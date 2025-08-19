Oggi ti presentiamo gli elenchi di Slack, che consentono ai team di gestire progetti, richieste in entrata e priorità principali. Abbiamo progettato gli elenchi per aiutare i team a raggiungere i propri obiettivi portando la gestione dei progetti dove già lavorano: in Slack.

Anno dopo anno, i leader aziendali investono denaro in strumenti che promettono di aiutarli a raggiungere i propri obiettivi, ma che spesso non mantengono la promessa. Infatti, anche con tutte le soluzioni oggi disponibili, solo il 34% dei progetti viene completato nei tempi previsti e nei limiti del budget. Il motivo, secondo il Wall Street Journal, è che è difficile trovare uno strumento di gestione dei progetti che soddisfi le esigenze dei dipendenti.

I nostri clienti sono d'accordo. Ci dicono infatti che gli strumenti di gestione dei progetti attualmente disponibili aiutano i responsabili dei progetti e dei team nelle loro attività, ma non vengono utilizzati in modo efficace dalle persone che effettivamente svolgono il lavoro. Queste sono le loro esperienze:

Le persone assegnate alle attività discutono del lavoro al di fuori dello strumento di gestione del progetto.

I team all'interno dell'azienda utilizzano app diverse, il che crea silos e problemi di licenza.

Le persone trascorrono ore a svolgere attività duplicate, gestendo e condividendo aggiornamenti su vari strumenti, piattaforme e sistemi.

Ora, invece di acquistare un nuovo strumento di gestione dei progetti che tiene informazioni, conversazioni e team separati e isolati, puoi riunire in un solo posto tutti gli elementi e tutte le persone di cui hai bisogno per gestire il lavoro con gli elenchi di Slack.

“Con gli elenchi, puoi trasformare le conversazioni di Slack in attività concrete che velocizzano il ​​lavoro.” Denise Dresser CEO, Slack

Accelera il flusso del lavoro organizzando le attività negli elenchi di Slack

Ogni giorno in Slack si svolgono milioni di conversazioni. Ora puoi utilizzare gli elenchi di Slack per acquisire, organizzare e tenere traccia degli elementi più importanti di tali conversazioni (scadenze, proprietari, risorse e altro) proprio nel cuore del lavoro.

Gli elenchi strutturano le conversazioni di Slack. Puoi trasformare le idee condivise in un canale di progetto in passaggi successivi da eseguire o acquisire richieste dai messaggi diretti in un elenco da condividere con il tuo team.

Con gli elenchi puoi eliminare i cambi di contesto tra app, in modo che tutti coloro con cui lavori possano collaborare e rimanere allineati su progetti interfunzionali, richieste e altro ancora, il tutto all’interno del flusso di lavoro.

“Con gli elenchi, puoi trasformare le conversazioni di Slack in attività concrete che velocizzano il ​​lavoro”, afferma la CEO di Slack Denise Dresser. Ora i passaggi successivi condivisi in un canale di progetto possono essere monitorati da tutto il team. Con la gestione dei progetti in Slack, i team di tutte le organizzazioni avranno tutto ciò di cui hanno bisogno per completare i progetti più velocemente e aumentare la produttività sfruttando tutta la potenza di Slack.”

Gli elenchi possono aiutare qualsiasi team di qualsiasi organizzazione Vendite: favorisci l'allineamento tra i team dedicati agli account per chiudere le trattative più rapidamente. Delinea la strategia dell'account, prepara le riunioni con i clienti e richiedi le approvazioni per mantenere l'intero team organizzato e sulla stessa lunghezza d'onda.

favorisci l'allineamento tra i team dedicati agli account per chiudere le trattative più rapidamente. Delinea la strategia dell'account, prepara le riunioni con i clienti e richiedi le approvazioni per mantenere l'intero team organizzato e sulla stessa lunghezza d'onda. Assistenza: risolvi gli incidenti più rapidamente con un processo di gestione standardizzato. Coinvolgi rapidamente gli esperti per intervenire sugli incidenti e guidare gli agenti con un modello che consente di agire e risolvere i problemi.

risolvi gli incidenti più rapidamente con un processo di gestione standardizzato. Coinvolgi rapidamente gli esperti per intervenire sugli incidenti e guidare gli agenti con un modello che consente di agire e risolvere i problemi. Marketing: pianifica ed esegui campagne di marketing, eventi e lanci in modo più efficiente centralizzando le conversazioni e lavorando in stretta collaborazione con le parti interessate.

pianifica ed esegui campagne di marketing, eventi e lanci in modo più efficiente centralizzando le conversazioni e lavorando in stretta collaborazione con le parti interessate. IT: migliora i tempi di risposta e semplifica i processi in tutto il team. Gestisci le richieste dell'help desk raccolte dai moduli inviati dai workflow per designare i proprietari delle attività, assegnare le giuste priorità al lavoro e chiudere rapidamente le richieste.

Gestisci e monitora i progetti dall'inizio alla fine in Slack

Questa animazione dell'interfaccia utente mostra come organizzare il lavoro in elenchi utilizzando campi e visualizzazioni.

