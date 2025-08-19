오늘, 새롭게 출시된 Slack 리스트를 소개합니다. 이제 팀은 프로젝트, 인바운드 요청, 최우선순위의 작업들을 관리할 수 있습니다. 리스트는 Slack에서 기존에 업무를 진행하던 곳, 즉 Slack에 프로젝트 관리를 접목하여 팀이 수월하게 목표를 달성할 수 있도록 설계했습니다.

해마다 많은 기업 리더들이 목표를 달성하기 위해 다양한 도구에 아낌없이 투자하고 있지만 그만큼의 가치를 가져다주는 도구는 많지 않습니다. 실제로 현재 출시된 모든 솔루션을 사용하더라도 예산과 기한에 맞춰 완료되는 프로젝트 비율은 34%에 불과합니다. 월스트리트 저널은 직원들의 모든 요구 사항을 충족하는 단일 프로젝트 관리 도구를 찾기가 매우 어렵기 때문이라고 그 이유를 밝혔습니다.

Slack 고객들의 의견도 같습니다. 현재 출시된 프로젝트 관리 도구는 프로젝트 관리자와 팀 관리자가 업무를 마무리하기에 유용하지만 실제로 작업을 진행하는 사람들이 효과적으로 사용하지는 못한다고 말합니다. 실제 업무 환경은 다음과 같았습니다.

작업을 할당 받은 사람들이 프로젝트 관리 도구 밖에서 작업에 관해 대화를 나눕니다.

회사의 모든 팀이 각기 다른 앱을 사용하므로 정보 고립과 라이선스 문제가 발생합니다.

여러 도구, 플랫폼, 시스템에서 업데이트를 관리하고 공유하면서, 중복된 작업에 많은 시간이 소요됩니다.

더 이상 프로젝트 관리 도구를 새로 구입하지 마세요. 정보, 대화, 팀이 계속 분산되고 고립될 뿐입니다. 이제 Slack 리스트를 통해 업무를 관리하는 데 필요한 모든 항목과 모든 사람을 한데 모을 수 있습니다.

“리스트를 사용하면 Slack에서 나눈 대화를 실행 가능한 작업으로 전환하여 업무를 진행할 수 있습니다.” Slack CEO Denise Dresser

Slack 리스트에서 작업을 정리하여 업무 흐름 유지

Slack에서는 매일 수백만 건의 대화가 이루어지고 있습니다. 이제 업무가 이루어지는 곳에서 진행되는 대화 중 마감 기한, 소유자, 리소스 등과 같이 가장 중요한 부분을 Slack 리스트를 통해 포착, 정리, 추적할 수 있습니다.

리스트는 Slack에서 이뤄지는 대화에 구조를 만들어 줍니다. 프로젝트 채널에서 공유된 아이디어를 실행 가능한 다음 단계로 발전시키거나 다이렉트 메시지로 받은 요청을 확인하여 팀과 공유할 수 있습니다.

리스트를 사용하면 여러 앱을 오가는 업무 맥락 전환이 일어나지 않으므로 함께 작업하는 모든 사람이 업무 흐름 전반에 걸쳐 부서 간 프로젝트, 요청 등에 대해 협업하며 같은 정보를 이해할 수 있습니다.

Slack CEO인 Denise Dresser는 “리스트를 활용하면 Slack에서 나눈 대화를 실행 가능한 작업으로 전환하여 업무를 진행할 수 있습니다.”라고 말합니다. 또, “이제 프로젝트 채널에서 공유되는 다음 단계를 팀 전체가 추적할 수 있습니다. Slack에서 프로젝트를 관리할 수 있게 되면 조직의 모든 팀이 Slack의 기능을 최대한으로 활용하여 프로젝트를 보다 빠르게 완료하고 생산성을 높이기 위해 필요한 모든 것을 갖추게 됩니다.”라고 덧붙였습니다.

