板简介中嵌入列表，并附上项目可交付成果和时间表。

将消息保存到列表中，以便快速方便地查阅。

即将推出：使用 Slack AI 即时获取项目要点回顾和搜索列表中的信息。

“列表、画板和工作流程构建器的组合让我们能够在 Slack 中以全新的方式完成工作。我们的团队现在可以在一个空间内跟踪任务和协作完成任务，并整理可跨团队共享的信息。” FREENOW 首席 IT 工程师 Jörg Baldzer

在已经开展合作的位置协作完成任务

Slack 的所有功能都能相互配合，让你能够发挥最佳工作能力。列表也是如此。以列表中单个项目的消息列为例。无论你是需要向专家寻求指导的客户支持人员，还是需要在处理请求前获得管理层批准的销售代表，你都可以轻松地将人员拉入对话。

消息列可以为同事提供所需的背景信息，以便他们跟进、采取行动并加入对话。你可以使用项目消息列做以下工作：

使用@提及将团队成员添加到讨论中，回答关于截止日期的问题

建立并分享针对特定可交付成果的反馈剪辑

上传文件并共享画板，为项目提供更多背景信息

只需单击一下，即可在 Slack 中共享列表并邀请团队成员、整个频道或外部合作伙伴（通过 Slack Connect）。无需额外的应用、许可或产品培训，所有与你在 Slack 中共事的人员都可以在一个列表上开展协作。

自动化并分流各应用的请求和待办事项

通过自动化，列表就成为了你在 Slack 中管理和分流工作的中心，帮助你更快地完成更多工作。我们让你可以轻松地使用工作流程构建器通过列表构建自动化工作流程，这样你就可以：

收集和分流从法务批准到服务台请求的各种请求。

为任务设置警报。例如，当列表中添加了新项目、项目状态发生变化或你被分配给某个项目时，就会收到提醒。

使用即插即用的连接器构建你自己的自定义工作流程，以管理跨应用的任务。*

* 注意：第三方应用的本地集成目前还很有限。其功能将在后续版本中扩展。

“我们很高兴能使用列表来管理项目和跟踪请求，并且我们认为列表可以为我们的团队节省大量时间。” Marriott Digital Services 系统策略总监 Lori Drake

简而言之，列表可以节省你的时间。根据我们的列表试点，77% 的客户表示列表提高了他们完成工作的能力。 Marriott Digital Services 就是其中之一。

Marriott Digital Services 的系统策略总监 Lori Drake 表示：“我们的团队获得了参与列表试点的机会，并跃跃欲试。我们很高兴能使用列表来管理项目和跟踪请求，并认为列表可以为我们的团队节省大量时间。”

通过列表，团队就能专注于最重要的事情：发挥最佳工作能力更快地完成工作，而这一切都能够在 AI 驱动型工作平台 Slack 中实现。

从今天开始，Slack 列表将在未来几周内向付费套餐的客户推出。请联系销售人员以了解更多，并参加我们在 6 月 20 日举办的关于 Slack 列表的网络会议。

