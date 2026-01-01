제품 업데이트
AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025
Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
Slack과 세일즈포스에서 팀의 성과 달성을 앞당기는 새로운 도구 출시
팀, 도구 및 데이터 간의 격차를 해소하여 모두가 더 빠르게 협업함으로써 고객 중심 솔루션을 제공하기 위한 방법
팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필
당신의 지능형 생산성 플랫폼에서 팀원들과의 연계, 협업, 포용성을 높여줄 새로운 방법을 소개합니다.
새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계
커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.
대화가 곧 업무가 되는 Slack 리스트
업무가 이루어지는 곳에서 프로젝트, 요청, 작업을 관리할 수 있는 새로운 Slack 기능을 출시합니다.
모든 정보를 찾기 위한 Slack 엔터프라이즈 검색을 소개합니다
Slack에서 귀사의 모든 지식과 데이터를 바로 검색할 수 있는 중앙 허브를 사용해 보세요.
데이터와 대화가 만나는 곳, Salesforce 채널
Slack에 고객 중심의 대화와 Salesforce CRM 데이터를 함께 모아 업무를 진행하세요.