모든 조직의 모든 팀에 유용한 리스트 영업: 계정 팀 전체가 같은 정보를 공유하여 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다. 계정 전략을 세우고, 고객과의 회의를 준비하며, 승인을 요청하여 팀 전체를 체계적으로 유지하고 모두가 같은 내용을 이해하세요.

계정 팀 전체가 같은 정보를 공유하여 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다. 계정 전략을 세우고, 고객과의 회의를 준비하며, 승인을 요청하여 팀 전체를 체계적으로 유지하고 모두가 같은 내용을 이해하세요. 서비스: 표준화된 관리 프로세스를 통해 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다. 신속하게 전문가를 불러와 문제에 대해 스워밍하고, 문제에 대해 실행하고 해결할 수 있는 템플릿을 활용하여 고객 담당자에게 설명해 주세요.

표준화된 관리 프로세스를 통해 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다. 신속하게 전문가를 불러와 문제에 대해 스워밍하고, 문제에 대해 실행하고 해결할 수 있는 템플릿을 활용하여 고객 담당자에게 설명해 주세요. 마케팅: 대화를 한 곳에 모으고 이해관계자와 협력하여 마케팅 캠페인, 이벤트 및 출시를 보다 효율적으로 계획하고 실행할 수 있습니다.

대화를 한 곳에 모으고 이해관계자와 협력하여 마케팅 캠페인, 이벤트 및 출시를 보다 효율적으로 계획하고 실행할 수 있습니다. IT: 대응 시간을 개선하고 팀 전체의 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 워크플로 양식으로 제출된 고객 지원 요청을 관리하여 작업 소유자를 할당하고 업무 우선순위를 지정하며 요청을 신속하게 마무리하세요.

Slack에서 프로젝트를 처음부터 끝까지 관리 및 추적

필드 및 보기를 사용하여 리스트에서 업무를 정리하는 방법을 보여주는 UI 애니메이션

리스트를 사용하면 팀 전체의 책임감이 높아집니다. 마케팅 캠페인과 제품 출시를 기획하는 일부터 직원 온보딩과 기술 배포 관리에 이르기까지 리스트에서 모든 업무를 순조롭게 진행할 수 있습니다.

리스트를 활용하는 방식은 다음과 같습니다. 프로젝트의 항목(행으로 표시)에 대한 정보를 주는 담당자, 마감일, 상태, 우선순위와 같은 필드(열로 표시)를 추가합니다. 리스트에 항목이 추가되면 항목을 정렬하고 그룹화하며 필터를 사용하여 정리할 수 있습니다. 필드별로 유연하게 작업을 그룹화할 수 있는 보기를 통해 작업 우선순위를 지정하고, 의견 격차나 방해 요소를 파악하며, 업무를 진행할 수 있습니다.

리스트는 Slack에서 기존에 작업하던 방식을 다음과 같이 보완하도록 설계되었습니다.

워크플로 빌더를 사용하여 리스트로 자동화를 구축할 수 있습니다.

프로젝트 결과물과 일정이 포함된 캔버스 개요에 리스트를 추가할 수 있습니다.

리스트에 메시지를 저장하여 빠르고 간편하게 참조할 수 있습니다.

출시 예정: Slack AI를 통해 바로 프로젝트 한 눈에 정리를 확인하고 리스트에 있는 정보를 검색하세요.

“리스트, 캔버스, 워크플로 빌더를 함께 사용하면서 Slack에서 완전히 새로운 방식으로 업무를 수행하고 있습니다. 이제 저희 팀은 한 곳에서 작업을 추적하고 협업하면서 팀 간에 공유할 수 있는 정보를 정리할 수 있습니다.” FREENOW 수석 IT 엔지니어 Jörg Baldzer

이미 함께 일하는 곳에서 작업에 대해 협업

Slack의 모든 기능이 함께 연동되므로 최상의 역량을 발휘할 수 있습니다. 리스트도 마찬가지입니다. 리스트의 개별 항목에 대한 스레드를 예로 들어보겠습니다. 전문가의 지원을 받아야 하는 고객 지원 담당자, 요청을 마무리하기 전에 관리 승인이 필요한 영업 담당자 모두 사람들을 쉽게 대화에 참여시킬 수 있습니다.