Gli elenchi semplificano la responsabilità del team. Dalla pianificazione di campagne di marketing e rilasci di prodotti alla gestione dell'onboarding dei dipendenti e delle implementazioni tecnologiche, puoi tenere traccia del lavoro in un elenco.

Ecco come funzionano gli elenchi: aggiungi campi (visualizzati come colonne), come assegnatario, data di scadenza, stato e priorità, che forniscono contesto agli elementi (visualizzati come righe) per il progetto. Dopo aver aggiunto gli elementi all’elenco, puoi ordinarli, raggrupparli e utilizzare filtri per organizzarli. Le visualizzazioni rappresentano un modo flessibile per raggruppare le attività in base a qualsiasi campo in modo da poter assegnare le giuste priorità, identificare lacune o ostacoli e far procedere il lavoro.

Abbiamo progettato gli elenchi per integrare il modo in cui già lavori in Slack:

Usa Workflow Builder per creare automazioni con gli elenchi.

Incorpora gli elenchi in un brief di canvas con i risultati e le tempistiche del progetto.

Salva un messaggio in un elenco per trovarlo in modo rapido e semplice.

Presto disponibile: ottieni sintesi dei progetti e cerca istantaneamente le informazioni negli elenchi con l’IA di Slack.

“La combinazione di elenchi, canvas e Workflow Builder ci consente di svolgere il lavoro in modi completamente nuovi in ​​Slack. Il nostro team ora può monitorare le attività, collaborare e organizzare le informazioni che possono essere condivise tra i team, tutto in un unico spazio.” Jörg Baldzer Ingegnere informatico, FREENOW

Collabora sulle attività dove già lavori

Tutte le funzioni di Slack si integrano perfettamente per consentirti di lavorare al meglio. Lo stesso vale per gli elenchi. Prendiamo ad esempio le conversazioni sui singoli elementi in un elenco. Che tu sia un agente dell'assistenza clienti che ha bisogno di coinvolgere un esperto come guida o un rappresentante di vendita che ha bisogno dell'approvazione della dirigenza prima di chiudere una richiesta, puoi facilmente coinvolgere le persone nella conversazione.

Le conversazioni forniscono ai colleghi il contesto di cui hanno bisogno per mettersi in pari, agire e intervenire in una conversazione. Puoi utilizzare le conversazioni degli elementi per:

Aggiungere un membro del team a una discussione con un @tag per rispondere a una domanda su una scadenza.

Creare e condividere un clip con un feedback su un obiettivo specifico.

Caricare file e condividere canvas che offrono maggiore contesto su un elemento.

Condividi gli elenchi in Slack e invita un membro del team, un intero canale o i partner esterni (tramite Slack Connect) con un semplice clic. Non hai bisogno di applicazioni, licenze o formazione sui prodotti e tutti coloro con cui lavori in Slack possono collaborare a un elenco.

Automatizza e gestisci le richieste e le attività da fare nelle app

Con le automazioni, gli elenchi diventano il punto centrale per la gestione e la valutazione del lavoro in Slack, aiutandoti a fare di più, più velocemente. Abbiamo semplificato la creazione di automazioni con gli elenchi utilizzando Workflow Builder in modo da poter:

Raccogliere e gestire le richieste, dalle approvazioni legali alle richieste dell'help desk.

Impostare avvisi per le attività. Ad esempio, puoi ricevere un avviso quando vengono aggiunti nuovi elementi a un elenco, lo stato di un elemento cambia o quando ti viene assegnato un elemento.

Creare workflow personalizzati per gestire le attività nelle app utilizzando connettori plug-and-play.*

* Nota: al momento le integrazioni native con app di terze parti sono limitate. La funzionalità verrà ampliata nelle versioni future.

“Non vediamo l’ora di utilizzare gli elenchi per gestire progetti e tenere traccia delle richieste: siamo convinti che rappresenteranno un notevole risparmio di tempo per il nostro team.” Lori Drake Direttrice, Strategia di sistema, Marriott Digital Services

In poche parole, gli elenchi ti fanno risparmiare tempo. Tra i clienti inclusi nel nostro progetto pilota sugli elenchi, il 77% afferma che gli elenchi hanno migliorato la propria capacità di portare a termine il lavoro. Marriott Digital Services è uno di questi clienti.

“Al nostro team è stata offerta l’opportunità di partecipare al progetto pilota sugli elenchi e l’ha colta al volo”, spiega Lori Drake, direttrice della strategia di sistema in Marriott Digital Services. “Non vediamo l’ora di utilizzare gli elenchi per gestire i progetti e tenere traccia delle richieste: siamo convinti che rappresenteranno un notevole risparmio di tempo per il nostro team.”

Con gli elenchi, i team possono concentrarsi su ciò che conta di più: lavorare al meglio e più velocemente. E tutto in Slack, la piattaforma di lavoro basata sull'IA.

Gli elenchi di Slack verranno distribuiti ai clienti con piani a pagamento nelle prossime settimane, a partire da oggi. Contatta le vendite per saperne di più e unisciti a noi per un webinar sugli elenchi di Slack il 20 giugno.

Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.