스레드는 동료들이 업무 맥락을 파악하고 조치를 취하며 대화를 이어가는 데 필요한 정보를 제공합니다. 항목 스레드를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

@멘션으로 대화에 담당 팀원을 추가하여 마감 기한에 관한 질문에 답변

특정 결과물에 대한 피드백이 포함된 클립을 생성하고 공유

항목에 대한 추가 정보를 제공하는 파일을 업로드하고 캔버스를 공유

클릭 한 번으로 Slack 전체에서 리스트를 공유하고 Slack Connect를 통해 팀원, 전체 채널, 외부 파트너를 초대할 수 있습니다. 별도의 애플리케이션, 라이선스 또는 제품 교육이 필요하지 않으며 Slack에서 함께 작업하는 모든 사람과 리스트에서 협업할 수 있습니다.

앱 전반에 걸쳐 요청과 해야 할 일을 자동화 및 분류

자동화를 사용하면, 리스트를 Slack에서 업무를 관리하고 분류하는 허브로 활용하며 더 많은 작업을 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 사용하면 리스트로 자동화를 간편하게 구축할 수 있어 다음 작업들이 가능해집니다.

법적 승인부터 고객 지원 요청까지 요청 건을 수집하고 분류할 수 있습니다.

작업 알림을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 새 항목이 리스트에 추가되거나, 항목 상태가 변경되거나, 항목의 담당자로 할당되면 알림을 받습니다.

플러그 앤 플레이 커넥터를 사용하여 여러 앱에서 작업을 관리하는 맞춤형 워크플로를 구축할 수 있습니다.*

* 참고: 현재 타사 앱과의 기본 통합은 제한되어 있습니다. 기능은 향후 릴리스에서 확대될 예정입니다.

“리스트를 사용하여 프로젝트를 관리하고 요청을 추적할 수 있어 매우 만족합니다. 리스트를 사용하여 팀의 업무 시간을 크게 절약할 수 거라 생각해요.” Marriott Digital Services 시스템 전략 부문 이사 Lori Drake

간단히 말하자면, 리스트로 시간을 절약할 수 있습니다. 리스트를 시범적으로 사용했던 고객 중 77%는 리스트를 통해 업무 수행 능력이 향상되었다고 답했습니다. Marriott Digital Services도 이러한 고객들 중 하나입니다.

“리스트를 시범적으로 사용해 볼 기회를 주겠다는 제안을 받고 저희 팀은 바로 수락했죠.”라고 Marriott Digital Services의 시스템 전략 부문 디렉터인 Lori Drake가 말했습니다. 또, “리스트를 사용하여 프로젝트를 관리하고 요청을 추적할 수 있어 매우 만족합니다. 리스트를 사용하여 팀의 업무 시간을 크게 절약할 거라 생각해요.”라고 덧붙였습니다.

리스트를 사용하면 팀은 가장 중요한 일, 즉 AI 기반 업무 플랫폼인 Slack에서 보다 빠르게 최고의 성과를 내는 데 주력할 수 있습니다.

Slack 리스트는 오늘부터 몇 주에 걸쳐 유료 플랜 고객을 대상으로 배포될 예정입니다. 자세한 정보는 영업 팀에 문의하고 6월 20일에 열리는 Slack 리스트에 관한 웨비나에 참여하세요.

위 정보는 참고용으로 작성되었으므로 이 정보만으로 구매 결정을 내리지 마십시오. 모든 제품의 개발, 출시 시기, 기능은 Slack의 단독 재량이며 변경될 수 있습니다.